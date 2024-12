Central fue al Monumental con muchas ausencias y casi nada pudo hacer ante River. El local dominó a voluntad y lo goleó con cierta facilidad. Porque la propuesta de Ariel Holan de fortalecer el juego defensivo con un planteo táctico muy distinto al que había mostrado en partidos anteriores no tuvo ningún efecto. Nada de lo planteado por el entrenador canaya se reflejó en el juego. La derrota por 4 a 0 no dejó nada para destacar más allá de las actuaciones individuales donde Holan pone el ojo de cara a la formación del plantel que jugará el próximo año.

Con los jugadores que tenía disponible Holan decidió cambiar los objetivos del juego, se planteó sumar recursos defensivos y relegó el ataque a una pelota parada o una corrida de Giaccone. Es decir, Central jugó en su campo y River se apropió del partido con comidad, aunque tuvo dificultades para encontrar inspiraciones en los metros finales.

El planteo de una línea de cinco defensores en el fondo le quitó espacios a River. Pero Broun rápidamente fue exigido y pasó a depender mucho Central de sus atajadas para mantener el cero en su arco. Porque en general el partido fue un monologo del millonario y el gol llegó en el tramo final de la primera parte. Echeverri tomó a todo el fondo canaya retrocediendo, abrió la pelota a la derecha y si bien Solari entró al área libre de marca anotó el gol porque su derechazo ingresó pegado al palo.

Holan metió en cancha en el segundo tiempo a Copetti y Solari. Giaccone se adelantó así y jugó más cerca del área rival. Pero el ritmo de juego no cambió nada y fue muy poco lo que Central jugó en campo de River, y casi nada en el área del millonario. La única aproximación fue un remate cruzado y desviado de Giaccone desde fuera del área.

La comodidad de River en el partido se apuntaló con una jugada de pase y devolución de Martínez con Borja, a pocos de ingresar ambos, que encontró al colombiano definiendo ante Broun en el área chica. Entraron al trote los jugadores de River para la construcción del segundo gol. Central no tuvo tiempo de plantearse una reacción que Solari marcó el tercero al ganar por el segundo palo un centro de tiro libre. A 20 minutos del final el canaya ya no tenía nada para hacer en cancha.

En los últimos minutos lo bajaron a Lanzini en el área y Martínez de tiro penal anotó el cuarto gol para River. El árbitro añadió tres minutos pero no se jugaron. Ya no había nada más para jugar en el Monumental. Con la victoria River aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores. Para los canayas la caída abre una preocupación en el entrenador que quizá no tenía antes de juego, no solo por la presentación muy mala colectiva sino por la falta de rebeldía para hacer frente, al menos, a tanta adversidad.

4 River

Armani

Bustos

Pezzella

Díaz

Acuña

Simón

Villagra

Meza

Echeverri

Colidio

Solari

DT: Marcelo Gallardo

0 Central

Broun

D. Martínez

Raffin

M. Martínez

Giménez

Rodríguez

Duarte

Ibarra

Ortiz

Giaccone

Ruben

DT: Ariel Holan

Goles: PT: Solari (R). ST: 23m Borja (R), 25m Solari (R) y 45m Martínez (R) de penal

Cambios: ST: Desde el inicio Copetti y Solari por Ruben y Duarte (C), 16m Martínez y Borja por Colidio y Echeverri (R), 20m Silva por Raffin (C), 34m Ruberto y Lanzini por Solari y Meza (R), 36m Coronel y Lovera por Damián Martínez y Ortiz (C).

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: River