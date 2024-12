“La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada".

Macbeth

Esta cita se resignifica en nuestra cotidianidad, calando nuestros huesos y helándonos el corazón.

Nuestro destino hoy como pueblo inevitablemente aparece asociado a significantes poderosos, reiterativos y encarnados en un poder incuestionable e incomprensible con discursos anteriores.

Puntualicemos algunas de sus variaciones o más bien sus ropajes en un escenario en el cual se representa una y otro vez la misma escena. Paso a describir:

Un disciplinamiento sostenido que genera un andamiaje de miedo y de inimputabilidad, o sea sin consecuencia para el que lo ejerce.

Un discurso político asociado a la religiosidad y sus ceremonias. Un Ubú Rey con un método sistemático, que propone el sacrificio.

Una organización, Las Fuerzas del Cielo, que son el brazo ejecutor de estas políticas. Son su respaldo con sus hasta ahora herramientas virtuales injuriosas hasta su presentación en sociedad en San Miguel para anunciar su deseo de ser el brazo armado de Javier Milei. Por ahora, un pedido de fierros.

Analicemos el miedo, el invisible, el que se genera detrás de cada anuncio presidencial retomado por su lacayo Adorni. Que es lo que se pretende inocular a partir de sus amenazas y agravios. Temor y caos. Es el miedo en tanto arma política de control y dominación social, el que provoca desconfianza, odio e incertidumbre frente a un “otro” al que se le atribuye la culpa de lo ocurrido o de lo que pueda acontecer. Para Milei todo aquel que no profese su fe es un enemigo y en tanto tal, imposibilitado de debatir o de que sea respetada su legitimidad. Odio y miedo funcionan como un mecanismo perfecto.

Una de sus consecuencias en el sujeto en un período de crisis económica es la aparición del desánimo y la desvalorización de la solidaridad, por lo tanto el desgaste del lazo social y el vaciamiento de sentido de toda institución que se proponga proteger o contener. En su modelo, todos somos susceptibles de ser dominados y subyugados a partir de su maquinaria de destrucción, la motosierra es una metáfora con muchos rasgos de realidad.

Se convoca al temor del ciudadano con anuncios de despidos, quiebres de fuentes de trabajo, represión a cualquier forma de resistencia. El miedo está enraizado como objetivo en cada medida que se toma --falta de alimentos, ausencia de medicamentos-- ya que los derechos son considerados privilegios de “casta”: casta universitaria, casta en la salud, casta en la cultura, etc., etc.

De esta manera, los medios y su manejo de la opinión pública --salvo algunas excepciones-- son espacios privilegiados para la propagación del miedo convertido en alarma social, odio e incertidumbre.

Naomi Klein en su libro La doctrina del shock nos transmite que luego de una política de shock económico se produce una remodelación del mundo, de nuestro mundo. Esta se consolida a partir de que los sujetos no pueden desarrollar respuestas efectivas a los cambios graduales o súbitos que abarquen áreas de bienestar del ciudadano y de su inserción en la sociedad. Invade al sujeto un sentimiento de impotencia e insensibilidad que finaliza en un estado de cansancio e inhibición generalizado.

El dispositivo foucaultiano nos aporta conocimiento acerca de la articulación del discurso político con distinta expresiones, entre ellas la religiosa, y la presencia del sacrificio en tanto resultado.

Agamben la profundiza y alude en un término griego y cristiano, oikonomia, a un conjunto de praxis, saberes, medidas y de instituciones (políticas, religiosas) cuyo fin es gestionar, gobernar y orientar los comportamientos y los pensamientos de los hombres. Para Agamben, entonces, un grupo de ciudadanos es catalogado como objeto de captura para tratar de dominarlos y orientar sus pensamientos en la dirección correcta. Para lo cual se lo atrapa en un discurso que controla y modela, interviniendo sobre su propia capacidad de pensar, recordar, valorar la historia y el buen uso de la memoria. El panóptico foucaultiano está funcionando en cada esquina y en cada mensaje. Recordemos el anuncio emitido por parlantes en las estaciones de trenes durante el paro de transportes para invitar a delatar a denunciar al 135 a aquellos que no estaban trabajando. Un panóptico a cielo abierto.

Dice Agamben: "todo dispositivo (toda operación), todo está conectado con el paradigma cristiano de lo oikonomia, o sea el gobierno divino del hombre y el mundo. El capitalismo problematiza y complejiza este concepto y lo define como un proceso de subjetivizacion”. Algunos gobiernos como el que padecemos los convierten en mecanismos de desubjetivizacion mediante una serie de prácticas, discursos y saberes que transforman a los cuerpos en dóciles y paradojalmente libres en el proceso de sometimiento: la servidumbre voluntaria.

El dispositivo se asocia a una máquina de gobernar con sus rituales, ceremonias y símbolos, nada es librado al azar y ...”nuestros cuerpos inertes observan el eclipse de la política, convirtiéndola en una actividad sin sentido ni representatividad”. En la medida en que estos se vuelven más invasivos, la máquina de gobernar gira sin cesar, repitiendo sus amenazas y multiplicando sus acciones de eliminación que nombran con el apelativo de “motosierra”. En un país descuartizado y conducido al abismo.

Pero todavía persisten y se escuchan pasos silenciosos en los senderos de la memoria en nuestra propia libertad interna, si bien persiste la invitación a la inmolación. Ofrenda que pervierte la Ley humana introduciendo la monstruosidad de un vicio escondido.

Anne Duformantelle plantea que "el sacrificio es fatal en proporción al silencio que lo recubre. Si bien existe una alusión a lo heroico, hay padecimientos sin eco de vidas ausentes ellas mismas casi al punto del borramiento, vidas que no se las reconocen y pasan a nuestro lado cual fantasmas. Vidas blancas casi sin silueta”.

En la renuncia implícita de un sacrificio, lo que se esconde es la derrota del deseo, por lo tanto es una guerra intestina que se da en nuestro cuerpo, interiormente. Nuestro cuerpo es nuestra trinchera.

La propuesta de una inmolación o renuncia supone que ya ha ocurrido lo irreparable, es decir el trauma. Un combate perdido. El énfasis desde el discurso gobernante a traer en escena un combate ganado por una “revolución libertaria” supone un sujeto derrotado e impotente. La repetición de este discurso convoca a la reaparición de un trauma que nunca pudo ser nombrado ni elaborado y que permanece en la sombra. La renuncia, entonces es la derrota del deseo y del amor.

Para finalizar, vienen a mi memoria las palabras con las que se dirije O'Brien en el Ministerio del Amor Habitación 101 mientras tortura a su oponente Winston en su cautiverio.

O'Brien: --¿Como ejerce un hombre su poder sobre el otro?

Winston: --Haciéndolo sufrir.

O'Brien: --Exactamente. Haciéndolo sufrir la obediencia no es suficiente. A no ser que sufra. ¿Cómo se puede tener la seguridad que está acatando tu voluntad y no la suya? El poder radica en hacer trizas la mente humana para volver a remodelarla en la forma que elija. ¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? Es exactamente lo contrario de las estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los viejos reformadores. Un mundo de miedo, traición y tormento; un mundo en el que pisotear y ser pisoteado; un mundo que no será progresivamente menos cruel, sino cada vez mas brutal. En nuestro mundo el progreso será el progreso del dolor. Las viejas civilizaciones afirmaban que se basaban en el amor o en la justicia. La nuestra se basa en el odio. En nuestro mundo no habrá otras emociones que no sean el miedo, la ira , el triunfo y la humillación. Destruiremos todo lo demás. (George Orwell, 8 de junio de 1949).

Monika Arredondo es psicoanalista, escritora y comunicóloga.

Bibliografia

George Orwell: 1984

Monika Arredondo y Atilio Boron: Clases medias argentinas: la política del odio y el temor.

Anne Duformantelle: La mujer y el sacrificio.

Giorgio Agamben: Qué es un dispositivo.

Naomi Klein: La doctrina del shock.