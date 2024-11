Más de 140 mil personas tienen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), según datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, se estima que un 13% de esas personas aún desconocen su diagnóstico, lo que aumenta el riesgo de complicaciones a largo plazo y la posibilidad de transmitir la infección a otras personas.

En el marco del Día Mundial de respuesta al SIDA-VIH, que se conmemora el 1 de diciembre, los profesionales de la Universidad de Buenos Aires destacan la importancia de la prevención y el tratamiento. Esto se debe a que los especialistas advierten que entre el 30% y el 40% de los pacientes con VIH llegan a su diagnóstico en una etapa avanzada de la enfermedad, cuando ya presentan infecciones o sus defensas están notablemente bajas.

Al respecto, la médica de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Vanesa Fridman, enfatizó que uno de los principales problemas radica en el desconocimiento del diagnóstico.

"El hecho de no recibir tratamiento oportuno puede complicar el pronóstico a largo plazo y aumentar la posibilidad de transmitir la infección a otras personas. Por eso, es fundamental el diagnóstico temprano, ya sea en la consulta de rutina con el médico clínico o cualquier contacto con el sistema de salud", afirmó la profesional.

Un diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las infecciones de transmisión sexual (ITS) no solo mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que también disminuyen significativamente la propagación de la infección.

"Un diagnóstico temprano permite a la persona infectada iniciar tratamiento antirretroviral y lograr un control del VIH, con la posibilidad de mantener una carga viral indetectable y evitar el contagio a otras personas por vía sexual", remarcó la médica.

Además, Fridman señala que muchas personas aún no tienen claro cuáles son las formas de transmisión de las ITS ni los métodos de prevención, independientemente de su nivel educativo.

La especialista también resalta que las consecuencias de un diagnóstico tardío no solo afectan a los pacientes, sino a la sociedad en general. "Cuando una persona no recibe tratamiento oportuno, la infección puede seguir avanzando y presentarse con enfermedades asociadas o infecciones oportunistas lo que implica mayores costos para el sistema de salud", adviertió.

La mayoría de los pacientes infectados con ITS se encuentran en el rango de los 20 a 35 años. En el caso específico del VIH, la cartera sanitaria informa que se diagnostica “un 68,4% de varones cis con VIH con una mediana de edad de 32 años, mientras que las mujeres cis representan el 30,4% con una mediana de 35 años”.

En muchos casos, especialmente entre las mujeres, el diagnóstico se realiza en el contexto del embarazo, cuando ya están en contacto con los servicios de salud. "Muchas mujeres llegan a la consulta con el embarazo ya avanzado, y es ahí cuando se les ofrece y realiza el estudio y se detecta la infección", explicó Fridman.

Actividades en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH-SIDA

Con el objetivo de promover la detección temprana y el conocimiento sobre cómo prevenir y tratar el VIH y otras ITS, el Hospital de Clínicas llevará a cabo una jornada de testeos gratuitos el 2 de diciembre de 9 a 13 en Av. Córdoba 2351. Durante esta actividad, se realizarán pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B y C, y se brindará información sobre métodos de prevención y tratamiento de las ITS, así como vacunación en quienes sea necesario. La convocatoria es abierta a la comunidad, y no es necesario tener turno.