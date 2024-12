ESTAMOS EN OBRA ►Propuestas teatrales con impronta femenina en elencos, dirección y dramaturgia arman el Ciclo Hembra, con las obras Ensayo para una despedida, Cecilia y el lagarto, Chica Almodóvar, Sempiterna y Un rayo de vidrio sobre un muro (4 al 20/12, Teatro Área 623).

TENGAMOS SESSION ► Wos y Acru volvieron a fusionar sus poderes improvisatorios. Lo hicieron en un video de 26 minutos que conforma la primera session del ciclo Freestyle Set., con beats de Frane, Alcazone y Santoz.

COVER ME ►Conjunto Los Cau regresa con su mix de chamamé e impronta KISS para grabar versión ácido-mesopotámica de Las demás, de Babasónicos. ►El show Rock Nacional Sinfónico promete 50 músicos en escena y participación del Coro San Isidro Labrador y el Coro Asunción de la Virgen (1/12, Sala Alejandro Casona). ►Sale tributo a The Police por The Police Men (6/12, Club Tucumán, Quilmes).

ALTA TEMPORADA ►Series, series series: suben al catálogo de Max los estrenos de la animación para adultos Creature Commandos, de la escudería DC (5/12); de la nueva expansión del universo de Akira Toriyama, Dragon Ball Daima y la precuela de la saga literaria sci-fi de Frank Hebert, Duna: La profecía (17/11).

MUCHO TEXTO ►Una libreta de apuntes familiar arma un surco de maternidad y extrañeza en el libro El afuera, de la autora colombiana Margarita García Robayo, que editó Anagrama y tendrá presentación el 5/12 a las 19 en Taytay.

PANTALLAZOS ►Volvió el ciclo Combinaciones, de la franquicia PelaGatxs, que en esta edición propondrá las duplas Pericos/Lisandro Aristimuño, Blackdali/Nahuel Pennisi, Pablo Molina/Tabaleros, Rondamon/Rochi Igarzabal y Nonpalidece/Ricardo Tapia (Flow). ►Sale ciclo-retrospectiva dedicado al director Martín Rejtman en el CC Recoleta: la apertura tendrá charla abierta con el director+proyección de Rapado (6/12 a las 19) y seguirá los sábados y domingos de diciembre con funciones de las pelis Silvia Prieto, Los guantes mágicos, Copacabana, Dos disparos y Shakti.