Por primera vez y por un período de prueba de 60 días, la Municipalidad de Rosario incorporó en el sistema de transporte urbano de pasajeros un colectivo impulsado a GNC. A partir de ayer, el coche presta servicio en las líneas 134 y 135 conectando distintos puntos de la ciudad. Cabe destacar que la inclusión de este coche no reviste cargo económico para el municipio.



Este tipo de experiencias ya fueron utilizadas en otros sistemas de transporte urbano del país, como el Área Metropolitana de Buenos Aires y San Juan, entre otras, presentando en todos los casos resultados exitosos.



Este bus Nueva Generación de Scania de la línea Green Efficiency estará prestando servicio durante un plazo de dos meses, a partir de un convenio firmado entre la empresa que fabricó la unidad y la firma estatal MOVI Rosario SAU, permitiendo un análisis de su funcionamiento, teniendo en cuenta futuras adquisiciones.



El coche estará a prueba en las líneas 134 y 135, que conectan distintos puntos de interés en la ciudad como Barrio Las Delicias, Barrio Tiro Suizo, Av. Arijón, Av. Uriburu, Barrio La Guardia, Barrio Hospitales, Plaza Sarmiento y Junín y Monteagudo, y cuyos recorridos se extienden por aproximadamente 29 km.



El bus Scania K280 a GNC, carrozado por Marcopolo, cuenta con un motor de 5 cilindros, alimentado a GNC de 280cv, Euro VI. El combustible gaseoso se almacena en cuatro cilindros de GNC ubicados sobre el techo, su recarga se produce por medio de picos de alto caudal para hacerlo de forma rápida, con un tiempo estimado de 9 minutos (con picos normales se realiza en 40 minutos). Su autonomía oscila entre los 300 y 350 km.



Esta iniciativa es parte de las políticas de movilidad sostenible que implementa la Municipalidad de Rosario, con el objetivo de brindar un eficiente servicio público con unidades que no perjudiquen y contaminen el ambiente. Un claro ejemplo es la renovación de los trolebuses de la línea K, con la reconversión de coches diésel en eléctricos.



Este colectivo cumple con las normas Euro 6, que reducen las emisiones contaminantes de dióxido de carbono y la emisión sonora.



En cuanto a las características estéticas del coche, a diferencia del resto del sistema, es color blanco con detalles en verde y cuenta con el logo de la Municipalidad de Rosario y MOVI Rosario SAU en sus laterales y en la parte trasera del coche. Tiene motor trasero, piso bajo para facilitar su acceso y aire acondicionado.



Dentro de las características se destacan la reducción del 50% en los costos de combustible y un 50% de contaminación sonora junto con una notable reducción en las emisiones de CO, NOX y CO2, logrando un 40% de ahorro en el costo total de la operación.



Son varias las diferencias respecto de los coches convencionales: la tecnología que incluyen estas unidades a GNC, la insonorización, la poca vibración, la visibilidad, el sistema de giro de las ruedas, la capacidad de frenado, la suavidad de la caja y el sistema de climatización.





A principios de 2025 llegan 60 nuevos coches

La Municipalidad también aseguró que avanza la licitación para la compra de 60 nuevas unidades que se incorporarán al sistema del transporte público de pasajeros. Se estima que puedan sumarse al servicio a principio del año próximo.

Los 60 coches serán unidades 0 km. y sumarán tecnología para disminuir el impacto ambiental, al utilizar Euro V en reemplazo de Euro III. Entre sus características, se destaca la accesibilidad y la comodidad de usuarios y usuarias, al contar con 'piso bajo', aire acondicionado, rampa, piso antideslizante, limitadores de velocidad, iluminación led, identificación de línea frontal, trasera y lateral, pulsadores de timbres con escritura braille y dispuestos a una altura accesible, señal luminosa asociada a los timbres, asientos preferenciales en color distintivo, chapa Braille para identificación de la línea en el primer pasamano, pasamanos horizontales y verticales color amarillo, apoyos isquiáticos, puertas anchas para el paso de sillas de ruedas y cochecitos de bebés, espacio interior para 2 sillas de ruedas o cochecitos de bebés con cinturones de seguridad inerciales, cestos de basura y dispositivo para el seguimiento satelital de la unidad (GPS).

La compra de colectivos forma parte de una serie de acciones puestas en marcha por la Municipalidad para mejorar el servicio de transporte urbano de pasajeros. En este aspecto, también está en proceso la adquisición de 10 coches que serán reconvertidos a vehículos eléctricos.