El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, desestimó la iniciativa del Gobierno de Javier Milei de avanzar con el arancelamiento de las universidades públicas a los estudiantes no residentes. Además, explicó por qué sería virtuoso que el país tuviera más estudiantes extranjeros en las universidades estatales.



En diálogo con la 750, señaló que en primera instancia por qué es mentira el planteo del gobierno que expresó el portavoz Manuel Adorni, al considerar que en las universidades públicas no hay estudiantes "no residenteS". “Estudiantes extranjeros no residentes no hay. Los estudiantes extranjeros son residentes”, sostuvo.

Además, dijo que la idea idea del Gobierno “va en contra de la ley de Educación Superior, que es clara y explícita” y establece la gratuidad. Por lo que señaló: “Es totalmente impracticable lo que dijo el vocero”.



Entonces, el objetivo, por descarte, perecería ser otro. Para Durán, tiene que ver con “obligar” a la sociedad a “hablar de este tema” para que se olvide “de la quita de medicamentos a los jubilados o del desfinanciamiento a la educación”.

Con contundencia, afirmó: “Nuestra facultad tiene muy pocos extranjeros. No resuelve nada. Habría que cobrarles fortunas si ellos quieren reemplazar con eso el financiamiento del Estado”.

“Simplemente, hablan para su tribuna. Seguramente a alguna gente le gusta escuchar eso, pero después que sea impracticable no les importa. Si quieren modificar la ley de educación superior, tiene que pasar por el Congreso”, dijo.

Para el decano, además, sería un error conceptual avanzar en esta dirección: “Es totalmente virtuoso el hecho de poder tener estudiantes de Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, que nos permite hacer crecer la universidad y la ciencia en ambos países”.

“Ojalá hubiera más que un 4 por ciento de estudiantes de otros países, que además alquilan, pagan impuestos, van al supermercado y generan riqueza en nuestro país. Me parece que es virtuoso, que hay que fomentarlo, y este Gobierno está haciendo todo lo contrario”, finalizó.