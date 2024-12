El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, aseguró que no le ve un "sentido práctico" a la decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con el arancelamiento universitario a estudiantes no residentes, ya que no existen alumnos ni alumnas de casas de altos estudios que sena "no residentes" formales. Apuntó que es una medida de tinte "ideológico" y volvió a reclamar por el presupuesto.



Consultado por la 750, explicó con lógica que la medida anunicada por el portavoz Manuel Adorni sencillamente no tiene ningún sentido debido a que no hay estudiantes no residentes, ya que un requisito mínimo que se pide a los ciudadanos extranejeros a la hora de inscribirse en las facultades es que cuenten con residencia.

Calzoni dijo que “el 3 por ciento son extranjeros y son residentes". "No hay no residentes. Hubo en algún momento alguna visa de estudio, donde vinieron 7 haitianos a estudiar”, detalló.



El rector de la Undav añadió que hoy existen "intercambios por movilidad", que son en "reciprocidad con otras universidades extranjeras", y resaltó que existen posgrados, pero que son arancelados.

“Yo no sé cómo será en el resto del sistema, pero te puedo decir que en nuestra universidad no existe. No se pueden incorporar recursos a través de un arancelamiento”, afirmó tajante el rector.

Por eso, para Calzoni lo que busca el Gobierno con este anuncio es “justificar el arancelamiento” generalizado “empezando por algo”, cuando el trasfondo debería ser respecto del debate sobre el presupuesto.

“Claramente, si mirás los números (de 2025), son todavía inferiores a los de este año. Ayer estuvimos reunidos con los decanos, y están todos preocupadísimos con lo que va a pasar el año que viene”, manifestó el rector.

Para Calzoni, “es todo incertidumbre", lo que "impide proyectar y generar algunas de las misiones sustantivas de la universidad. Creo que tiene que ver con eso". "Tiene que ver con que hay una sociedad que post-pandemia quedó rota, y que hoy hasta incluso podemos ver que todo lo que es estatal es cuestionado”, indicó.

“Son como modas, ojalá pase. Pero me interesa que estas ideas puedan permear en contra de una historia tan rica, tan interesante, tan generosa, que han tenido los sistemas estatales argentinos”, se lamentó. Y concluyó: “Siempre han sido envidiados en el resto del continente. Me parece que es eso. Yo no veo que en esto haya un sentido práctico, es más ideológico, para poder horadar las cuestiones estatales”.