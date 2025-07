Desde que se conoció la situación crítica por la que atraviesa el hospital Garrahan, las muestras de apoyo de la ciudadanía y de las familias se sienten en las redes sociales y en las calles cada vez que los y las profesionales de la salud llevan adelante alguna movilización o acción colectiva como la de ayer hasta Plaza de Mayo (ya se hicieron radios abiertas en la puerta del hospital, recitales y hasta una bicicleteada).

“Queremos agradecer todo el apoyo social que recibimos a diario, y anunciarles que lxs vamos a seguir necesitando. Quienes trabajamos en el Garrahan convocamos al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), a toda la comunidad universitaria, a los jubilados, al colectivo de la discapacidad, a todos los sectores de trabajadores y trabajadoras que de forma independiente o incluso autoconvocada reclaman por salario y derechos. Porque como dijimos ayer "Nadie se salva solo" (parafraseando al Eternauta), explica Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

Cada año, en el hospital, se realizan 610 mil consultas y 12 mil cirugías, y egresan más de 28 mil pacientes. El Garrahan cuenta con 587 camas, de las que 132 corresponden a las terapias intensivas. Tiene 20 quirófanos, 200 consultorios, áreas destinadas a Trasplantes, Neonatología y Unidad de Quemados, y el Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico. Además cuenta con un Banco de Sangre, Células y Tejidos, Banco Público de Cordón Umbilical, Banco de Tumores y 14 Laboratorios. Su área de Imágenes e Intervencionismo realiza 180 mil prestaciones de imágenes por año y posee el único servicio de Radioterapia pediátrica pública, con un acelerador lineal.

En la cocina del hospital, Norma, junto a las demás trabajadoras, preparan cada día, 500 menúes diferentes, acordes a cada necesidad alimenticia. Y cuando algún niño o niña que está internado, cumple años, todo el equipo de salud que está a su cuidado, le lleva un osito de peluche y una torta con velitas. “A los 200 profesionales que renunciaron en los últimos tiempos, se suma un 10% más, alrededor de 20 nuevas renuncias recientes”, dice Norma. Y aunque sus profesionales se resisten a irse, en este último año, los trabajadores del hospital perdieron un 100% de su capacidad salarial. Actualmente, los residentes de pediatría reciben un salario de 797.061 en el primer año de residencia, lo que equivale a menos de 3.000 pesos por hora trabajada.

Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), en marzo de 2025 una familia tipo necesitó 1.100.267 de pesos para no ser pobre, lo que significa que los sueldos de los médicos residentes están por debajo de la línea de pobreza. Argentina tiene medio millón de trabajadores y trabajadoras que se dedican a la atención de la salud pública en 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias, mientras que en el país hay 21 millones de personas que se atienden en centros de salud pública. “En las residencias médicas, cada año se ocupan menos cargos, incluso en las especialidades consideradas esenciales como clínica, pediatría o medicina general. Este fenómeno, junto con la migración de profesionales, es un problema real a mediano plazo”, detalla Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa).

La trabajadora de la salud dice además que otro de los grandes problemas existentes es que la Nación dejó de enviar la co-participación a las provincias y a nivel sanitario redujo a la mínima expresión programas esenciales como los de medicamentos y de políticas preventivas: “esta situación demanda mayor presupuesto de las provincias, que no estaba contemplado; hablamos de vacunas, de medicamentos comunes y oncológicos, lo que conlleva a la profundización de la inequidad en el acceso a la salud y a los medicamentos de toda la población. Pero además, las provincias tienen la decisión de no fortalecer la salud pública y la educación y no garantizar salarios dignos”.

Pero además, Boriotti, alerta que “el riesgo de perder más profesionales, altamente capacitados, es muy probable, no solo por las condiciones salariales sino porque hay países que activamente buscan profesionales argentinos, como Canadá y países de la Unión Europea”.En palabras del médico y secretario general de la Fesprosa, Jorge Yabkowski: “estos resultados son buscados intencionalmente por el gobierno de Milei y el ministro de salud, Mario Lugones que quieren una salud privada y para pocos”.