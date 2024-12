Un gesto desde el SPF. Para marzo de este año empezó a circular la versión de que Patricia Bullrich podría impulsar un cambio de reglamento en el SPF para que no hubiera detenidos mayores de 70 años. La información tenía asidero. El jefe de gabinete de Bullrich, Carlos Manfroni, había escrito el año pasado en La Nación, en una columna titulada El silencio de los buenos, que preparaban una solución para que no hubiese represores detenidos. La solución estaría apoyada en las convenciones internacionales –casualmente es el mismo argumento que ahora se invoca en el hábeas corpus que motorizan las organizaciones de “memoria completa”. Sin embargo, no hubo cambios en ese sentido.