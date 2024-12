Central le quitó la atención al juego en el segundo tiempo, le dedicó mucho tiempo a discutir cada decisión del árbitro, perdió pelotas en su área y encontró así la primera derrota con Ariel Holan como entrenador. El canaya hizo un buen primer tiempo pero careció de recursos para responder al gol de la visita en los primeros minutos del complemento.

Con solo tres partidos se puede llegar a una conclusión ligera: Ariel Holan hizo de Central un equipo que compite. No es poco si se mira el año deportivo del canaya. Ayer, por caso, tuvo enfrente a un rival con pericia consolidada para jugar. Con la pelota Racing es capaz de llegar hasta los metros finales del campo de juego. Lo hizo en algunas oportunidades, en un momento donde Central no podía ejercer el juego agresivo y vertical que pide el entrenador.

Racing tuvo el control del juego en los primeros 25 minutos. La Academia era más profundo por derecha que por izquierda, aunque en general falló en el último pase, incluso en una gran jugada a un toque que no tuvo remate de Solari por el esfuerzo de Barbieri para llegar a la pelota. Pero Racing con el paso de los minutos fue perdiendo protagonismo a medida que Central crecía con la pelota, incluso con Gómez y Lovera sin vincularse en el juego colectivo. El canaya tuvo el gol en los pies de Sández, a un metro del arco, al recibir la pelota pasada en un tiro de esquina. Pero en su puntazo la pelota pegó en el palo. Y después fue Copetti quien lo perdió con un cabezazo alto sobre la línea. Y Ruben apareció por detrás para empujar de cabeza un centro cerrado pero el gol no fue convalidado por una posición adelantada cuando se inició la jugada.

Racing mantuvo el esfuerzo en su juego y la determinación por intentar ganar. Fue así como recuperó Martinera una pelota en la salida del fondo de Central, sacó el centro rápido y Vietto, desde el punto del penal, puso a la visita en ventaja al iniciar el segundo tiempo. Desde entonces el partido perdió su forma. Hubo discusiones ante cada infracción, el árbitro perdió rápido el control del juego y se jugó muy poco. Los jugadores canayas le quitaron la atención al juego, el equipo acumuló cinco amonestaciones y terminó con diez por expulsión de Sández pasada la media hora. El juego interrumpido favoreció a Racing, ya cómodo con la ventaja pero el final llegó sin tensión porque Broun falló en una salida y Martínez le marcó desde afuera del área con remate por elevación. El equipo de Holan fue frágil ante la adversidad y no tuvo respuestas en las variantes.

0 Central

Broun

Coronel

Giménez

Barbieri

Sández

Ibarra

M. Martínez

Gómez

Lovera

Copetti

Ruben

DT: Ariel Holan

2 Racing

Arias

Di Césare

Sosa

Basso

Martirena

Nardoni

Zuculini

Solari

Rojas

Martínez

Vietto

DT: Gustavo Costas

Goles: ST: 2m Vietto (R) y 45m Martínez (R).

Cambios: ST: Desde el inicio Colombo por Basso (R), 12m O’Connor por Mauricio Martínez (C), 21m Quirós por Sosa (R), 22m Martínez Dupuy por Copetti (C), 36m Giaccone y Rodríguez por Lovera y Gómez (C), 39m Carbonero por Solari (R), 44m Mura y Rodríguez por Rojas y Vietto (R).

Arbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Central

Expulsado: ST: 34m Sández (C)