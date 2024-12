El gobierno nacional anunció un recorte en la entrega de medicamentos gratuitos por parte de Pami. El beneficio ahora quedó restringido a los jubilados y pensionados que tengan ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Es decir, aquellos que ganen menos de 388.500 pesos, quienes además deberán realizar un trámite de inscripción con el objetivo de solicitar el “subsidio social”. Para poder calificar dentro del subsidio, los afiliados tampoco podrán estar afiliados a una prepaga, tener más de un inmueble, un vehículo de menos de diez años ni ser dueño de bienes de lujo.

La noticia se conoció este lunes, a partir de un escueto comunicado en las redes sociales del Pami. “A lo largo de décadas, nuestra institución enfrentó problemas económicos producto de la falta de políticas planificadas a nivel nacional y el impacto de las moratorias previsionales que dejaron a Pami al borde de la quiebra”, señala el escrito. “Afrontar esta situación requiere de orden y un esfuerzo constante para mantener en funcionamiento una obra social fundamental para millones de argentinos”, añade.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario reconocieron que durante el lunes llegaron muchas consultas por parte de afiliados, ante la falta de precisión en el mensaje. “Hoy no podemos saber a cada afiliado qué le corresponde, porque eso va a atado a la prescripción que tenga. Si no tiene una prescripción activa, que nosotros podamos fijarnos que descuentos les corresponde, no vamos a saber si está o no dentro de la cobertura del 100% de medicamentos”, aclaró Leonardo Jurado, referente de la institución, en declaraciones a El Tres.

Desde ATE Rosario también emitieron un comunicado criticando la nueva disposición del gobierno, que limita el beneficio en función del nivel de ingresos. “La medida pone en riesgo la salud de miles de adultos mayores”, manifestaron, dando cuenta que el anuncio se da “en el marco de aumento interanual del 240% en medicamentos”.