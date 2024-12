El domingo se presenta “Exterior Playa Atardecer”, la novela gráfica que ganó el premio “Estímulo a la Escritura-Todos los tiempos el tiempo” de Fundación Proa, Fundación Bunge y Born y La Nación. La novela la escribió Lara Sade y fue ilustrada por Camila Tellería, ambas platenses. “Toda película encierra dentro de sí misma un documental invisible sobre su propio rodaje. Un documental vedado, secreto, codificado, pero claro y transparente para quienes hayan estado ahí”, dice Cristián Ponce en el prólogo. En efecto, la novela se encargará de retratar esa otra película secreta. Sade es asistente de dirección y guionista. Estudió Artes Audiovisuales en la Universidad Nacional de La Plata. Después realizó la maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Telleria es Licenciada en Artes Plásticas con orientación en Escenografía también recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Su quehacer artístico se divide entre la dirección de arte y vestuario para audiovisuales.

Hace algunos años ambas fueron convocadas para participar de un rodaje de una película que prefieren no nombrar. La propuesta era viajar a Mar del Plata en invierno para grabar un film post-apocalíptico. Eran un equipo técnico joven e inexperto, conviviendo por primera vez, sin percibir ningún sueldo. En la novela, Sade relata con una mirada entre defraudada y cínica su golpe con la realidad y los problemas a los que se va enfrentando a la hora de pasar del guión a la filmación. “Se conjugaba una falta de experiencia con muchas expectativas. Las ganas de hacer algo que esté bueno con la emoción de estar yendo a Mar del Plata. Quizás la gente que estudia cine en Capital está mucho más cerca desde que empieza a estudiar a experiencias laborales por el hecho de que se filma muchísimo en Capital y en La Plata no tanto”, explica.

La idea de convertir la experiencia en novela surgió al calor de la presión porque Sade, mientras rodaba, cursaba la maestría de escritura creativa y tenía que entregar un trabajo práctico para el seminario de María Sonia Cristoff. Fue así que encontró la forma de conjugar ambas demandas.





“Siempre tuve conciencia y disfruté mirando esas escenas que suceden detrás de cámara. Me parecen divertidas, fascinantes y absurdas. La gente cuando mira una peli, ni se imagina todo lo que sucedió detrás de cada plano. Discusiones eternas por, por ejemplo, el color de una campera”, explica. Un día del rodaje, Tellería le mostró los dibujos que hacía sobre integrantes del equipo técnico y pensaron que podían fundirse en un libro.

En la novela se ven las distintas inclemencias que les suceden por el clima, el presupuesto que no alcanza y el guión que debe reinventarse en cada jornada. Las ilustraciones muestran cámaras y trípodes en paisajes naturales, locaciones en estado de abandono, integrantes del equipo técnico que juegan con utilería y vestuario mientras alternan entre la sobreexigencia y la emoción de estar grabando una película.

“Las reglas que Producción intenta acatar pero flexibiliza, fueron impuestas por el concurso que provee financiamiento y a cambio exige una obra audiovisual de al menos treinta minutos concluida en menos de tres meses. Esas reglas imponen que cada integrante del equipo técnico sea menor de 32 años. Determinan así un límite entre quién califica como joven y quién queda afuera. El montajista, que accedió a venir solo por un fin de semana, acaba poniendo el cuerpo para actuar y un rato más tarde sacándose vestuario y herida y maquillaje, sin haber aparecido frente a cámara porque los tiempos apremian y la urgencia es realizar el plano final de la moto con luz de atardecer, y el muerto puede quedar para otro día, puede ser otro, puede ser producción o locaciones o incluso el mismo dirección. El Montajista Encubierto está excedido por un año, tiene 33, como Cristo. Resurreción y muerte en un día de rodaje”, se lee en un fragmento del material, poniendo en juego también las condiciones de producción y trabajo del mercado, dejando leer entre líneas la demanda sobre la juventud.





En la novela, los personajes toman el nombre de su trabajo. Sade quería que el material sirviera para que se identificaran todos quienes alguna vez trabajaron en cine, aunque también para los curiosos. De alguna forma la denominación recuerda que el cine no deja de ser una industria aunque sea independiente. Donde hay una maquinaría en funcionamiento y en dónde los nombres y las personas no son lo importante.

Por momentos el rodaje es una maquinaria demandante, un bebé hambriento. Donde todos reclaman y hacen berrinches o se emborrachan. “Asistencia de dirección” se vuelve niñera.

Sade no es la primera que escribe sobre Mar del Plata. Dice que ya es parte de una obsesión creativa. “Desde que estoy en La Plata, voy bastante seguido.Suelo ir para los festivales de cine. Hay algo de la arquitectura de la ciudad que me remite a Bariloche, que es donde nací. Creo que tiene que ver con que algunos edificios fueron diseñados o construidos por Bustillo, que es un arquitecto que fue central en Bariloche”, relata.

La novela ganó el premio “Todos los tiempos el tiempo”. Ya habían recibido previamente una beca de la Universidad Nacional de La Plata para poder desarrollar el trabajo de ilustración. Pero la noticia de que habían ganado el premio las sorprendió completamente. “Nos dio mucha felicidad. Una de las juradas era Romina Paula, una autora que nos gustaba mucho y es quien terminó haciendo la contratapa”, agrega Sade.

Después del premio tuvieron que poner manos a la obra para conseguir una editorial, ya que era una de las condiciones del premio, que les proveía un apoyo económico para la publicación. No les fue fácil. “Fue justo en el momento de cambio de gobierno nacional. Había un shock generalizado y yo estaba mandando mails a editoriales y me sentía un poco ridícula en un contexto donde salían casi a diario notas del mercado editorial en crisis. Yo presentándome y hablando del libro. Era raro. Por suerte apareció una amiga que es librera en La Plata, Anita Liberti, y me habló de una editorial independiente que se llamaba Corazón de Perrx y que podía estar interesada”, explica Sade.

Exterior Playa Atardecer se presenta el domingo 8 a las 18:00hs en la Sala Polivalente del Pasaje Dardo Rocha, 7 y 50, La Plata, en el marco del Festival de Cine Latinoamericano. Lo presenta Natalia Maldini, actriz, productora, youtuber y profesora de danzas platense, y habrá una proyección de visuales a cargo de Julieta Coloma.

“Antes de llegar al bar, le pregunto a foto qué piensa él, si lo volvería a hacer. Él también está cansado, pero sabe que en un par de meses, cuando se acuerde de esta película, su percepción va a ser muy diferente a la que tiene ahora. Me habla de la memoria, de su capacidad selectiva: a medida que pasa el tiempo, te olvidás de lo mal que la pasaste y queda lo otro. El entusiasmo por filmar. Sin duda que lo haría de nuevo” reza un capítulo de la novela, casi como si nos mostrara que más allá de la angustia porque las cosas no sucedan acorde a los planes, hay una fe ciega es que el suceso artístico metaboliza los errores y los vuelve epifánicos.

El libro va a estar a partir de mediados de diciembre en las librerías La Libre, Sudestada y Musaraña, otras de La Plata y Bariloche. También se puede adquirir escribiendo a la editorial @corazondeperrx en Instagram.