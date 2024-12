La trayectoria de Marta Gómez es ejemplar: reconocida, premiada -obtuvo el Latin Grammy-, más de 20 discos. Ella dice que es la música la que marca el camino de cada disco, pero que su más reciente trabajo, Seré Guitarra, debía estar dedicado a la infancia. Una necesidad intensa, esencial, sensible a la propia maternidad de la cantautora colombiana. Marta Gómez presenta Seré Guitarra hoy a las 21 en el Teatro de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085). “Yo no elijo lo que voy a escribir, o sea, no soy de esas personas que dicen el próximo disco será con este concepto; simplemente, voy componiendo y cuando tengo las canciones, me pongo a trabajar. Con los años, cuando me hacían estas preguntas, pues me daba cuenta con el disco ya grabado. Un periodista, me decía: ‘Ah, está todo enfocado en la mujer’ y yo ni idea. Pero, justamente, ese año había estado conociendo mujeres de fundaciones, que me habían inspirado”, comenta Marta Gómez a Rosario/12.

“Pero con Seré Guitarra yo quería que fuera un disco infantil. Hacía tiempo que no había sacado un disco así, desde Canciones de Sol y Canciones de Luna. Y me dije, ya es hora de escribir otro disco con esta temática. Pero tampoco salió así. O sea, ni siquiera planeándolo sale tal como uno lo espera. Lo que sí pasó, fue que durante el año compuse estas canciones, y el sentimiento principal ha sido la primera infancia, también porque tenía mi hijo pequeño. Al mismo tiempo, con mi hijo creciendo, aparecían todas estas noticias tan terribles sobre el agua, sobre el aire; y tuve este miedo tan tremendo. Porque siempre decimos ‘quiero que mi hijo estudie tal cosa, que sea feliz’, pero llega un punto en que uno dice, no, ni que estudie ni que sea feliz, ¡que tenga agua y aire!”, continúa.

-Pero el disco es luminoso, no hay un contenido alarmista.

-No hice un disco trágico, sino desde la ternura, desde ese “Señor Tiempo” (una de las canciones): ¡dame un poquito más de tiempo con él, para ir al mar, a elevar una cometa! Me pude enfocar un poquito más desde la ternura, y cada canción está inspirada en eso, en alguna historia de infancia. Por ejemplo, en “Canción para Romeo”, que no tiene esto del miedo y es para un niño maravilloso, que está descubriendo los colores. Cada canción tiene esa inspiración y es como lo que estaba viviendo yo en este tiempo.

-Nombraste “Señor Tiempo”, cantada junto a Piero; y no pude dejar de lado el peso del paso del tiempo en “Mi viejo”.

-No lo había pensado así, y por supuesto que “Mi viejo” es fundamental, una canción tan fuerte y tan hermosa. “Señor Tiempo” se la compuse a Piero porque siempre que vengo a Buenos Aires comparto con él, y una de las últimas veces justo se enfermó, y no pude visitarlo. Siempre decíamos de grabar juntos y componer, y me quedé con esa sensación de qué pasa si no lo veo. Y le compuse esta canción, pensando en que pudiéramos cantarla juntos, o sea, la hice desde la primera palabra pensando en que la iba a cantar él y en que iba a ser para él. Se la mandé para que la grabara, pero seguía malito y me dijo que no podía cantar, pero le dije bueno, entonces hablas y cualquier cosa, tú participa y así fue que surgió esta colaboración tan bella.

-La canción y título del disco, “Seré Guitarra”, pareciera hablar de un camino trazado, el de la vocación por la música.

-Para mí, esa canción es la más importante, la que más quiero. Es una canción de amor hacia mi hijo, con ese miedo disfrazado. Si fuera una canción en un disco para adultos, pues hubiera dicho, “tengo miedo a la muerte, tengo miedo a los futuros”, pero como era para niños, elegí decir, “si en otra vida te conviertes en arcoíris”; es un pensamiento ingenuo, pero me gusta mucho, y de verdad me tranquiliza. La canción surgió de ese miedo tremendo, de qué pasa si yo no estoy, ¿cómo voy a vivir yo sin este niño en otras vidas? Fue realmente un alivio para mí pensar que, en otros momentos, estaremos. Y siempre fue el título del disco. E invité a una chica jovencita, María José Mendoza, a cantarla conmigo, una niña que descubrí en YouTube, por casualidad. Me quedé enamorada de su voz, la contacté y fue no solo a grabar conmigo, sino al lanzamiento del disco en Bogotá. El disco para mí es una joya, me encanta escucharlo, por el cuidado con que el productor hizo cada sonidito.

-Hay varias colaboraciones en el disco, creo que va de suyo propio el reconocimiento y el afecto que deben compartir.

-Qué lindo que lo digas así, porque tú sabes que la mayoría de las colaboraciones en el mundo musical son impuestas, o sea, muy poca gente que oímos, realmente colabora con quien quiere. Es algo muy triste. A mí misma me ha pasado de querer cantar con artistas que admiro y me dicen: “Mira, no me dejan”; o sea, “No me aumentas un seguidor ni un like”. A veces me pasa que rompen esa regla y cantan conmigo y dicen: “Ay, qué bueno cantar con alguien que canta bien, sin Auto-Tune”, qué tremendo. Afortunadamente, soy independiente, puedo hacer lo que quiera. Hasta ahora, nadie nunca me ha dicho con quién debo grabar, así que soy muy honrada. De Piero y María José ya te conté. Está también un maestro, Jorge Velosa, que es nuestro Atahualpa Yupanqui, un hombre mayor que ha dedicado su vida a la preservación de la música campesina de Colombia, un compositor maravilloso. Y participa Alan Sutton, a quien descubrí en la pandemia, se hizo viral en redes y yo lo descubrí con mi hijo, que tenía entonces 8 años. Estuvo en Bogotá, lo fuimos a ver, y este muchacho se robó el corazón de todos. Fui a saludarlo de fanática total, y ahí le dije que estaba grabando un disco para las infancias y si quería grabar algo juntos.

En la presentación de esta noche, Marta Gómez estará acompañada por Andrés Rotmistrovsky en bajo y Pedro Rossi en guitarra; junto a la presencia invitada del pianista Joel Tortul, “a quien conocí con Garupá (Tortul, Homero Chiavarino y Julián Venegas) en Barcelona, quedé impactada con todos, pero principalmente con Joel. Me encanta siempre poder tocar con un piano, no es lo normal, y me voy a dar el gusto de tocar con él; junto al formato trío, presentando Seré Guitarra”.