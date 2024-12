Vélez Sarsfield cayó 1-0 este viernes en Santa Fe ante Unión, que se metió en zona de Copa Sudamericana, y dejó un gran interrogante en la definición de la Liga Profesional, cuando resta apenas una fecha.

El local buscó de entrada salir a hacer presión alta, aunque enseguida el Fortín -que no en balde llegó a esta penúltima fecha mirando a todos desde arriba- empezó a mostrar su oficio y no sólo emparejó el trámite sino que también era agresivo en ofensiva, a partir de la movilidad de Ordóñez, Pizzini y Pellegrini. Así tuvo sus primeras llegadas con un disparo algo mordido de Elías que rozó el horizontal y una buena media vuelta de Mammana que encontró bien parado al arquero Cardozo.

Con Aquino y Romero bien tomados, no resultaba sencillo para Vélez perforar el superpoblado mediocampo tatengue, que no bien recuperaba el balón salía disparado en bloque de contragolpe, pero sin lastimar demasiado, a excepción de un remate de Verde que se desvió en un defensor al corner y una individual de Orsini que no prosperó cuando Balboa se relamía.

El partido cobraba forma cuando en la visita se juntaban Pizzini y Aquino, mientras que en el local florecía el tándem Balboa-Orsini, este último probando los buenos reflejos de Marchiori, que a continuación le ahogó el grito al uruguayo. Luego se lució Cardozo ante Romero, quien había recibido un pase fenomenal de Ordóñez. Antes del descanso, Pardo desestabilizó a la carrera a Pizzini dentro del área santafesina, pero el árbitro Herrera no lo consideró penal.

Unión pasó ganar en el complemento cuando Orsini escapó por derecha y Elías Gómez, en su intento por rechazar, la metió en contra de su valla. El líder sintió el golpe y por largos minutos le costó reaccionar. Así y todo, no perdía la paciencia y probó con Pizzini, con Aquino, con el ingresado Carrizo, Pardo la sacó sobre el final en la línea... pero no hubo caso.

Con Racing fuera de carrera, el conjunto de Gustavo Quinteros sigue dependiendo de sí mismo, pero en la última fecha debe recibir a Huracán, otro de los candidatos al título junto a Talleres de Córdoba, que este domingo visita a Gimnasia en La Plata. Antes, el Fortín jugará la final de la Copa Argentina este miércoles ante Central Córdoba, también en Santa Fe.