Los rumores corren por Avenida de Mayo, entre la Casa Rosada y el Congreso, a la espera de la sesión preparatoria de este miércoles a las 14, cuando la Cámara de Diputados deberá acordar quién seguirá como presidente de ese cuerpo legislativo. En la previa, desde el oficialismo dejaron trascender una advertencia: no respaldar a Menem sería "un golpe institucional".

Las reuniones continúan al interior de cada bloque esta tarde, con particular atención en lo que decida el bloque mayoritario de Unión por la Patria, que parece dispuesto a dar quórum para la sesión, y el PRO, tras la tensión generada con la Casa Rosada por la decisión del oficialismo de no acompañar la sesión del proyecto de "ficha limpia" la semana pasada.

"No imagino un escenario realista en el que la oposición cometa un golpe institucional", fue la declaración que el oficialismo dejó correr en varios medios, adelantando las acusaciones que pretende volcar sobre cualquier bloque que intente trabar la sesión de mañana, en la que la Casa Rosada busca ratificar a Menem como titular de la cámara baja.

"Ese lugar le corresponde al oficialismo", sostienen desde el gobierno en relación al acuerdo tácito de institucionalidad que existe para mantener a un nombre del oficialismo en la que es la tercer línea de sucesión presidencial.

Menem fue elegido para ocupar la presidencia de la Cámara baja tras una movida inesperada por parte de Milei hace un año, en la previa de su asunción como presidente. Milei dio su nombre cuando se especulaba una negociación con el PRO para ubicar en ese lugar a Cristian Ritondo o con el peronismo dialoguista, para sentar en ese lugar a Florencio Randazzo.

La decisión de poner a un inexperimentado en la política, marcó la línea de fidelidad que busca Milei y su triángulo de hierro; no alejó la alianza con el PRO --al menos, hasta la sesión por ficha limpia de la semana pasada-- y si mantuvo con diálogos y enfrentamientos la relación con el bloque del peronismo dialoguista, conducido por Miguel Ángel Pichetto, quien estos día sonó como un posible reemplazo de Menem.

A estas horas, no parece que las diferencias con el gobierno se unan para ungir a otro presidente de la Cámara de Diputados que no sea el propuesto por el oficialismo; mientras que la Casa Rosada tampoco lo pone como carta de negociación para convocar la prórroga de las sesiones ordinarias o una agenda de sesiones extraordinarias; en las que oficialismo y oposición tienen agendas distintas.

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no ayudó a aclarar el panorama y evidenció que las negociaciones con los bloques legislativos y con los gobernadores continúan a cada hora. "No hay nada absolutamente definido", sinceró Adorni y, por lo pronto, descartó la posibilidad de convocar a extraordinarias: “Entendemos que en enero no va a haber”.

Entre las prioridades libertarias figuran la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, el financiamiento de los espacios políticos y la reforma de partidos, la privatización de Aerolíneas Argentinas; y los pliegos de los jueces propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema.

Ni Presupuesto 2025 ni Ficha Limpia serían incluidos. El primero porque hasta el momento no hay acuerdo con los gobernadores que reclaman una serie de puntos que el mandatario considera "inadmisibles" por atentar contra la premisa de déficit cero, y el segundo, porque sostienen que "no están los votos".

Pese a los gestos de acercamiento de Milei, quien habría conversado con la diputada del PRO Silvia Lospennato para garantizarle su compromiso por sancionar Ficha Limpia con algunas modificaciones --que trabaja el abogado Alejandro Fargosi--, la relación con el partido que lidera Mauricio Macri no es la mejor. "Ficha Limpia es un problema para 300 mil personas, no hay un argentino que se haya ido a dormir preocupado por el tema", se despecharon desde el oficialismo.

En Balcarce 50 no cayeron para nada bien los señalamientos del PRO por debajo de la mesa y las acusaciones de acuerdos espurios con Unión por la Patria. Incluso, las reuniones conjuntas que coordinaban temas legislativos están suspendidas, y debió postergarse una reunión que el jefe de Estado evaluaba para hoy con senadores del dicho espacio.