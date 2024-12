El gobierno provincial anunció que el próximo año las clases comenzarán el 24 de febrero y finalizarán el 12 de diciembre. En total son 185 días de clases que totalizarán 925 horas reloj, a partir de la incorporación del programa que plantea una hora adicional en el nivel primario. “El objetivo es potenciar y consolidar los aprendizajes a lo largo y ancho de toda la provincia”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity. En ese marco, desde Amsafé Rosario pidieron que la mayor cantidad de horas esté acompañado de un “proyecto pedagógico” acorde, y pusieron en dudas que las escuelas estén en condiciones para afrontar el calor del verano. “Algunas aulas no tienen ni siquiera ventilación y el aire acondicionado es un lujo en la escuela pública”, manifestó Juan Pablo Casiello, secretario general del gremio. Polémica en las escuelas privadas por un intento de aumentar las cuotas.

El calendario escolar 2025 ya tiene fechas confirmadas. En los niveles Inicial, Primaria y la Modalidad Especial las clases comenzarán el 24 de febrero, mientras que en Secundaria el inicio está pautado para el 5 de marzo. En todos los niveles el receso de invierno será entre el 7 y el 18 de julio; y las clases finalizarán el 12 de diciembre. Para los alumnos del secundario, además, entre el 15 y el 19 de diciembre se habilitarán las mesas de exámenes y tutorías. En total son 185 días de clases que, en el caso del nivel primario, totalizarán 925 horas reloj (5 horas diarias), que superan el piso de 760 horas sugeridas por el Consejo Federal de Educación.

“Queremos ser muy responsables cuando proponemos la planificación anual y poder cumplirla. Estamos cumpliendo 185 días de clases que, si lo tomamos en términos de horas, se extienden a una jornada más amplia. Por lo tanto cumplimos con los parámetros que hemos establecido y hablado en el Consejo Federal”, sostuvo Goity en rueda de prensa. “Lo importante es qué hacemos con esas horas de clases, por eso estamos trabajando en reforzar todos los proyectos pedagógicos y educativos que tenemos. A lo largo del 2025 vamos a desplegar todas las estrategias e iniciativas que hemos desarrollado durante este año. El objetivo es potenciar y consolidar los aprendizajes a lo largo y ancho de toda la provincia”, añadió.

Falta debate

En Amsafé Rosario se hicieron eco del anuncio. “Nosotros decimos que hay una obsesión cuantitativa por los días de clase, que entendemos más como una pose hacia la comunidad que con pensar en los problemas serios que sin dudas existen en las escuelas”, evaluó Casiello en declaraciones a Rosario/12. “Pareciera que con más días y más horas de clases se resuelven los problemas de educación y nosotros estamos convencidos de que no es solo eso lo que cuenta. No es una cuestión ni de cronómetros ni de almanaques, sino que es un problema más profundo”, añadió.

En ese marco, el titular de Amsafé Rosario sostuvo que el nuevo calendario trae aparejadas dos preocupaciones en el gremio. Por un lado, lo que representa febrero para el sector docente en materia de la planificación anual, además de que muchos alumnos se encuentran aun tratando de completar los aprendizajes correspondientes al año anterior. Pero por otro lado, también apuntaron a las condiciones en que se encuentran las escuelas santafesinas para hacer frente a las altas temperaturas que se esperan este verano.

“En la mayoría de las escuelas no hay condiciones para dar clases en verano. Algunas aulas no tienen ni siquiera ventilación y el aire acondicionado es un lujo en la escuela pública. Si queremos que los chicos aprendan en las escuelas, no es solamente hacerlos ir, sino que estén las condiciones dadas y eso no es lo que está pasando”, analizó Casiello. Y agregó: “Ni hablar de casos extremos, como vemos en muchos barrios, donde en jornadas de mucho calor falta agua. Nos parece que estaría bueno pensar, en todo caso, como está la infraestructura escolar para trabajar en el verano”.

A su vez, desde el gremio no cuestionaron la implementación de la hora adicional, pero sí la falta de debate y consultas con el gremio, respecto a los objetivos de su implementación. “El gobierno es todo un monólogo. Seguramente es bueno que los chicos estén más tiempo en las escuelas, pero queremos discutir cómo y para qué. Es una lógica muy autoritaria la del Ministerio, que busca imponer sus definiciones sin consultar a nadie”, expresó. “La cantidad de días de clases, o la extensión de la jornada, son dos elementos importantes. Lo que no se puede es hacer un fetiche de eso y avanzar sin un proyecto pedagógico que sirva”, agregó.

La hora extra

El programa que incorpora la hora adicional de clases comenzó a implementarse a final de año en algunos colegios públicos y privados de la provincia y continuará durante el 2025. Desde el gobierno informaron que la propuesta busca reforzar los aprendizajes de los estudiantes con el foco puesto en la alfabetización, extendiendo la jornada escolar a 25 horas semanales (45 minutos más por día). El nuevo sistema también permitirá que 13.291 maestros de grado puedan acceder a un incremento en sus ingresos, que rondará entre los 85 mil y los 150 mil pesos, según la antigüedad.

Desde Sadop, el gremio que nuclea a los docentes privados, se mostraron a favor del programa que extiende la jornada horaria. No obstante, rechazaron las “avivadas” de algunas escuelas privadas que salieron a plantear un posible aumento en las cuotas, en función del aumento salarial que percibirán los docentes. Desde el gobierno salieron a aclarar la situación aclarando que las posibilidades de aumento en las cuotas “están muy reguladas”, e incluso planteando la posibilidad de retrotraer los valores.

“La cuota aumenta en función del valor del cargo testigo, que es el maestro de grado, casualmente a quien se le extendió la jornada. Pero el tope de la cuota no está puesto solo para la escuela primaria, sino para todos los niveles. Con lo cual, si vos aumentás ahora el valor de la cuota, en función de que aumentó el salario del maestro de grado, también habilitás a que aumente el jardín y la secundaria”, explicó Martín Lucero, titular de Sadop, a Rosario/12. “No corresponde que aumenten las cuotas. Es el Ministerio quien tiene que autorizar el aumento y entiendo que no lo van a hacer”, reforzó.