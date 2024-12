El diputado nacional salteño Julio Moreno Ovalle, miembro del bloque de LLA, concentró ayer expresiones de repudio por su desafortunado intento de defensa de la decisión del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) de eliminar medicamentos gratuitos para jubilados y jubiladas tras comunicar un "reordenamiento" de la cobertura de la obra social de jubilados y pensionados del país.

Con la nueva modalidad, el acceso a los medicamentos con el PAMI quedará supeditado a la aprobación de un subsidio social. La medida generó un amplio repudio de parte del arco político opositor y organizaciones sociales, políticas y de jubilados y jubiladas. Y, como si ese solo anuncio no bastara, su sumaron las declaraciones de Moreno a El Destape.

El legislador salteño pretendió defender la burocratización de la cobertura del 100% en fármacos, y afirmó que no cree que “los jubilados se mueran si no toman los medicamentos”.

Moreno, de 70 años, dijo que “por suerte” no toma medicamentos. “No creo que haya que darle la sensibilidad que le está dando”, siguió, dando a entender que en la entrevista había intencionalidad de generar “algún tipo de disconformidad”.

La quita de medicamentos “no es para tanto”, insistió. “Esa persona (a quien le quitan los medicamentos gratuitos) puede tener parientes, gente que la puede ayudar. No debe ser para tanto”, ratificó y agregó que la oposición intenta victimizar al sector. Y a pesar de que reconoció que hay que mejorar la situación de los jubilados, siguió en la suya: "Hoy el objetivo es eliminar el déficit fiscal, que fue el origen, lamentablemente, de todas las crisis que nosotros venimos padeciendo hace bastantes años”, aseguró.

La organización Centro Comunitario para el Acceso a la Justicia ALFA repudió estas expresiones. "(Es) una forma de pensar que lamentablemente está teniendo cada vez más acogida en nuestro país”, lamentó el abogado Alvaro Arias Camaacho. “Llega a la crueldad porque no tiene miramientos con los sectores más vulnerables de la sociedad. Ya fueron los niños, ya fueron las mujeres en situación de violencia, ahora otra vez los jubilados, mientras se exime de impuestos o se dan beneficios para las grandes empresas y corporaciones. Esta lógica es definitivamente cruel”, denunció. Añadió que son medidas atentatorias de la dignidad de los seres humanos y, particularmente, de quienes requieren más cuidados, a quienes "por mandato constitucional el Estado debe resguardar".

"Este gobierno es genocida"

Por otro lado, en la ciudad de Salta, bajo el lema “Este gobierno es genocida”, se convocó a distintas acciones en rechazo a la medida del gobierno de Javier Milei. El grupo Jubilados en Lucha, con adhesión del Frente de Jubilados de Salta, la Red de Derechos Humanos, el Centro Comunitario para el Acceso a la Justicia ALFA, la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, entre otras organizaciones, invitaron a una primera actividad a las 11, en la sede del PAMI (Zuviria 20), donde entregarán una nota denunciando “la grave crisis" que afecta al sector.

A las 18, en el mástil de la plaza 9 de Julio, se realizará una reunión para acordar acciones a seguir. El colectivo de organizaciones destacó que los ingresos económicos de jubilados y jubiladas son miserables, encima: “Nuestros gastos aumentan. Quitarnos los medicamentos gratuitos es condenarnos a la muerte”.

La referenta del Frente de Jubilados Salta María Elena Sánchez aseguró que la decisión del gobierno nacional infringe la normativa de la obra social. “Hay que dejar muy claro que las decisiones que se tomen en nombre del PAMI son del gobierno (nacional) para quedarse con las arcas de la caja de la obra social más grande de Argentina, más grande del mundo”, afirmó.

La docente jubilada recordó que llevan meses manifestándose en contra de la quita de derechos del gobierno libertario y que incluso los recortes a ciertos remedios ya habían empezado en septiembre, bajo la excusa de la eliminación del impuesto PAIS que se dio en diciembre de 2023 y que afectó el financiamiento del PAMI, llevando a un recorte en el programa de medicamentos gratuitos. “Y ahora como desaparece el tributo de riesgo país para favorecer a los más ricos, lo pagamos nosotros, es decir, ya no se recibe el dinero de riesgo país, entonces directamente optaron por eliminar los remedios gratis para los jubilados del PAMI, salvo enfermedades terminales o de cierta gravedad que no se pueden suspender”, manifestó Sánchez.

Dijo que incluso en esta salvedad, el trámite para acceder a los medicamentos para pacientes oncológicos o autoinmunes es “sumamente engorroso y sólo le dan la posibilidad de hacerlo personalmente o por internet”. Entonces se preguntó: “¿tienen noción de la realidad que vive un jubilado, una persona de sesenta y cinco o más años? Muchos ni siquiera tienen internet en sus casas, ni computdores y otros tantos no saben manejarse de manera digital, destacó. Sostuvo que toda la sociedad debe solidarizarse, ya que “nos están matando de a poco, psicológicamente y físicamente. Mueren literalmente los enfermos a los que les cortan los remedios”.

En ese sentido, pidió que legisladoras y legisladores nacionales los defiendan en el Congreso, y lo mismo pidió a referentes políticos.

Por su parte, Arias Camacho dijo que restringir el acceso a los medicamentos gratuitos a miles de jubilados, a través de esta burocratización, “es grave, no solamente porque la realidad refleja que muchos (adultos mayores) están sufriendo económicamente, sino porque lo que está haciendo es violar una vez más la Constitución”. El abogado señaló que con esta medida se infringe la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que es ley en el país.

Esta Convención obliga al Estado a tomar medidas para ofrecer a las personas mayores un acceso no discriminatorio a cuidados integrales. También, a implementar políticas públicas intersectoriales orientadas a la atención integral. En relación a esto, Arias explicó que esto “no solamente implica una promoción de la salud, sino también la prevención, la atención de la enfermedad en todas sus etapas y aún la rehabilitación”.

Locura y doble cara

La nueva medida fue rechazada por amplios sectores políticos y sociales. La presidenta del bloque Innovación Federal, la salteña Pamela Calletti, catalogó la decisión como “una locura”. “Estos tipos no tienen límite. Ahora agarrársela con los medicamentos de los jubilados”, expresó. Contó que está hablando con otros legisladores para ver si pueden "sumar esfuerzos” e impulsar un proyecto que frene la medida. Sin embargo, recordó que el Congreso está en receso por lo que es difícil una acción inmediata.

Por su parte, el senador nacional por Salta, Sergio Leavy (UxP), denunció una doble cara del gobierno nacional: “Insensible con los jubilados, bondadoso con los evasores”. En tono irónico, el legislador dijo que el gobierno de Milei tendría que cambiar el símbolo del león por el de las máscaras del teatro: de la tragedia y la comedia.

“Cuando se dirigen a los jubilados se ponen la máscara de la tragedia y largan anuncios como el de la eliminación del Programa 'Vivir Mejor', que establecía un vademécum de 170 medicamentos esenciales gratuitos con el fin de garantizar el tratamiento de las personas mayores afiliadas que no pudieran pagarlas. Y cuando tienen que juntarse con los financistas amigos, se ponen la máscara de la comedia, anunciándole beneficios para la ruleta financiera”, sostuvo. Destacó que a una persona jubilada y pensionada que quiere acceder a medicamentos y cobra más de 400 mil pesos por mes, el Estado la obliga a presentar una declaración jurada que indique que no tiene un auto de menos de 10 años, que no tiene prepaga, y que no es dueña de más de una propiedad.

Leavy rechazó este tipo de decisiones que “afectan directamente la economía familiar y la estabilidad emocional de los jubilados y jubiladas". Asimismo, repudió "las declaraciones vertidas en contra de ellos, que solo generan más desazón”. Adelantó que presentará un proyecto solicitando informes al PAMI y al gobierno nacional sobre los alcances de esta medida y de “otras situaciones de desigualdad que se vienen presentando en algunas sedes del PAMI, del interior del país”.