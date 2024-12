El envío de las reservas de oro al exterior, una medida que involucra al presidente del Banco Central, Santiago Bausili y al ministro de Economía de Javier Milei, Luis Caputo, tuvo su contraparte en la Legislatura bonaerense, desde donde partió una denuncia penal contra ellos.

Se trata de una presentación que realizó ante el Ministerio Público Fiscal el diputado provincial de Unión por la Patria, Gustavo Pulti. El legislador ya había realizado diversos pedidos de información sobre los destinos del oro, pero no tuvieron respuesta. Lo propio había realizado desde el Congreso de la Nación el diputado nacional Sergio Palazzo, también líder del gremio La Bancaria.

“No se trata de una chicana política en envoltorio judicial, se trata de una secuencia que cumplió distintos pasos y en esa línea corresponde hacer la denuncia penal y que la justicia investigue”, señaló Pulti en diálogo con Buenos Aires/12.

El exintendente de Mar del Plata recordó que el primer paso fue presentar un pedido de acceso a la información pública ante el Banco Central. Desde la entidad pidieron una prórroga, que fue aceptada por el legislador, pero luego llegó la no-respuesta: “El Banco dijo que no iba a responder porque ‘era peligroso que se supiera’ (el destino de la reserva)”.

“Concluida esa parte, amparados por la ley de acceso a la información, fuimos a la Agencia de Acceso a la Información; empezaron a correr los plazos y, finalmente, la Agencia nos traslada otra respuesta del BCRA diciendo que no iba a responder y además de negar la información adujo nuevamente que era peligroso para el interés financiero de la Argentina señalar dónde están los recursos”, agregó el diputado.

Ante las negativas a decir cuál fue el destino de las reservas, Pulti decidió ir por el camino de la investigación penal ante “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”, alcanzando la denuncia a Caputo y el titular del Banco.

“Ese es el proceso a seguir, si hubiesen respondido en primera instancia, no hubiésemos insistido de este modo. Con las dos respuestas impertinentes a la democracia, a la publicidad de los actos de gobierno, al requerimiento de un ciudadano y un legislador, se abren otras consignaciones”, lamentó.

El diputado marplatense justificó que “el oro es el ahorro de los argentinos” y no hay claridad sobre la disposición de esos recursos.

“No sabe por qué acto administrativo se respalda el hecho de la remisión al exterior, apenas hay un reconocimiento del ministro que además no es funcionario del Banco. No se sabe a qué país lo remitieron, con qué expectativas de resultados, no se sabe mediante qué compañía se hizo el traslado, no se sabe si se contrataron seguros. No se sabe nada”, sentenció.

En esa línea, el diputado puso una ficha de confianza a la posibilidad de una definición judicial. “La Justicia en una república y en una democracia también tiene una suerte de control social, tiene organismos que observan sus resultados; hay muchas cosas en juego detrás de esto, que significa el retaceo de información, el ocultamiento”, postuló.

“Es impensado algo así en la democracia. En ninguno de los gobiernos radicales que tenían compromiso con las instituciones se le hubiera perdonado una no respuesta, como es impensable lo que hubiera pasado si era el peronismo el que decía algo así. Sería un escándalo”, señaló el legislador bonaerense, quien concluyó: “Seguimos viviendo en una democracia interpretada según las normas y no de los deseos de un showman”.