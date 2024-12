“¿Saben qué? Nosotros somos cronistas. Hemos visto pasar mucha gente por el Poder Ejecutivo. No merecemos que nos digan ‘ensobrados’. Solamente somos cronistas y contamos desde nuestra opinión. Nos equivocamos, por supuesto, pero no somos ensobrados. Los ensobrados, en todo caso, están en el poder”. El discurso pronunciado por Rolando Graña, solidarizándose con la enorme cantidad de colegas que fueron atacados por el gobierno nacional, fue el momento de mayor sustancia de la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de Cable. El periodista y conductor, que subió al escenario a recibir el premio al mejor programa de Interés General por GPS (A24), le aportó un poco de actualidad a una velada que no tuvo discursos altisonantes ni contrapuntos profesionales ni políticos como en otras épocas.

La profusión de premios que desde hace un tiempo entrega la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentinas (TV de aire, cine, cable, radio, digital, federal, latino) hace que las ceremonias pierdan interés en la ciudadanía. De hecho, la gala de premiación apenas si superó los 2 puntos de rating en la pantalla de America. Encima, en la gala del domingo se reconoció a lo mejor de la producción de TV por cable de 2023, pero también de 2022. La duplicación de rubros por cada año evaluado terminó alargando la ceremonia hasta altas horas de la madrugada, al punto que Aptra terminó por entregar algunos premios en las tandas comerciales, por fuera de la transmisión televisiva, lo que generó cierto malestar en algunos ganadores. La fiesta terminó abruptamente, anunciando al noticiero Sportscenter (ESPN) y al ciclo político A dos voces (TN) como los dos ganadores del Oro.

Bajo la conducción de Karina Mazzocco y Leo Montero, en la ceremonia se homenajeó a la actriz China Zorrilla, a 10 años de su muerte, en un tributo presentado por el actor Miguel Angel Rodríguez. Otro momento de emoción fue cuando Dalma Maradona subió a recibir la estatuilla por la serie documental La hija de Dios (TNT). Conmovida, ante una platea que ovacionó a Diego Maradona, Dalma volvió a pedir justicia por su padre. “Cuanto más personas conozco, más lo extraño y más lo admiro y hasta el día que yo me muera voy a seguir pidiendo justicia por él”, afirmó. Además, el periodista Marcelo Bonelli recibió un reconocimiento por sus 30 años como conductor de A dos voces.

Hubo premios para casi todas las pantallas. Dicen que dicen (Metro) y La cruel verdad (A24) fueron reconocidos como los mejores ciclos periodísticos del cable en 2022 y 2023, respectivamente. Daniel Ballester (C5N) y Carolina Amoroso (TN) se alzaron con un Martín Fierro por labor periodística femenina, mientras que Eduardo Feinmann (LN+) y Marcelo Bonelli (TN) lo hicieron en el rubro masculino. Roxy Vázquez (TN), Sol Rivas (DSports), Luis Novaresio (LN+) y Paulo Vilouta (A24) se llevaron estatuillas como conductores. En esa línea, TN fue distinguido como el mejor servicio informativo de 2022 y A24 en 2023. Además, Facundo Pedrini (Crónica HD) se llevó el gaucho como productor general. En el rubro interés general, Íntimo y personal (Metro) se impuso en 2022 y GPS (A24) en 2023. Alejandro Puebla (A24) fue considerado como el movilero más destacado.

En otros rubros, el ciclo Historias ricas (TN) fue el mejor ciclo cultural educativo en ambos años, mientras que Mañanísima (Magazine) ganó en la terna magazine 2022/2023. El deporte tuvo numerosos reconocimientos: Sportscenter (ESPN) y Sportia (TyC Sports) fueron premiados como los noticieros más destacados de 2022 y 2023; El juego sagrado (ESPN) por 2022 y Bonadeo (TyC) por 2023 se llevaron un gaucho como programas deportivos; los ciclos periodísticos deportivos premiados fueron Confesiones (TNT Sports, 2022) y ESPN F360 (ESPN, 2023); mientras que Sebastián Vignolo (2022) y Mariano Closs (2023) fueron considerados los periodistas deportivos televisivos más destacados.