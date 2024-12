El diputado bonaerense Gustavo Pulti presentó una denuncia penal contral el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por el traslado de reservas de oro del BCRA.

"Es insólito que la República Argentina tenga que contemplar, como si estuvierámos en un régimen absolutista del siglo XVII o del siglo XVIII, que se disponen de las reservas y que no se nos revela ni a dónde fueron, ni qué medios se usaron, ni qué resultados va a tener la Argentina. Tampoco se nos dice con qué actos administrativos se dispuso", sostuvo Pulti en diálogo con la 750.

La denuncia se realizó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal. Antes, el diputado provincial había extendido un pedido de acceso a la información pública que no fue respondido por el Ministerio de Economía.



"Dijeron que no nos van a contestar y además nos retaron, porque nos dijeron que revelar esa información puede implicar algún tipo de cuestión para la estabilidad de las reservas, para la seguridad financiera de la Argentina", explicó el legislador y exintendente del partido de General Pueyrredón en Escuchá Página|12.

Hasta el momento no se sabe nada del oro. No hay información respecto de dónde y por qué razones se dispuso de esas reservas. Además, Pulti aseguró que la confirmación de dicho movimiento fue "de mala gana y entre líneas". "Esperemos que el Ministerio Público Fiscal tome cartas en el asunto, investigue y dé cuenta la Justicia Penal de lo que no pudimos obtener mediante la ley de Acceso a la Información Pública", reclamó, por último, el diputado provincial.