El ex delantero y actual candidato a presidente de Racing, Diego Milito, presentó al ex arquero Sebastián Saja como su director deportivo, en caso de ganar las elecciones, y ambos ratificaron que Gustavo Costas será el director técnico en 2025.

Al ser consultado sobre la continuidad de Costas en el cargo, Saja destacó: "Costas es el único plan. Queremos que a partir del 16 de diciembre siga siendo el director técnico de Racing". Asimismo, añadió: "Quiero escucharlo, saber qué necesita y en qué lo podemos ayudar para potenciar el gran trabajo que ha hecho con este plantel".

Milito, por su parte, aclaró: "Con Saja vamos a trabajar conjuntamente por la relación que tenemos. Coincidimos un montón en la mirada, pero siempre respetando los roles. Sebastián va a tener todo el apoyo".

Durante una conferencia de prensa, Milito destacó: "Saja es una persona muy especial. Será, si nos toca conducir el club, nuestro director deportivo". Además, detalló: "Fue elegido por su gran capacidad, porque es una persona que sabe trabajar en equipo, tiene visión y sentido de pertenencia. Tiene esos valores que queremos presentar en la institución y en el plano deportivo".

Milito le agradeció, ya que "estaba en una situación muy cómoda y de muchos privilegios, como es el proyecto deportivo del Inter Miami, conviviendo con el mejor jugador del mundo (por Lionel Messi)".

A su vez, Saja le agradeció a Milito por convocarlo para el puesto: "Es una gran responsabilidad y Diego transmite una hermosa ilusión". Y se refirió a su vínculo con Racing, donde fue arquero durante cinco años: "Si bien por supuesto que uno nunca dejó de seguir a Racing y estar en el día a día del club, desde el momento en el que Milito en persona fue a buscarme me hizo volver a sentir a Racing cerca. En los cinco años que estuve como jugador de Racing viví todo. Hemos logrado torcer un poco la historia y cambiar un poco la dinámica del club".

También contó: "Tuve que pensar si aceptar el puesto porque lo que se me ofreció era un cargo de muchísima responsabilidad, tenía que prepararme y pensar si estaba listo para eso. La preparación académica es muy importante y la hice. Cuando me empecé a interiorizar, me di cuenta de que es mucho más complejo de lo que uno piensa. Diego es uno de los pilares fundamentales de mi preparación, porque fue un director deportivo con mucho éxito", reveló.

Por último, aclaró: "Racing tiene un grandísimo plantel. Lo ha demostrado con este logro de la Copa Sudamericana. Nuestra tarea es empezar a trabajar con el plantel que tiene Racing, y profundizaremos muchísimo más el trabajo a partir del 16 de diciembre si el socio nos acompaña, para sentarnos con Gustavo Costas y saber qué es lo que necesita".