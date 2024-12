En los últimos 13 años, desde 2011, año en que desapareció María Cash, en Salta hubo varias mujeres adultas, adolescentes y niñas desaparecidas de las que hasta hoy no se sabe nada. Este diario relevó 13. Solo 6 figuran en el Registro Provincial de Personas Extraviadas de la Policía de Salta con escasos datos. La abogada de la fundación Gema (Género y Masculinidades), Tania Kiriaco, recalcó la necesidad de que se realicen investigaciones con perspectiva de género y de que los registros oficiales incluyan a todas las desaparecidas.

Salta/12 realizó un relevamiento de los casos de mujeres desaparecidas en los últimos años, en base a las coberturas que viene realizando este diario. Varias mujeres cuyas desapariciones se conocieron por la difusión mediática, no figuran en el Registro Provincial de Personas Extraviadas, donde hay solo seis. También se pudo advertir que ni el Ministerio Público Fiscal ni el Poder Judicial provincial llevan un registro de mujeres desaparecidas, según las contestaciones recibidas de estos organismos.

Tania Kiriaco sostuvo que es necesario que haya "un registro con perspectiva de género", en la oficina de Género de la Corte de Justicia de Salta, que ya lleva uno de femicidios, y también en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

"Es una preocupación de las organizaciones de mujeres y familiares de Salta, no tener respuesta sobre la desaparición en democracia de mujeres, niñas y adolescentes y que no estén todas las mujeres en un registro oficial de personas que están siendo buscadas. Sobre todo de la ruta crítica de mujeres que desaparecen. No hay una respuesta con perspectiva de genéro por parte del Estado", dijo Kiriaco.

Señaló que las primeras horas de la desaparición son las más importantes ya que con el paso del tiempo "se pierden muchas pruebas para reconstruir el hecho".

En uno de los casos relevados, la amiga de una mujer que fue la primera en advertir su ausencia prolongada ya que vivían en un inquilinato, contó que la policía se negó a tomarle la denuncia y tuvo que buscar al padre, una persona de edad avanzada, para que la reportara como desaparecida. Kiriaco señaló que eso evidencia "una falta de formación" por parte de las autoridades policiales, ya que están obligados a tomar la denuncia "a cualquier persona que denuncie una desaparición y después el fiscal va a determinar la investigacion que se va a realizar. Desde el momento mismo de la denuncia se tiene que actuar con la debida diligencia", enfatizó.

"Es necesario que la investigación sea con perspectiva de género, para que se investigue el hecho y no que se investigue a la víctima como sucede la mayoría de las veces", advirtió Kiriaco. Planteó que se necesita una fiscalía especializada en desaparición de personas y también un protocolo específico de investigación con perspectiva de género. "Se revictimiza a las mujeres con prejuicios, con una mirada sesgada y no se va al fondo de la cuestión, de cómo fue su desaparición", destacó.

Ante la consulta por los casos de mujeres de las que no se supo nada más hasta ahora y tampoco se conoce si se las sigue buscando, Kiriaco resaltó: "mientras no aparezca una persona, es un delito continuo, el Estado tiene la obligación de informar a la familia y a la sociedad dónde esté esta persona desaparecida". Asimismo, mencionó que se requiere conocer lo que hizo la fiscalía para dar con el paradero y qué líneas de investigación siguió. La aparición con vida de las mujeres desaparecidas "es un reclamo permanente", dijo.

Consideró asimismo que la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia debería presentarse como querellante en estas causas "para colaborar con la investigación y aportar perspectiva de género, eso sería importante". "La Secretaría de Derechos Humanos, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, son organismos especializados que deberían presentarse como querellantes para aportar perspectiva de género a las causas", agregó.

Desaparecidas en democracia

-Jesica Gutiérrez, de 33 años, madre de 4 hijos, desapareció en La Caldera, al salir de su trabajo, en los últimos minutos del 10 de septiembre, de regreso a su casa. Desde entonces no hubo "ninguna señal" de ella, "el celular está apagado y no se conectó". La hermana realizó la denuncia al día siguiente, el 11. La familia y vecinos se organizaron para buscarla. La policía hizo rastrillajes pero no la encontraron.

La expareja de Jesica, Dardo Mamaní, se suicidó después de su desaparición y su cuerpo fue encontrado el 15 de septiembre, en una zona donde se buscaba a Jesica, quien había hecho consultas con la intención de denunciar a su pareja y pedir su exclusión de hogar, pero se informó que no hay denuncias registradas. La investigación de la desaparición se encuentra a cargo de la fiscala Mónica Poma.

"Seguimos buscándola pero por el momento no hay ninguna pista certera sobre lo que le haya pasado o donde pueda estar", dijo a Salta/12 una hermana de Jesica. Añadió que ya no se hacen rastrillajes, "solo están haciendo testimoniales y de vez en cuando vienen 3 de Investigación". "Que la sigan buscando porque hay una familia que la espera, sus hijos la necesitan, de una u otra manera queremos volverla a ver. Y por favor el que sepa algo que lo diga así nos ayudan a saber que pasó, dónde está", pidió.

-Viviana Lubik tiene 49 años. Fue vista por última vez el 5 de marzo en la noche, cuando salió a comprar y no regresó. Una amiga dijo que la vio por última vez al salir del inquilinato donde vivía, en la calle Astigueta, en Villa San Antonio, una zona conocida como "el bajo chico".

"Lo único que quiero es que mi hija aparezca. Rezo todos los días para que aparezca", dijo a Salta/12 Lilia Reyes, madre de Viviana. El 14 de marzo, estando desaparecida, su hija cumplió 49 años.

También el padre de Viviana, Juan Carlos Lubik, recordó que la última vez que vieron a su hija fue un mes antes, cuando los visitó en su casa. "Estaba bien, se la veía bien", sostuvo. Agregó que saben que una amiga vio a Viviana el 5 de marzo, cuando cruzó el canal. La investigación está a cargo de la fiscala de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma.

-Natalia Jesús Carvajal está desaparecida desde el 25 de septiembre de 2024. Su búsqueda está publicada en el Registro Provincial de Personas Extraviadas aunque no hay mayores datos que los de la vestimenta que llevaba la última vez que fue vista y los rasgos físicos. Vestía remera color azul, bolso y sandalias bajitas marrones. Su altura es 1,50 y de contextura robusta.





-Dominga Cristina Cesareo falta desde el 6 de noviembre de 2023. Tiene 39 años. Su caso figura en el Registro Provincial de Personas Extraviadas pero solo con estos datos y una foto.

-Delicia Noemí Sánchez falta desde el 20 de marzo de 2023. En la actualidad tiene 16 años. Llevaba puesta una musculosa negra, jean largo azul y zapatillas negras. Pesa 56 kilos, mide de altura 1,5 o 1,6. Tiene ojos verdes, contextura delgada y cabello lacio. Los escasos datos sobre ella figuran en el Registro Provincial de Personas Extraviadas.

Delicia Noemí Sánchez

-Alejandra Abraham desapareció el 29 de enero de 2023. Figura en el Registro Provincial de Personas Extraviadas. Según lo que se consigna allí, nació el 27 de octubre de 2018 y en la actualidad tendría 6 años. La vestimenta con la que fue vista por última vez o que usaba con frecuencia era una camisa roja y pollera floreada color azul. Pesaba 50 kilos, la estatura consignada es 1,50, tenía cabello corto, ojos marrones y contextura delgada. La fotografía, sin embargo, no es muy clara pero la imagen no parece coincidir con la de una niña de 6 años ni tampoco la estatura que figura en el Registro.

Alejandra Abraham

-Ana María Ignacio está desaparecida desde el 25 de enero de 2023. Mide 1,6, tiene ojos negros, cabello largo, y es de contextura delgada. Como rasgo particular se consiga que le faltan las piezas dentarias frontales. Su caso está publicado en el Registro Provincial, la foto es muy borrosa y no se consignó su edad.

-Yamila Daniela Contreras falta desde el 20 de diciembre de 2022. Nació el 11 de octubre de 2001, en la actualidad tiene 23 años. Mide 1,60 de altura, tiene ojos marrones, es de contextura robusta y usaba cabello corto. Entre sus rasgos particulares, tenía una cicatriz en el brazo derecho, en el biceps, por una quemadura.

Yamila Contreras

-Norma Márquez es una adolescente wichí oriunda de Misión Chaqueña, habría desaparecido el 24 de junio de 2022, cuando tenía 14 años. Su caso no está publicado en el Registro Provincial de Personas Extraviadas, pero sí en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas luego de que lo derivara la fiscala Gabriela Souto. Mide 1.50, tiene tez morena, cabello largo negro y es delgada.

-Miriam Carolina Chavarría tendría en la actualidad 46 años, trabajaba como auxiliar de maestra jardinera, en el Centro de Primera Infancia (CPI) Armada Argentina de la ciudad de Salta que depende del Ministerio de Desarrollo Social y permanece desaparecida desde el 26 de agosto de 2019. Vecinas y compañeras de trabajo aseguraron que era víctima de violencia de género por parte de su marido y manifestaron sus sospechas de que haya sido asesinada.

A más de cinco años de su desaparición, Carolina no fue incorporada al Registro Provincial de Personas Extraviadas de la Policía de Salta, pero sí al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas o Desaparecidas (SIFEBU).

Las compañeras de Carolina aseguraron que su esposo, Juan Carlos Campero, quien denunció la desaparición en la Subcomisaría del barrio Castañares, las amedrentaba para que no colocaran carteles de la búsqueda.

El SIFEBU señala que el 3 de septiembre de 2019 se registró una atención el Hospital Wenceslao Gallardo de la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy.

"Lo último que se dijo fue que la vieron en Rosario de Lerma pero no afirman que la encontraron". El Ministerio Público Fiscal había informado el 3 de octubre de 2019 que Chavarría fue vista luego de su desaparición en Chicoana y Rosario de Lerma. Sin embargo, no hubo precisiones de dónde, cuándo, por quienes, ni una confirmación de que fuera ella. Pese a esta versión, la mujer no fue localizada y hasta la fecha no se sabe nada.

Una vecina dijo que el marido de Carolina intentó asociar su desaparición al hecho de que ella tenía deudas. La hipótesis policial también apuntaba a que ella “ya tenía previsto retirarse del domicilio" y asociaban la desaparición de Chavarría con una toma de decisión que estaría "relacionada a la situación económica”.

Carolina Chavarría

-Ana Saldaña Rodríguez, de nacionalidad boliviana, tenía 19 años, cuando desapareció en 2018 en Joaquín V. González. Según había indicado el Ministerio Público Fiscal, "podría haberse ido por su cuenta a su país, aunque no había registro de ingreso, pero podría haberlo hecho por algún paso no registrado".

Saldaña era vendedora informal en una tienda de ropa de González. La pareja propietaria del local estaba siendo investigada pero no se informó más nada al respecto, habían declarado que conocieron a la joven en Salta Capital, y la llevaron a J. V. González porque les habría dicho que quería trabajar. La denunciante fue la dueña de la tienda. Uno de sus locales fue allanado y se secuestró una camioneta en aquel momento.

El fiscal Gonzalo Gómez Amado y el auxiliar fiscal Rolando Savall Soto informaron que habían dado intervención al Juzgado Federal, a la División de Trata de Salta y a la División de Trata y Tráfico de Personas de Bolivia. Se informó que Migraciones no registró ingresos ni egresos de la joven al país. También en este caso se especuló con que pudo haberse ido por su cuenta debido “a que las condiciones de trabajo no eran las mejores”. En base a la testimonial de otra joven se sostiene la hipótesis de un posible caso de trata laboral.

Ana no tenía celular, lo que hizo más difícil el rastreo. No se conocieron datos de sus familiares. No surgió nadie que la reclamara desde que desapareció. El caso conmovió a pobladores de González que la conocían por su atención en el local de ropa.

Ana Saldaña Rodríguez

-Rosa Ramona Gómez tenía 76 años al momento de su desaparición el 24 de mayo de 2015 en el paraje El Algarrobal de Joaquín V. González.

Vivía con su hija de 59 años y el yerno de 32 años; otras dos hijas de 53 y 44 años y con un hombre de 56 años. La Brigada de Investigaciones había descubierto que luego de la desaparición, alguién siguió retirando sus haberes del banco Nación. También encontró que se hizo una compra con la Tarjeta Maestro el 11 de junio de 2015 en una tienda, otras compras en el Supermercado Día y se usó además la tarjeta en una estación de servicio. Mediante el chequeo de cámaras de seguridad de los comercios, descubrieron que quienes operaban con la tarjeta eran una hija de la mujer y su vecina. Aunque en aquel momento detuvieron a las dos mujeres y otros miembros del grupo familiar, no se informó más por parte de las autoridades pese a los pedidos de información sobre este caso al Ministerio Público Fiscal.

-María del Carmen Cash. Nació el 15 de diciembre de 1981. En la actualidad tendría 42 años. Medía 1,70 de altura, sus ojos son marrones y es de contextura delgada. Viajaba en colectivo desde Buenos Aires con destino a Jujuy pero desapareció en la provincia de Salta.

El último lugar donde quedó registro de María, denominado "zona cero", es el ex peaje de Aunor, en el acceso a la capital salteña. Allí fue filmada por las cámaras de seguridad. Según las últimas investigaciones, una familia de apellido Causarano la recogió y la trasladó hasta la rotonda Güemes en la caja de su camioneta. En ese último lugar fue donde el camionero Héctor Romero la habría levantado porque ella hizo dedo. Lo que sucedió luego es lo que intenta esclarecer hoy la Justicia.

María Cash

La causa estuvo tres años en el fuero provincial, luego pasó al federal. Recién en 2024 las autoridades detuvieron e imputaron al camionero que la vio por última vez, quien hacía el recorrido de Güemes a Joaquín V. González. La principal hipótesis fiscal es que la joven fue víctima de un crimen de género hace 13 años.