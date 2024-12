En el video, de poco más de un minuto, se los ve a unos cuatro varones jóvenes armados hasta los dientes y vestidos como si fuesen a la guerra. "Estamos instalados en Buenos Aires, vamos a dejar muertos acá", dice uno de ellos, con tono amenazante. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, el mensaje habría sido grabado por una banda narco, con la intención de sembrar terror, hipótesis que fue confirmada casi al instante, sin mayores precisiones, por la cuenta de la Oficina del Presidente.

Los destinatarios de la extraña amenaza, que se viralizó como un rayo en las redes por lo explícito y burdo de su contenido, serían el propio gobernador de esa provincia, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ambos ejecutivos confiraron que tras la difusión del mensaje iniciaron rápidamente una denuncia penal por "terrorismo".

“Este video va para vos Pullaro y Bullrich”, arrancan los supuestos narcos en el video, aparentemente grabado en la ciudad de Rosario. "Hiciste matar a gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda”, le apuntan a la ministra y al gobernador, para luego llamarlos "mafiosos" reclamarles: “Hagan algo por los chicos, que no se haga el delincuente. Hagan trabajos, escuelas, dejen de hacer políticas con los presos”, exigieron.

El video termina con los cuatro protagonistas cargando sus armas. “A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, deja de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos internados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”, siguen las advertencias, que concluyen con las pistolas y metralletas apuntando a cámara. “Vamos a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar”, concluyeron.

Una vez que el mensaje circuló en las redes sociales, la oficina del presidente emitió un comunicado en el que lo califica de "una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente". El Gobierno, además, redobló la apuesta: "No se equivoquen, con nosotros nunca podrán. En la nueva argentina no hay lugar para la violencia armada".

Las armas

Según trascendió, el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, estaba anoche realizando "un informe sobre las armas expuestas en el video", con el fin de determinar a sus autores. Una pistola Glock, un FAL, una escopeta del 12 y un subfusil FMK3 (subfusiles o pistolas ametralladoras, que es como se les llama más comúnmente) serían parte de la artillería.

De acuerdo a información aportada por el ministerio de Seguridad de Santa Fe, las FMK3 eran bastante utilizadas hasta hace pocos meses, "pero desde mediados de 2023 no aparecía ninguna y no tenemos un registro de todas las secuestradas", confiaran. Las Pistolas 9 mm, en tanto, son de uso común. En cambio, de "escopetas a repetición no hay antecedentes en Rosario" o al menos no se secuestraron en los últimos años. El FAL "es el primero que se ve en manos de rosarinos y coincide con la vainas que estos días dejaron en dos balaceras", agregaron.