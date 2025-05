Es tricampeona del Desafío Río Pinto. Este año llegó segunda, con un tiempo de 3 h 17 min 56 seg. Sueña con representar al país en una competencia internacional de ciclismo. Trabajaba como ingeniera agrónoma en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) hasta que el ciclismo se cruzó en su camino y la pasión por pedalear ganó la pulseada. Yésica “Chiquita” Andrés Cantelmi, de 38 años, obtuvo el segundo puesto en el Desafío Rio Pinto, la carrera más importante de Mountain Bike ( MTB) de Latinoamérica, que se realizó en La Cumbre, Córdoba, a comienzos de mayo y en la que también participó el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni. La deportista, oriunda de General Pico, La Pampa, actualmente dedica su tiempo a entrenarse, a ocuparse de su hija adolescente y a vender cualquier producto que esté relacionado con el ciclismo, disciplina que la tiene enfocada en su próximo objetivo: el Mundial Cross Country Olímpico (XCO) que se disputará en Chile, el año próximo. “Agradezco mi presente, porque la vida va pasando, hay que tomar decisiones y arriesgarse. Cuando me dicen dejaste tu profesión que tanto te costó por esto, yo les contesto que esto también lleva esfuerzo pero es un sentimiento, una pasión, algo que mi trabajo no me daba. Para mí, la bici es sinónimo de vida", cuenta Cantelmi en este diálogo con Página 12.

–¿Qué alcance tiene el Desafío Río Pinto?

–Son 86 kilómetros que se hacen duros para nosotros que vamos al palo todo el tiempo, y ni hablar de las condiciones climáticas. Siempre hace frío y esta vez chapoteando en el barro. La carrera no terminaba más. Pinto te desafía energéticamente hasta el final. La cumbre es ventosa súmales las subidas y bajadas y la adrenalina.

–¿Cómo viviste el Desafío Río Pinto?

–Con mucha pasión. Es una locura. Este año batió récord, había mucha gente participando. Nunca había corrido con lluvia en este circuito. Fue un gran desafío, especialmente para los que por primera vez, participaron. Pero es una experiencia hermosa, no hay que arrepentirse. A Pinto hay que ir a disfrutarlo. La energía es muy grande, emociona.

Esta carrera fue creada en 1996 por el Club de Amigos del deporte, la asociación con sede en La Cumbre, la localidad que todos los años, recibe a los ciclistas profesionales y amateurs de Argentina y de otros países para realizar el recorrido que incluye además a otros pueblos aledaños como Cuchi Corral, San Marcos Sierra, Capilla del Monte y San Esteban.

En su primera edición, reunió a 136 ciclistas, y contó con un recorrido de 50 km. Con el tiempo fue adquiriendo popularidad hasta convertirse en un fenómeno deportivo. Este año superó a los anteriores, con una inscripción de 5.500 competidores, un boom que también alcanzó a más de mil mujeres anotadas para competir.

El primer puesto en la categoría profesional masculina fue para el entrerriano Catriel Soto, que en 2 h 49 min 44 seg, logró cruzar la línea de llegada mientras que en la femenina, se impuso Carolina Pérez, de Mar del Plata con un tiempo de 3 h 16 min, 59 segundos, sólo 30 segundos antes que Cantelmi.

–¿Qué te pasó con lograr el segundo puesto?

–Los deportistas sabemos a qué vamos. Todos nos preparamos para el primer lugar pero sólo uno, llega. Hay muchos factores en una carrera. Puede suceder cualquier cosa. Yo elijo pensar que pierdo con las mejores. Nosotras, en la categoría profesional nos conocemos desde hace años.Incluso ellas arrancaron antes, mis compañeras tienen trayectoria. Y este circuito no requiere tanta técnica y es más rodador. Sabía que si nos emparejábamos en el tramo rodante con Carito, la iba a pasar mal, y asi fue. Aguanté todo lo que pude, pero ella iba fuerte… es muy grosa.

Cantelmi tiene en su haber, varias copas ganadas desde que empezó a competir en 2016. Logró alzar tres de Desafío Rio Pinto, otras tantas en la carrera Vuelta Altas Cumbres (Córdoba), cuatro en el Campeonato Argentino de Cross Country , dos en la modalidad Rally de Elite y más de una docena de medallas otorgadas por su participación en otras competiciones.

–¿Por qué querés participar en el Campeonato Mundial de XCO?

–Porque puedo representar a Argentina, es olímpico a diferencia del MTB. Sé que es otra exigencia, por eso hace algunos meses cambié la rutina. Fue necesario aumentar la carga, trabajar la potencia y sistema anaeróbico. Además como entrenamiento, aprovecho todas estas carreras que son buenisimas para medir mi nivel. El recorrido sube y baja entonces hay que tener técnica y resistencia física pero en menor tiempo de competencia.

–¿Qué significa para vos, representar a tu pais?

–Es el sueño que aún no cumplí, correr con la camiseta argentina. Quiero representar a mí pais sin importar el resultado. Sería como culminar mi carrera deportiva.

–¿Tenés otros sueños por cumplir?

–Siento que los estoy cumpliendo cuando puedo contagiar las ganas de subirse a una bici. Me sale desde adentro, compartir todo lo que sé, más aún cuando sirve para que la gente se anime. Me aferré tanto al ciclismo que quisiera que todos tuvieran la misma experiencia. La bici es un cable a tierra, es tener un horizonte, un lugar donde ir.