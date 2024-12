El presidente Javier Milei disparó ayer su artillería digital contra la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió. La calificó como "la Pitonisa de la Moral", señaló que cuenta con dos choferes y "más de 20 custodios" a pesar de que “ya no es diputada y nadie sabe de qué trabaja”. "Las contradicciones se cuentan solas", remató en su cuenta de X, donde mostró una imagen de Carrió ingresando junto a un conductor armado al casamiento de Horacio Rodríguez Larreta. La respuesta de la CC no se hizo esperar. Difundió un comunicado acusando a Milei de encabezar “una persecución política hacia nada menos que una de las principales denunciantes de la mafia K, con la que eligió pactar impunidad”. También salieron a defenderla dirigentes de su espacio político.

La tranquila y lluviosa jornada dominical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se interrumpió cuando Milei publicó la foto de Carrió entrando a la fiesta de casamiento del ex jefe de Gobierno porteño con Milagros Maylin. El presidente no quiso dejar pasar la oportunidad para profundizar su enfrentamiento con la chaqueña. “En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es Diputada Nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas”, posteó. Un rato más tarde, se dedicó a replicar otras cuentas del ecosistema digital libertario que también fustigaban a Lilita: "Carrio cayó al casamiento de Larreta con escoltas armados. Es la misma Carrio que milita sacarle armas a la gente y a la policía y se cree la “Pitonisa de la Moral”", compartió. "Ahora entienden por qué odian a Milei? Porque estos personajes que estuvieron como péndulo (al igual que el señor 125) nunca han querido perder sus privilegios y ven a Milei un enemigo y un peligro al bolsillo de la casta", reposteó Milei.

La respuesta de la CC fue casi instantánea. “Elisa Carrió y otras dirigentes de la Coalición Cívica no eligieron tener custodia, tenerla es una consecuencia directa de la gravísima realidad criminal que atraviesa la Argentina y de una decisión de la Justicia”, sostuvieron en un comunicado en donde remarcaron que lo que dijo Milei "es extremadamente grave y debe asumir la responsabilidad por el altísimo costo de haber estafado a la sociedad al quedar al descubierto el pacto de impunidad con CFK”. El supuesto pacto con la expresidenta se refiere al proyecto de "Ficha Limpia" que no logró el quórum para ser tratado en la Cámara de Diputados por la ausencia (entre otros) de ocho diputados libertarios. Esa iniciativa fue una de las medidas que el presidente había respaldado en su discurso inaugural de las sesiones legislativas en marzo pasado.

“Las vidas de quienes investigaron, denunciaron y lucharon durante todos estos años han sido marcadas por la persecución y las amenazas constantes. Sus familias también sufrieron y pagaron altos costos”, continuó la CC en el comunicado y completó: “En este país, durante el gobierno de Menem, mataron y desaparecieron personas. Durante el gobierno de Kirchner también, y no nos olvidemos del magnicidio del fiscal Nisman”.

Además del pronunciamiento partidario, distintos dirigentes cercanos a la exdiputada chaqueña salieron en su defensa. El diputado y titular de la CC, Maximiliano Ferraro, señaló “la diferencia entre quienes se enfrentan y se hacen los guapos con los jubilados y los que se enfrentaron y enfrentan a los corruptos y a las mafias de la Argentina”. Irónico, Ferraro les aconsejó a los libertarios que “sigan jugando al TEG, comprando aviones de combate y submarinos, que de luchar contra los flagelos que sufren los argentinos, nos seguiremos encargando nosotros, a pesar de las presiones, las amenazas y los pactos entre corruptos”. También se expresó su compañero de bloque Juan Manuel López, quien citó la publicación presidencial y afirmó: “Si denuncias la corrupción de Menem (donde morían testigos), Duhalde, los Kirchner, Massa, los crímenes narcos, el tráfico de efedrina, los jueces corruptos, los atentados terroristas (incluido el magnicidio de Nisman), tener custodia es una consecuencia, VOS PACTAS IMPUNIDAD”.

El legislador porteño Hernán Reyes le contestó directamente al presidente: “Anda con custodia porque tuvo los cojones que a vos te faltan”. Su compañero en la legislatura, Facundo Del Gaiso, sostuvo que "la denuncia que provocó la condena de Cristina Kirchner la hizo Elisa Carrió. (A) vos, Milei, te toca pactar su impunidad".

Otra que también defendió a Lilita fue la diputada Mónica Frade. “Que miedo le tenés/tienen... comenzaron a pegarle, lo vimos esta semana en la HCDN en la cloaca bucal del dip @NicolasMayoraz... porque es la única que no se compra, ni se vende. Es la única que no podés doblegar con tus amenazas, ni especula con la repercusión de lo que afirma”, sostuvo Frade. La exdiputada Leonor Martínez Villada calificó a Milei como "un triste troll" y también le recriminó el supuesto "pacto" de impunidad.