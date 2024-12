El presidente de Paraguay, Santiago Peña, señaló que no ve "un camino fuera del Mercosur", en alusión a la posibilidad de que su país, junto Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, busquen cerrar acuerdos comerciales al margen de este bloque económico, el cual llamó a "reimpulsar".



"Yo no creo que los acuerdos unilaterales sean el camino", sentenció Peña durante una conferencia de prensa en el Palacio de López, la sede del Gobierno en Asunción.



El mandatario, que encabezó la entrega de patrullas para la Policía Nacional, respondió así al ser consultado sobre una declaración del portavoz del Gobierno argentino, Manuel Adorni, quien anticipó que defenderán en la cumbre del Mercosur los tratados de libre comercio tanto en el seno de este grupo regional como fuera.



"Nosotros, los cuatro países miembros fundadores, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, tenemos que renovar este acuerdo que en el año 91, aquí en Asunción, se firmó con un espíritu y con un ideal", afirmó el líder paraguayo.



Peña aseguró que el mundo "se está moviendo en función de bloques económicos" y destacó que Paraguay tiene como socios en el Mercosur a "la décima economía más grande del mundo", en alusión a Brasil, y a Argentina, que describió como "tremendamente rica en recursos naturales". "Así que en una frase corta: todo dentro del Mercosur, nada fuera del Mercosur para Paraguay", puntualizó.



Por otro lado, se refirió a la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), que se ha extendido por más de dos décadas y permanece estancada debido a las nuevas exigencias medioambientales europeas. "Yo usé una frase que en nuestro dulce idioma guaraní suena mucho más linda, que es el ovalema: ya es tiempo, ya basta", afirmó Peña, en alusión a sus palabras durante la cita del Mercosur celebrada en diciembre del año pasado en Brasil.



No obstante, aclaró que su país está a favor de un acuerdo de libre comercio con los Veintisiete, pero ha sido firme "en las condiciones que se tienen que dar y en las condiciones que no estamos dispuestos a aceptar".



En ese sentido, consideró que la reunión que sostendrán este viernes los presidentes del Mercosur en Montevideo "va a ser nuevamente una oportunidad" para acercar posiciones en busca de un entendimiento con la UE, aunque anticipó que al proceso para un acuerdo comercial le queda "mucho camino por recorrer".