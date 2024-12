EDITA es una feria de libros de editoriales independientes atendida por editorxs, en vínculo directo con lxs lectorxs. Desde 2016 se realiza anualmente en La Plata y ya es un clásico de la ciudad. La edición 2024 se celebrará este sábado y domingo y, además de la exhibición y venta de la producción de más de 120 sellos editoriales, habrá diversas actividades con eje en la poesía y la ficción. El encuentro será en el Museo Provincial Emilio Petorutti (Calle 51 e/ 5 y 6), al aire libre, con entrada libre y gratuita. El sábado se extenderá de 12 a 21 y el domingo, de 15 a 21.

Carlos Aprea, escritor y editor platense, es uno de los organizadores. Consultado sobre lo que representa un encuentro como EDITA en este momento, asegura a Página/12 que "el desprecio sistemático del gobierno de Milei al desarrollo cultural implica en los hechos una negación de la libertad de pensamiento y creación, toda vez que desarma y desampara programas e instituciones culturales con fuerte arraigo en el país, pretendiendo dejar la actividad a merced de un mercado cada vez más concentrado, extranjerizado y reacio a otra cosa que no sea la mera especulación y el lucro".

En relación a los recientes ataques e intentos de censura a obras literarias (el blanco de esos ataques fue Cometierra, de Dolores Reyes, que generó un espacio de resistencia cultural en el Teatro Picadero), Aprea sostiente: "Los inauditos ataques de la vicepresidenta al plan de fortalecimiento de la lectura y la identidad que viene desarrollando el gobierno de la provincia de Buenos Aires con una ignorancia supina sobre los propios contenidos de los libros y el alcance del plan, títulos señalados de un modo falaz y arbitrario como inconvenientes o impropios para alumnos secundarios, se apoya en un pensamiento fascista, cuasi medieval, y de una enorme hipocresía: la misma persona que reivindica el proceder de militares genocidas sin decir una palabra sobre torturas y desapariciones de niños, pretende erigirse en 'faro moral' con una desfachatez tan inusitada como inaceptable".

Este año participarán de EDITA escritores, escritoras y artistas de todo el país como Elena Annibali, Osvaldo Baigorria, Eva Costello, Horacio Fiebelkorn, Pauline Fondevila, Martín Gambarotta, Mario Gaitán, Daniel Guebel, Nelson Mallach, Silvia Mellado, Leticia Obeid, Cecilia Pavón, Martín Prieto, Daniel Santoro, Mónica Zwaig y Marina Yuszczuk, quien afirmó que su participación conlleva "la esperanza de vender algunos libros", ya que "en un año con ventas bajísimas, las ferias cobran una importancia especial".

Con respecto a los ataques hacia la cultura, la escritora y editora expresó: "Espero que en los años que le quedan a este gobierno podamos salir de la lógica de provocación y reacción indignada que caracterizó a este primer año de gestión, pero eso se hace con política".

La autora de La sed define la edición independiente argentina como "un fenómeno absolutamente extraterrestre y admirado en el resto del mundo, especialmente en otros países de Latinoamérica en los que no existe ni por asomo la diversidad y vitalidad que hay en Argentina". Yuszczuk no considera que esté amenazada "la existencia de las editoriales, criadas a golpes de crisis inflacionarias y autogestión, pero sí la posibilidad de crecimiento y profesionalización".

Ella publica en sellos como Blatt & Ríos o Iván Rosado y es editora en Rosa Iceberg. "La mayoría de las editoriales nos retrajimos por la caída brutal de ventas, estamos publicando menos títulos, siendo más conservadoras en cuanto a tomar riesgos o publicar autores nuevos –explica–. No necesito ni decir lo que eso puede significar a largo plazo: una literatura más aburrida, más conservadora, menos experimental, y una situación ideal para que las multinacionales capitalicen todos los esfuerzos de las editoriales más chicas a bajísimo costo".

En esa línea, Aprea señala que "el enorme sector editorial viene soportando desde hace tiempo problemas vinculados a los costos de producción (básicamente el papel), a los cuales se ha sumado la enorme pérdida de poder adquisitivo de gran parte de la población activa y jubilados, dificultando aún más el acceso al libro". Sin embargo, "pese a esta realidad, el sector sigue activo con reclamos y propuestas, hay prepotencia de trabajo". Aprea asegura que "insistir con un encuentro como EDITA, con entrada libre y gratuita, en un ámbito público de la ciudad de La Plata, es renovar la apuesta por la diversidad y la creación sin censuras, seguir apostando con fervor y alegría al encuentro entre autor, editor y lector, tanto en la variedad de ofertas editoriales como en las charlas abiertas y gratuitas".

La programación –dedicada a la literatura y a los oficios de la edición– incluirá además de los ya clásicos ciclos de lectura "Una fascinación" (narrativa) y "Nos mueve el poema" (poesía), tres charlas, dos talleres, un espacio para infancias y un espectáculo musical. El sábado 7 a las 20, a Yuszczuk le tocará leer junto a Osvaldo Baigorria y Daniel Guebel. "A mí no me gusta leer en público, de hecho hace años que no lo hago. No estoy de acuerdo con que la performance sea una parte obligatoria del trabajo del escritor. Dicho esto, acepté la invitación a leer porque se trata de La Plata, y porque saliendo de Buenos Aires este tipo de eventos suelen tener otro sentido, menos exhibicionista y más real", confiesa la autora de Los arreglos.

El próximo sábado a las 16 está programada la charla "El confín imposible. La poesía en las fronteras del idioma", de la que participarán Silvia Mellado y Elena Annibali moderadas por Aprea; a las 17, Mellado, Annibali, Mario Gaitán y Eva Costello leerán poesía; y a las 18.30, Leticia Obeid, Pauline Fondevila y Daniel Santoro participarán de la charla titulada "La novela del artista", coordinada por China Made.

Finalmente, el domingo a partir de las 17 Cecilia Pavón, Martín Gambarotta, Horacio Fiebelkorn y Martín Prieto leerán poesía; a las 18.30 Gambarotta, Pavón y Guebel participarán de la charla "Escritura de las cuentas: sobre la ficción económica en la literatura argentina", moderados por Francisco Magallanes; a las 20, Fondevila, Obeid, Mónica Zwaig y Nelson Mallach leerán narrativa, y a las 21 será el cierre musical a cargo de Cachitas Now.