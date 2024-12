Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora encabezarán este jueves desde las 15 en Plaza de Mayo una nueva edición de la histórica Marcha de la Resistencia. Como todos los años desde la primera edición en 1981, cuando eran contados los actores que se animaban a desafiar al terrorismo de Estado, esta vez convocan junto a otros organismos de derechos humanos con la consigna “30.00 razones para resistir al modelo de hambre y represión. ¡No nos han vencido!”. Dos horas antes, a las 13, las dos CTA, entre otras organizaciones gremiales y políticas, convocan a participar de la Jornada Federal de Lucha Contra el Hambre, que se replicará en todo el país.

“Vamos a estar en la calle como lo hicimos durante los últimos 47 años”, anunciaba un año atrás Nora Cortiñas, que honró ese compromiso hasta el final de sus días. En aquella, su última Marcha de la Resistencia, la madre de todas las batallas –fallecida en mayo último–compartió la primera fila de las mujeres con pañuelos blancos con Mirta Acuña de Baravalle –murió en noviembre a sus 99 años– y con Elia Espen, que la semana pasada esparció las cenizas de su compañera en Plaza de Mayo.

Los organismos resumieron las causas para marchar en su convocatoria, que son a la vez un compendio de las políticas del gobierno libertario y sus consecuencias: “En una Argentina donde el 70 por ciento de los niños vive en situación de pobreza, un millón se va a dormir sin cenar, el gobierno esconde y retiene alimentos; la destrucción de la industria nacional por las importaciones sólo traerá desocupación y miseria; el desfinanciamiento de la salud y la universidad pública afecta la vida y el desarrollo de nuestro pueblo; se criminaliza la protesta y se reprime jubilados, violando derechos constitucionales; se desmanteló la política pública para mujeres y diversidades, mientras avanzan discursos de odio contra lo que llaman ‘ideología de género’; se busca liberar a los genocidas, se promueven el negacionismo, se reivindica la dictadura, mientras se avanza con prácticas fascistas, las Madres de Plaza de Mayo junto a los Organismos de Derechos Humanos seguimos resistiendo por un futuro igualitario como el que soñaron los 30.000, y hoy, como ayer, llamamos a nuestro pueblo a sumarse a la Marcha de la Resistencia”.

La convocatoria la firman también Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas e H.I.J.O.S. Capital, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Comisión Verdad y Justicia Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

A ellos se sumarán quienes desde las 13 participen de la Jornada de Lucha Contra el Hambre, a la que convocan la CTA de lxs Trabajadorxs, las CTA Autónoma, UTEP, Corriente Federal de lxs Trabajadorxs, SMATA, Territorios en Lucha, pymes, Curas en Opción por lxs Pobres, Curas Villeros y la Pastoral Evangélica, entre otras organizaciones.

“Además de mostrar con contundencia el reclamo de construir una patria sin hambre frente a este gobierno de saqueo y entrega, queremos transmitir nuestro reclamo de soberanía nacional frente a la entrega, pero también de soberanía popular frente a un gobierno que gobierna por decreto, y reforma la Constitución de hecho. De Justicia Social frente al hambre y la pobreza. De paz frente al discurso del odio y la acción persecutoria”, explicó Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA-A, en la conferencia de prensa que se realizó en el Centro Cultural Paco Urondo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

“Sacarle el remedio a los jubilados es violencia, es fortalecer al Estado en su acción persecutoria, por eso aumentan las partidas para inteligencia de la SIDE, que son utilizadas sin dar explicaciones. Si siguen fugando capitales y utilizando la bicicleta financiera, ya sabemos dónde termina esto, que es en la quiebra de la Argentina. Este diciembre los argentinos queremos paz con justicia social y para el pueblo”, destacó Godoy. “Es muy importante transmitir nuestra voluntad de fortalecer la unidad. Convocamos a todas las fuerzas a ser parte de ello no solamente para que podamos destruir esta experiencia de gobierno, sino también para continuar con los esfuerzos de una patria sin hambre, con producción y trabajo, y con propuestas para construir una nueva experiencia que recupere la esperanza de nuestro pueblo”.

“Estamos viviendo un momento en que, contra lo que dice el gobierno y ante la euforia que muestran los sectores financieros que lo acompañan, crece el hambre y el aumento de la pobreza no tiene parangón. El gobierno acaba de anunciar un nuevo golpe al bolsillo de los jubilados, que va a ser más difícil que los jubilados tengan sus medicamentos”, explicó Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores.

“El gobierno construye una Argentina donde tiende a desaparecer la industria, y lo único que nos queda es la libertad entre pagar las tarifas y tener comida en la mesa. No queremos esa libertad, queremos un país con Justicia Social. No vamos a soltarle la mano a nadie, no vamos a acostarnos a dormir la siesta con el gobierno, no vamos a entregar ninguna bandera a los que se creen dueños del país”, afirmó. “Rechazamos el DNU que implica tomar más deuda sin pasar por el Congreso. Rechazamos las partidas destinadas a espionaje y represión interna. El jueves vamos a ser en la Plaza de Mayo ese acto para anunciar que hay un espacio que se va a consolidar entre todas estas organizaciones”, anunció.