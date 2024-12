Alejandro Paker nació en la ciudad de Rosario en 1971 y en sus 53 años no se hizo un solo tatuaje. "Hace poco me enteré: te podés tatuar todo el cuerpo en un quirófano. Quisiera tatuarme mi propio cuerpo, los músculos, los nervios, la anatomía. Un traje del adentro", me cuenta el actor, bailarín y cantante. Cuando le pregunto si va a cumplir el deseo de dibujarse la piel me responde que no, por la imposibilidad de quitarse el traje. Ese diálogo describe quien es Paker: un artista que cambia de paso, de ritmo, de máscara.

No se casa con nadie, y menos con él porque no sabría con cual de todas esas personas que lo habitan de manera fugaz bailar el vals. Desinfló sus músculos para ser el maestro de ceremonias en Cabaret; se afeitó las cejas para poner en jaque al concepto de normalidad en El hombre elefante; ensayó la introspección en el padre de Casi normales, hizo de sus genitales una herramienta lúdica en Marionetas del pene; saltó del teatro al cine y del cine a la televisión logrando construir un personaje de villano inolvidable en un reality de canto de Tinelli.

Paker salta de lenguajes y formatos, modifica su aspecto físico, solo persiste su caudal de voz y la curiosidad inquieta que lo empujan a cada nuevo desafío. Con una trayectoria extensa, reconocido por el público y sus pares, el artista volvió en 2024 a su gran amor, el musical. El objetivo lo cumple noche tras noche: transformar el escenario en un boliche al sacudir su pelvis al ritmo de Super Trouper y Dancing Queen. Paker es uno de los tres galanes de Mamma mía, la obra dirigida por Ricky Pashkus donde canta y baila junto a Florencia Peña, Malena Ratner, Alejandra Perlusky, Lula Rosenthal, José Giménez Zapiola “El Purre”, Leo Bosio, Pablo Silva, entre muchos.





Mientras parte del equipo técnico amura al piso los paneles de una imponente escenografía y otro limpia las ventanas de la fachada del famoso hotel griego, Paker se prepara en el camarín que lleva su nombre. Llena su pelo de mousse, esparce el producto por todos los rulos frente al espejo. Se aplica los lentes de contacto y un poco de crema en el rostro, de repente queda casi desnudo. El placard contiene todos los vestuarios que luce en la obra, a veces hacen doble función. Debajo de su traje elastizado de lentejuelas azules usa suspensor, una imagen que invadió de preguntas a muchas mujeres. Interrogantes que las arrastraron a perder el pudor y preguntarle a Paker si en la entrepierna escondía una media.

“En el 2001 trabajé en Grease, un musical donde también hacíamos de pareja con Flor Peña. En esa obra mi personaje la dejaba embarazada. 23 años después nos encontramos con Flor para contar esta historia, que es una pareja que se reencuentra 21 años después con una hija en común. Hay una analogía entre nuestra vida y la ficción”, me cuenta Paker.

Después de agotar localidades una y otra vez durante meses en el Teatro Astros, Mamma Mía viaja a las provincias de Argentina para que nadie se quede afuera de esta fiesta queer. Porque de eso se trata la revolución que hizo ABBA: invitar al centro de la pista hasta el último raro del planeta Tierra. Alejandro Paker charló en exclusiva con el Suplemento SOY sobre su vínculo desde niño con el grupo musical sueco, la novedad de interpretar a un galán, y el alivio de romper un pacto familiar que durante años lo hundió en el silencio.

¿Qué es ABBA para vos?

-Un canal de juego que me conecta con muchas sensaciones de placer y de libertad. De la libertad de ser lo que quiero ser, inclusive de no ser nada en particular. La posibilidad de no encajar en ningún casillero, porque yo no quiero quedarme en ninguno.

¿Cuándo descubriste a ABBA, a qué edad?

-A mis 7 años mi viejo me regaló un disco de ABBA, el disco azul Voulez-Vous, donde ellos están atravesados por un tubo fluorescente. Había algo que desde la tapa me llamaba la atención, cómo estaban vestidos, notaba algo diverso, diferente. Desde los 7 años me acompaña Abba, hoy tengo 53.





Y hasta que llegó ese disco a tu vida, ¿qué escuchabas?

-Imaginate: Pipo Pescador, Carlitos Balá. Pero en mi casa durante los 70 mi viejo escuchaba el bossa nova de Rita Lee, Sandro, el tango de Julio Sosa, Estela Raval, Los Chalchaleros, la filarmónica de Londres, Mercedes Sosa. El gusto musical era amplio.

¿Qué te pasó cuando escuchaste por primera vez el disco Voulez-Vous, de ABBA?

-Las letras del resto eran siempre sobre romanticismo o ideologías, lo que yo llamo casilleros concretos…y ABBA me mostró un canal que no estaba determinado. Conectaba algo conmigo, propio, incluso no entendiendo las canciones en inglés. Esa música vibraba con mi frecuencia de sonido. Como le pasó a Tarzán: era el sonido que me identificaba con mi manada. Había también algo muy especial en la moda de sus vestuarios, eran extranjeros o extraterrestres. Cuando aparecieron eran tan raros que fueron discriminados inclusive hasta por la propia industria, pero la gente ya los había elegido. Yo ponía el disco y dramatizaba las letras, escena por escena.

Anticipaste de niño la obra en la que actuás hoy, Mamma Mía.

-Mirá si lo hubiera registrado en aquel momento…hoy sería millonario, jaja. Es lo que hicieron después cuando construyeron la obra Mamma Mia. Cuando empecé a escuchar las canciones en castellano descubrí que las letras eran totalmente teatrales. Cuentan una historia, cuentan algo que les pasa.

Los ABBA son los Pimpinela suecos, ¿no?

-Absolutamente. Es más, nosotros con Flor (Peña) hicimos la puesta en escena de una canción, que es S.O.S, y la convertimos en una discusión. Es Pimpinela, lo hicimos consciente. En la versión original de la obra uno le canta al otro y no está cargada de emoción dramática. Nosotros hacemos un culebrón, una telenovela. Es lo mismo que jugaba de chico, pero en vez de Flor lo hacía con una vecina, con su hermano, o a veces estaba solo y le cantaba a un muñeco. Imaginaba que mi familia me estaba mirando, pero no estaba.





Además de la música, ¿qué otro vínculo tenés con el culebrón?

-Yo no fui un chico muy televisivo, en Rosario además había solo dos canales que eran repetidoras y no llegaba todo. Llegué a ver solo los culebrones de Verónica Castro, ahí me empecé a enganchar. Pero veía la televisión solo en el momento de la merienda, para ver Bonanza, El Zorro o La pantera rosa. Y después no la volvía a prender. Me encerraba en mi habitación solo y escuchaba música. Ponía mucho la radio porque de esa manera podía escuchar desde heavy metal hasta música clásica.

Abba como refugio

¿Cuándo aprendiste a cantar?

-A los 13, 14 años. Mi profesor de música tenía, todavía tiene, uno de los coros más grosos que hay en Rosario. Yo le manifesté que quería cantar y él me invitó a su coro. Me hizo una prueba para ver si era afinado, si tenía oído. Confirmó que sí y me dijo que no me iba a poner en el coro de adolescentes sino en el de adultos. Es muy difícil el arte del coro, parece una boludez pero es muy complejo. Y ese aprendizaje me entrenó para que pueda cantar hoy en musicales. No tengo el vicio de los solistas, que muchas veces no pueden cantar con otros arreglos alrededor, les cuesta. Cuando escucho un coro, puedo escuchar la línea de la soprano, la línea del tenor, del barítono, por ahí iba mi juego. Era un chico raro claramente.

¿Cómo fue cambiando tu relación con ABBA con el paso de los años?

-Hoy en día pongo Voulez Vouz, Supertrooper o Kisses of Fire, y me pongo a bailar solo en mi casa. No lo puedo evitar. Esto ha tenido que ver con que la música para mí, en determinado momento de mi vida, de mi niñez, fue un refugio para desconectar de ciertas cuestiones traumáticas que me estaban pasando en ese momento... cosas que tuvieron que ver con el abuso. Y la música de ABBA era un lugar hermoso para estar. Pero es un tema que al día de hoy me sigue llevando trabajo. Cuando pasó no lo viví traumáticamente, fue mi sentido de supervivencia.

Sin embargo, buscabas un refugio.

-Sí, yo creo que tiene que ver con que no lo hablaba. No lo pude hablar, no lo hablé, no lo comunique, no lo compartí. Era un secreto, un pacto de silencio. También tuvo que ver con que yo me hice cargo de eso siendo niño. Pensaba que yo era el responsable de eso que pasaba.

¿Qué edad tenías?

-Siete años.

¿Cómo te marcó esa situación de abuso?

-Yo no sé si me marcó más la situación en sí, o cómo me relacioné con eso que estaba pasando en ese momento: el silencio, la duda, el hecho de tener que hacerme cargo de algo que no me tendría que haber hecho cargo a esa edad. Eso fue lo que me pesó durante muchos años, y sin lugar a dudas afectó mi lente con respecto a los vínculos, a todo tipo de vínculos. Con amigos, con familia, con pareja, con el amor en general.

¿Ponías distancia con las personas?

-Sí, me ponía a la defensiva. Se ponía en juego la sexualidad concreta, donde poner el disfrute. Ha sido tan delicado. Es un tema que abrazo cada vez más.

¿Cuándo pudiste hablar por primera vez?

-Un par de años después. Pero me dijeron que lo mejor era callarlo.

¿Eso te dijeron tus padres?

-Me dijeron ‘No vamos más, la familia no se relaciona más con esta persona’. Ese era el pacto. No hablar más del tema. Pero creo que fue por mucha ignorancia a este tipo de cosas. Hasta que en un momento de mi vida me enojé con eso, con esa ignorancia de ellos, por eso pongo en tela de juicio muchas veces la maternidad y la paternidad. Porque muchas veces pesa más el qué dirán.

¿Buscaste ayuda por fuera de tu familia?

-Sí, claro que sí , busqué ayuda profesional concreta y me ayudó un montonazo. Pero estamos hablando de los años 70/80, en Rosario. Y mucho después empecé a escuchar otras historias, abordadas de otra manera. Busqué literatura sobre el tema. Vengo de una generación donde muchos de nosotros hemos descubierto nuestra sexualidad después de haber sido abusados. No todos, pero la gran mayoría de mis amigos no comenzaron desde una experimentación de igual a igual.

¿Pudiste, en la adultez, volver a hablar con tus padres sobre los abusos que sufriste de niño?

-En varios momentos de la adultez lo pude hablar con ellos. Entendí que ellos también la pasaron muy mal por no saber qué hacer. Ellos pensaban que con el silencio yo me había olvidado. Que al ser chico yo me iba a olvidar. Mis padres son de una generación que subestimaba a los niños. La idea de que los niños no son personas. Y al mismo tiempo ellos vivieron un prejuicio todavía peor con respecto al desarrollo de su niñez. Yo no pretendo nada más que el abrazo de lo que mis padres también padecieron. De grande mi madre pudo decirme ‘Lo que necesites, cuando quieras lo charlamos’. Me ofreció acompañarme a mi terapia y lo hizo. Me acompañó, estuvo. Fue entendiendo.

¿Fue tu mamá a verte cantar, actuar y bailar Mamma Mía?

-Vino varias veces, y me dijo 'pensar que no parabas de escuchar ABBA todo el tiempo'. Se acordaba de todo. Yo ponía la púa para repetir la misma canción una y otra vez, porque ensayaba.

Mudar la piel

En Mamma Mía hacés de galán, un papel que no te suele tocar. ¿Cómo te llevás con interpretar ese rol? Cambiaste tu look, tu apariencia física está distinta.

-La construcción de los personajes es la posibilidad de construir un avatar. Y en mi vida también hago eso cada vez más. A veces era… para gustar al afuera. Construyendo cierto arquetipo de imagen, lo interno no, lo interno es otra cosa. Pero de la imagen he buscado construir cierto arquetipo aceptado por el colectivo LGBT, para encajar. Si bien era contradictorio, porque yo ideológicamente me contrapongo frente a lo establecido, también dentro del colectivo. Yo, te soy sincero, tampoco me identifico, nunca me identifiqué con la propia intolerancia que tenemos en estas construcciones. Y Mamma Mía es una obra que fue escrita hace 25 años, donde también hay cierto arquetipo.

En la obra vendrías a ser Pierce Brosnan si pensamos en la película.

-Sí, pero yo internamente no me siento así. No sé cómo se sentirá Pierce Brosnan. Es raro igual, porque a mí nunca me había tocado hacer de galán. Pero no fue difícil porque fue basado en la construcción exterior.

Pero te estás ocupando un montón de la parte exterior

-Sí, me ocupé un montón. Pero así fue también cuando bajé los 15 kilos para ser el hombre elefante, me pelé, me saqué las cejas. Yo asumo la profesión de esa manera. Mi familia me preguntaba si no estaba enfermo. Después de subir al escenario volvía a mi casa y estaba así INCOGIBLE, jaja. Calculo que en ese momento igualmente tenía a mi público. No vamos a subestimar la diversidad de gustos que hay.

Modifica tu imagen un papel

-Sí, lo corroboré un poco con las devoluciones de las mujeres.

¿Estás teniendo levante con las chicas?

-Vos sabés que sí.

Es que estás muy heterosexual con ese look...

-Estoy muy heterosexual. Muy chonga. Igual el personaje se conecta con una sensibilidad que yo no sé si la mayoría de los heterosexuales conecta. Desde el prejuicio tal vez lo digo. En la película a Pierce Brosnan no le pasa eso, parece de hielo el tipo. La obra original es de hace 25 años, y hace 25 años los hombres no lloraban, estaba prohibido que el hombre llore o se ponga en evidencia con el corazón roto frente a los demás. Yo le di al personaje la carga emocional que me hubiera gustado ver en la obra original. En muchas cosas ser heterosexual no es nada fácil. Yo hablo con algunos amigos que transitan ese peso, es un ancla que llevan porque si no no pertenecen, o se pone en duda cuan masculinos son. Sufren de su propio machismo. Es una cárcel sin salida para muchos de ellos

¿De qué forma te encaran las mujeres ahora que interpretas a un galán heterosexual?

-Mucho mensaje por Instagram, y también me buscan a la salida del teatro. Mis compañeros me dicen en chiste ‘Llegaron las chicas de Paker’. Porque son de un rango de edad de 40 para arriba, tirando más a 60 años. Y yo pienso: uy, si supieran.

Deja expuesto que sos muy buen actor

-Yo creo que es eso, ¿no? Las mujeres me esperan a la salida del teatro porque soy un gran mentiroso. Un buen simulador.

Igualmente Mamma Mía es una obra muy gay.

-Es que ABBA musicalizó la vida de todos nosotros, pero no sé por qué será que conectó más con nuestro colectivo.

ABBA saca al mariquita hasta de la persona más hétero. ABBA te da un permiso: durante una canción vos podés ser trolo sin que eso tenga consecuencias o signifique algo.

-Sí, y no es por esa idea de lo femenino. Porque en ese momento no prima ni la energía masculina ni la femenina. Me pregunto incluso si la música de ABBA es no binaria. Porque ABBA no es nada de lo que conocemos.

En el último número de la obra vestís un traje muy bultero

-Ja, sí, y es el más gay de los tres trajes.

¿Recibís comentarios sobre cómo te marca ese traje?

-Comentan, claro. ‘Qué lindo que te queda el traje del final’. Y me han preguntado, entre risas, si es una media lo que tengo puesto. Yo agradezco el piropo y respondo que no recuerdo. Dejo el misterio.