Cines

ALGO NUEVO, ALGO VIEJO, ALGO PRESTADO

Con Maribel Felpeto, Alejandra Cánepa. Dir: Hernán Roselli. SAM 18 años

Cine El Cairo: Hoy, 20.30 hs; Dom, 22.30 hs



ASESINO SERIAL

Con Willa Fitzgerald, Kyle Gallner. Dir: JT Mollner. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 16.50, 22.45 hs

Hoyts. Cas: 22.00*, 22.15** hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Showcase. Cas: 14.15 hs; Sub: 22.25 hs

ATLAS

Con Shane Carruth, David Sullivan. Dir: David Nawrath. SAM 13 años

Cine Lumière: Mañana, a las 20.00 h



CÓDIGO: TRAJE ROJO



Con Dwayne Johnson, Chris Evans. Dir: Jake Kasdan. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 22.30 hs



Showcase. Cas: 22.15 hs



COMO SI FUÉRAMOS SOLO AMIGOS

Con Manuela Viale, Sebastián Badilla. Dir: Gonzalo Badilla. SAM 13 años

Hoyts. Cas: 22.00 hs



ELF, EL DUENDE

Con Will Ferrell, James Caan. Dir: Jon Favreau. ATP

Cine Lumière: Mañana, a las 18.00 hs



EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA GUERRA DE LOS ROHIRRIM



Animación. Dir: Kenji Kamiyama. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 14.40, 17.20 hs

Cinépolis. Sub: 14.15*, 19.15** hs (*solo sáb y dom) (solo dom, subtitulada)

Hoyts. Cas: 14.00, 22.35; Sub: 19.40 hs

Nuevo Monumental. Cas 15.15 hs; Sub: 21.20 hs

Showcase. Cas: 16.45 hs; Sub: 19.40, 22.35 hs

EL SUPLENTE

Con Juan Minujín, Alfredo Casero. Dir: Diego Lerman. SAM 13 años c/Res

Cine El Cairo. Dom, 18.00 hs



GLADIADOR 2



Con Connie Nielsen, Denzel Washington. Dir. Ridley Scott. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 20.00, 22.00* hs (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 19.30, 22.40 hs; Sub: 16.00, 22.00 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.20, 18.40, 22.00 hs; 2D Cas. 15.20, 18.40, 22.00, 22.45 hs

Nuevo Monumental. Cas: 20.15 hs

Showcase. Cas: 16.05, 19.10, 21.40, 22.20 hs; Sub: 14.05, 17.15, 19.30*, 20.25, 22.05**, 22.25***, 22.40 hs (*no se emite mié) (**no se emite jue y vie) (***solo jue y vie)

GOLPE DE SUERTE EN PARÍS

Con Lou de Laäge, Valérie Lamercier. Dir: Woody Allen. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.20, 19.40, 22.10* hs (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 21.45 hs

HEREJE



Con Hugh Grant, Sophie Thatcher. Dir: Scott Beck, Bryan Woods. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 22.20 hs (solo hoy)



Showcase. Sub: 22.35 hs



LA FAVORITA DEL REY

Con Johnny Depp, Maiwenn. Dir: Maiwenn. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 15.00 hs, 17.30 hs

Cinépolis. Sub: 19.15 hs

Showcase. Sub. 19.25*, 19.55** hs (*no se emite jue y vie) (**solo jue y vie)

LA HABITACIÓN DE AL LADO



Con Tilda Swinton, Julianne Moore. Dir: Pedro Almodovar. SAM 13 años

Cines del Centro: Sub: 20.00, 22.20* hs (*solo vie y sáb)

LAUFEYS A NIGHT AT THE SYMPHONY



Recital. Dir: Sam Wrench. ATP

Showacase. Sub: 20.00 hs (solo vie y dom)

MOANA 2



Animación. Dir: Dabid G. Derrick Jr. Jason Hand, Dana Ledoux Miller. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.10, 19.30 hs

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.45*, 17.15, 19.45, 22.15; 3D Cas: 14.30*, 17.00, 19.30, 22.00 hs; 2D Cas: 14.00*, 14.20*, 15.00*, 15.40*, 16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 20.20, 21.45, 22.40 hs; 2D Sub: 16.50, 22.30 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D Cas: 13.30*, 14.15**, 15.55*, 16.40**, 18.20*, 19.05**, 20.40*, 21.30**, 23.00* hs; 3D Cas: 13.15*, 13.45*, 15.10**, 15.30, 15.40*, 15.55**, 16.10*, 17.35**, 17.55, 18.05*, 18.20**, 18.35*, 20.00**, 20.20, 20.30*, 20.40**, 23.00** hs; 2D Cas: 13.05*, 13.30*, 14.15**, 14.45, 15.00, 15.40, 15.55*, 16.40**, 17.10, 17.25, 18.05, 18.20*, 19.05**, 19.35*, 19.50**, 20.30, 21.30**, 21.40*, 23.00* hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 14.30, 15.30, 16.45, 17.45, 18.30, 19.10, 20.00, 21.00, 21.40 hs

Showcase. 3D Cas: 12.20*, 13.20*, 14.40, 15.40, 17.00, 18.00, 19.20, 20.20, 21.40 hs; 2D Cas: 12.00*, 12.40*, 13.00*, 13.40*, 14.00, 14.20, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 16.40, 17.20, 17.40, 18.40, 19.00, 19.40, 20.00**, 21.20, 22.00 hs (*solo sáb y dom) (**no se emite vie y dom)

NCT DREAM MYSTERY LAB: DREAM SCAPE

Concierto. Dir: Yoondong Oh. SAM 13 años

Showcase. Sub: 19.30 hs (solo mié)



REFLEJADO

Con Nazareno Casero, Juan Palomino. Dir: Juan Baldana. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Cas: 20.00 hs

RM: RIGTHT PEOPLE, WRONG PLACE

Documental. Dir: Seokjun-Lee. ATP

Cinépolis: Sub: 20.00 hs (solo hasta dom)

Hoyts. Sub: 20.00 hs (solo hasta dom)

Nuevo Monumental. Sub: 19.25 hs

Showcase. 14.30*, 18.00** hs (*solo sáb y dom) (**solo jue y vie)

ROBOT SALVAJE



Animación. Dir: Fernando Andrés Saad. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 14.50*, 16.50 **, 17.10* hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.00 hs

Nuevo Monumental. Cas: 15.45, 18.00 hs

Showcase. Cas: 13.50*, 14.10**, 16.25 hs (*solo sáb y dom) (**no se emite sáb y dom)

SOLO LEVELING: SEGUNDO DESPERTAR

Animé. Dir: Shunsake Nakashige. SAM 13 c/Res

Cinépolis. Cas 17.15; Sub: 22.15 hs

Hoyts. Sub: 17.00 hs

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 hs

Showcase. Cas: 14.25 hs; Sub: 17.10, 19.50 hs

VENOM: EL ÚLTIMO BAILE



Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor. Dir: Kelly Marcel. SAM 13 años

Hoyts. Cas: 23.00 hs



Nuevo Monumental. Cas: 22.10 hs

Showcase. Cas: 22.30 hs

WICKED



Con Cynthia Erivo, Ariana Grande. Dir: Jon M. Chu. ATP (c/leyenda)

Showcase. Cas: 12.25*, 14.40**, 15.40***, 18.30, 21.45 hs; Sub: 12.50*, 16.10, 19.05, 21.50 hs (*solo sáb y dom) (**solo jue y vie) (***no se emite jue y vie)



Música



ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Av Belgrano 200 Bis

Don Osvaldo. Sáb 14, a las 21 h



BEATMEMO PUB



Oroño y Güemes

Visual sounds session. Jazzy Beatles versions + dibujo percusivo. Mañana, a las 20.30 h



BIOCERES ARENA



Córdoba 3475



Festival Satélite. Hoy, a las 18 h

Bresh. Mar 24, 21.30 h (entradas en entradaplay.com)

BROADWAY

San Lorenzo 1223



La Vela Puerca. Hoy, a las 21 h

C. C. CONTRAVIENTO

Rodríguez 721

Fabián Gallardo. Hoy, a las 21 h.

METROPOLITANO



Junín 501

Miss Monique. Vie 27, a las 22 h



PLATAFORMA LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza

Marta Gómez. Hoy, a las 21 h



Música para volar. Vie 13, a las 21 h

REFI

Vélez Sarfield 641

Jorge Fandermole y Fernando Silva. Dom 22, las 21 h (puerta, a las 20 h)

Teatro

LA COMEDIA

Mitre 958

Por arte de sueños. Adaptación del texto Sueños de barrio de Roberto «Negro» Fontanarrosa, en la que un grupo de estudiantes es interrogado por docentes, padres y personal directivo de la escuela por un hecho que ocurrió en un sueño. Dir: Miranda Postiglione. Todos los vie y sáb, hasta el 14 de dic, a las 20.30 hs.



MICROTEATRO ROSARIO



San Lorenzo 1329

El acto. ¿Pueden convivir la pasión y la crianza cuando el acto no entra en el cronograma semanal? Dir: Hernán Peña. Jue, vie y sáb de dic, desde las 21.40 h



Random. Desde física cuántica a Only Fans, en el mundo de Pato y Lola todo es posible. Una comedia sobre cómo surfear la incertidumbre en tiempos de extrema relatividad. Dir: Sebastián Villar Rojas. Jue, vie y sáb de dic, desde las 21.15 h