El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe resolvió ayer volver al paro por 48 horas, ante el incumplimiento por parte del Gobierno respecto de la firma de decretos de promociones y ascensos del personal, que aguardan desde hace casi un año. “Nos tomaron el pelo a nosotros y a la Corte Suprema”, dijo a Rosario/12 Jorge Perlo, representante gremial en Rosario, quien ratificó la medida de fuerza para miércoles y jueves de esta semana. De no tener novedades, los trabajadores ya aprobaron una nueva huelga para el 11 y 12 de diciembre. La segunda jornada “con movilización a la Casa de Gobierno”, precisó el dirigente sindical.

Los Judiciales realizaron ayer asambleas en todas las delegaciones de la provincia. Allí trataron la situación de “570 compañeros y compañeras” que esperan que el gobernador, Maximiliano Pullaro, firme los decretos con ascensos y promociones de la carrera judicial.

La referencia de Perlo a la “tomada de pelo” obedece a que el 19 de noviembre pasado el gobierno acordó con la conducción de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que comenzaría a mover los expedientes del Poder Judicial, lo cual ya había generado varios cruces entre el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, y el propio Pullaro, que además pretende que se jubile porque ya superó los 75 años.

El parate en los ascensos y nombramientos en el Poder Judicial quedó enmarcado en la disputa política entre el Ejecutivo y la conducción del máximo tribunal. En medio de esa tensión, la Legislatura sancionó –las dos cámaras en una misma jornada- un proyecto que el oficialismo llamó “reforma judicial” pero que, en su articulado, sólo establece cambios para la Corte Suprema, que Pullaro quiere “renovar”.

Ya obtuvo dos anuncios de jubilaciones de dos ministros –Mario Netri en diciembre y María Angélica Gastaldi en abril- y la ampliación de la Corte de seis a siete miembros, por lo que en el próximo verano el Ejecutivo evalúa enviar tres pliegos de cortesanos a la Legislatura, para su tratamiento.

“Pasaron 13 días, no cumplieron el compromiso, seguimos sin que se firmen los decretos que están esperando hace un año”, sostuvo Perlo en diálogo con este diario, al término de la asamblea en los tribunales de Balcarce y Pellegrini, en Rosario. El dirigente indicó que “el jueves pasado aparecieron expediente firmados, que son expedientes sueltos que nada tienen que ver con nuestros reclamos”. Al solicitarle precisiones, explicó que “son algunas subrogancias y solo uno o dos nombramientos, de personas que ya estaban subrogando y no les cambia nada”.

“Nos han tomado el pelo, a nosotros y a la Corte, porque si nos venían diciendo que los expedientes estaban a la firma del gobernador, y en 13 días no lo pudieron firmar, es porque no los habían tocado”, se quejó Perlo, para quien “esto es una ineficiencia total de parte del gobierno, no respetan el compromiso asumido”.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe solicitó por nota entrevistas con funcionarios del Gobierno provincial: el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. “Tres veces les cursamos nota pidiéndole audiencia al Gobierno, no nos recibieron. Si nos hubieran recibido, tenemos los números de expedientes que hay que firmar”, detalló el dirigente gremial rosarino de los Judiciales.

Frente al silencio oficial y el incumplimiento del acuerdo alcanzado por la Corte para cubrir vacantes y firmar ascensos, el sindicato se reunió ayer en asamblea y decidió retomar el plan de lucha con medidas de fuerza. “Así que, ante la ausencia de diálogo, sin la firma de los expedientes y sin poder realizar los juramentos de la carrera judicial, retomamos el plan de lucha en defensa de la carrera y de la independencia del Poder Judicial”, sostuvo Perlo.

La moción aprobada en las asambleas provinciales consiste en un paro de 48 horas esta semana, los días miércoles y jueves, sin asistencia a los lugares de trabajo”. “Y la semana que viene igual, para miércoles y jueves, con movilización provincial a casa de gobierno el día 12”, precisó el representante gremial de las y los trabajadores.

Perlo ratificó que “nuestro principal objetivo es que se firme y puedan ascender nuestros compañeros, y que se hagan los juramentos”. “Nos duele tener que hacer esas medidas, porque se perjudica el público y a los profesionales, pero nosotros estamos defendiendo nuestra dignidad”, cerró el pro secretario Ejecutivo del sindicato judicial.

En un comunicado difundido luego de las asambleas provinciales, la entidad gremial señaló: “Instamos al diálogo entre el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y este sindicato para encontrar de inmediato una solución al problema en beneficio del pueblo santafesino”.