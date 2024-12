El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cargó contra la conducción de la CGT, en la previa a lo que se espera que sea una masiva movilización el próximo 5 de diciembre, y aseguró que mientras el Gobierno “destruye a mazazos el país”, la conducción de la central obrera “duerme la siesta”. Además, llamó a profundizar el proceso de lucha para derrotar al Gobierno: "No hay que dialogar porque quiere hacernos colonia”.



Consultado por la 750, Godoy afirmó: “Continúa un camino de resistencia. Porque es falso que esta sea la única alternativa a la política neoliberal de entrega, saqueo y especulación financiera, que ya sabemos cómo termina”.

“Así terminó la gestión de Caputo en el Gobierno de Macri y las políticas aplicadas durante el menemismo. Esto, lamentablemente, está dejando secuelas altísimas”, sostuvo a la par que llamó a “ponerle freno” al ajuste.



En este contexto enmarcó la movilización de este jueves: “Las dos CTA decidimos convocar a esta jornada junto a movimientos sociales y pequeños y medianos empresarios, donde también se han sumado distintos sectores políticos”.

“Hay un sector dirigencial de la CGT que ha expresado que no piensa tomar medidas. Y bueno, mientras destruyen a mazazos el país, duermen la siesta. Pero esa no es la actitud de toda la dirigencia de la CGT ni representa al conjunto de trabajadores”, denunció con contundencia.

Y añadió: “Por algo existen la CTA y gremios de la CGT que están convocando a esta marcha en conjunto con ambas CTA. Porque yo creo que se va configurando una unidad de la clase trabajadora, al margen de los que creen que con este Gobierno hay algo que dialogar”.

Godoy llevó esta misma lógica al espacio del Congreso: “Si el Congreso tiene una responsabilidad y no la cumple, seremos los trabajadores y aquellos sectores de la sociedad que no queremos hacernos los distraídos quienes vamos a encarar este proceso de lucha para derrotar a este Gobierno, con el que no hay que dialogar porque quiere hacernos colonia”.