El capitán de Independiente, Iván Marcone, se refirió a la denuncia que recibió por parte de un hincha, al cual golpeó, luego de que este lo insultó en las inmediaciones de su casa.

"Yo no declaré estos días, no me gusta mucho hablar, pero sí lo hice con ellos (por el plantel). Estamos todos unidos, con Rodri (Rey), con Mancu (Mancuello). Sabemos lo que nos pasa, lo que sufrimos", destacó el mediocampista, quien agregó que "siempre que al de al lado le pasa algo estamos para acompañarlo y darle fuerzas, y ellos estuvieron, así que muy agradecido con todo el equipo".

Marcone, cuyo contrato con el club vence a fines de mes, protagonizó en la madrugada del jueves, en Sarandí, un episodio violento cuando siguió hasta su casa a una persona que le gritó que se fuera del club y tras golpearlo le quitó las llaves de su auto.

Más allá de lo sucedido, el mediocentro no fue sancionado por la dirigencia debido a que le pidió disculpas a la víctima, quien lo había agredido verbalmente, y llegaron a un acuerdo, por lo que se retiró la denuncia.