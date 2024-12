Este miércoles a las once de la mañana el himno de Estados Unidos va a sonar en el barrio porteño de Puerto Madero. En el Hotel Hilton, el presidente Javier Milei, miembros de su gabinete, distintos funcionarios, trolls y militantes de La Libertad Avanza lo entonarán para recibir a dirigentes de la derecha más conservadora del mundo, en lo que será un nuevo encuentro de la la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Una "fiesta" para el Jefe de Estado argentino que, cuando estuvo en Mar a Lago hace unas semanas, había invitado personalmente al presidente de Estados Unidos Donald Trump y al empresario interesado en el litio argentino, Elon Musk, sin éxito.

Tampoco está confirmado que llegue para cantar el himno estadounidense el expresidente de derecha brasileño, Jair Bolsonaro, acusado de estar al tanto y "haber participado activamente" en la trama golpista contra el presidente Lula Da Silva. Para salir del país él debería pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia brasileño, que tiene retenido su pasaporte, y no sabe si lo conseguirá. Por eso es posible, según adelantan los organizadores, que finalmente Bolsonaro solo envíe un video. El que disertará en la CPAC será su hijo, Eduardo Bolsonaro, también la esposa de uno de los hijos de Trump, Lara Trump; el referente de Vox en España, Pedro Abascal y, como presentador figura Ben Shapiro, un comentarista político ultraconservador de Estados Unidos.

El gesto de amistad con Bolsonaro y la participación como anfitrión de Milei de la importante cumbre de la derecha mundial, es muy posible que no le cause gracia a Lula da Silva, con quien Milei se volverá a ver la cara --después del tenso cruce en el G20-- el próximo viernes. El presidente argentino y el de Brasil --junto al resto de sus pares de la región-- volarán a Montevideo para participar de la cumbre del Mercosur. La Argentina recibirá del país vecino la presidencia pro témpore del organismo y Milei buscará proponer la libertad de los países miembros para hacer tratados de libre comercio bilaterales con otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. Algo que tampoco le causará gracia a la gran mayoría de los líderes de la región, que no están de acuerdo con el pensamiento de Milei.

"Esta conferencia se centrará en la importancia de un gobierno limitado, el capitalismo de libre mercado, la responsabilidad individual y la preservación del patrimonio cultural y religioso", consigna la invitación al evento que se desarrollará en el Hilton y no en el Centro Cultural Kirchner como habían pensado en un principio, y continúa: "CPAC Argentina servirá como plataforma para promover los principios conservadores que fortalecen a las familias, empoderan a las comunidades y aseguran un futuro próspero para Argentina y la región". Si bien el evento es "abierto al público", no es gratuito.

El costo de pertenecer

En el sitio web de la CEPAC los organizadores detallan la agenda: el martes una "cena de gala formal", y el miércoles la conferencia y, en el link para la inscripción a cada una de ellas, figura el pago que hay que realizar para ser parte: 100 dólares el "ticket general" y 5000 dólares el "premium ticket". Antes de pagar aclaran que con la entrada "no se garantiza la disponibilidad de asientos o espacio para ver a ningún orador en particular".

El cierre de la "fiesta" de derecha estará a cargo del presidente argentino y está estipulado para las 19. En su discurso se espera que busque afianzar aún más su vínculo con el flamante presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que ya le prometió lealtad sin pedir nada a cambio. Los paneles, sin embargo, comenzarán a las once de la mañana, después de cantar los himnos --también cantarán el argentino--.

Los organizadores están trabajando para conseguir de bienvenida un video de Steve Bannon, exasesor de Trump en la Casa Blanca y una de las figuras más influyentes de la ultraderecha estadounidense. Bannon fue condenado en 2022 por desafiar una citación parlamentaria que lo obligaba a comparecer ante un comité que investigaba el asalto al Capitolio de 2021, en el que simpatizantes de Trump irrumpieron en la sede parlamentaria para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

Luego del supuesto video de Bannon, será el turno de la única Trump que está en Buenos Aires. Se trata de la esposa de Eric Trump, el tercer hijo del presidente electo de Estados Unidos, que fue productora de TV y organizadora de campañas. Más tarde, pasarán el video de Jair Bolsonaro y, tras él, será el turno del legislador ultraconservador, defensor del franquismo y amigo de Milei, Santiago Abascal.

Los locales

En cuanto a los locales, participarán la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. También tendrán lugar Daniel Parisini, más conocido como "el Gordo Dan" --quien hace unos días dijo que su sueño es ser el "brazo armado de Milei", que encabeza el grupo de tuiteros con oficina en Casa Rosada que lidera Santiago Caputo y sobre quien pesa una denuncia penal que le hicieran diputados socialistas--; el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, el legislador bonaerense, Agustín Romo, y el diputado de LLA, Santiago Santurio.

El vocero Manuel Adorni, en tanto, moderará el "panel de periodistas" entre los que figuran Jonatan Viale, Javier Negre, Antonio Laje y Mariano Pérez. También participará otra periodista, Liliana Franco, pero como moderadora de un panel de la empresa Latam. El último orador, antes del cierre de Milei a quien la CEO de la CPAC, Soledad Cedro, llamó "el John Lennon de los libertarios", será Eduardo Bolsonaro.