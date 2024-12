Salí de Argentina como argentina y entré a Italia como italiana. Por primera vez: Italia. Esta italiana que no conocía su país, su idioma, su primera sangre, fue y volvió para volver. Irse es volver a volver, decía Gabo Ferro.

Mi padre se vino de Acri, un pueblo en Reggio Calabria, al sur de Italia, a los nueve años, después de la Segunda Guerra. Jamás volvió, nunca pude entender por qué. ¿Qué se lo impedía?

Quise conocer la casa en que vivió. Y lo hice. La vi por fuera, ya no es de la familia. La vi más grande de lo que imaginaba, con más ventanas y mejor pintada. Me saqué una foto adelante y seguimos el camino zigzagueante de La montagnola.

El encuentro con la familia fue inesperado. Yo había intuido que en mi necesidad de ese viaje estaba la posibilidad simbólica de completar esa vuelta a casa que mi padre nunca hizo. Y sí, me recibieron como si fuera yo la que volvía después de todos esos años. Una prima de papá, que no lo conoció porque nació después de que él se fuera, me recibió emocionada, hasta con lágrimas. Me dio un precioso collar y un abrazo apretado. Pero antes, los besos. Se dan dos y empiezan al revés que nosotros, desde la derecha. Lo que provocó una serie de amagues y risas hasta lograr sincronizar el saludo.

Teníamos más parientes de lo que imaginábamos. Tendríamos que haber ido más tiempo para conocerlos a todos, nos dijeron. Perdí la cuenta de las relaciones que nos unían con unos y con otras. Con aquella señora postrada en la cama que quiso que me acercara para tomarme la mano y mirarme a los ojos. O aquel ciego que se llamaba como mi hijo y se lamentaba de su mala suerte. Por un momento, parada en esa habitación en penumbras, me sentí como en una película italiana.

En una de esas visitas vimos a una hermana de mi abuela. Me dijo que yo se la recordaba. En cambio yo encontré en ella a mi abuela. Me conmovieron sus gestos y la voz, la gracia, la energía que había conocido aunque sepultada en mi memoria. Mi abuela murió cuando yo tenía dieciocho.

--¡Mangia, mangia! --nos repetían en cada casa para que probáramos todo. Y al final siempre servían un amaro, un lemoncello o una grappa. Digestivos, decían.

Hablamos de la familia, de las vidas de unos y otras. De los que se fueron y los que vinieron, de los que volvieron y los que nunca lo hicieron. Hablamos de las enfermedades, las muertes, los hijos y las nietas. Había fotos de los muertos en las paredes, en las repisas, en las billeteras, en un relicario que colgaba de un cuello arrugado. Había muchas iglesias y me parecía que las campanadas tañían a cada rato.

No hablamos de política. Pero...

--¡Cuidado con la cartera y los oros en Roma, que hay muchos extranjeros! --me habían advertido.

Cuando llegué a Acri entendí. Las mujeres llevaban anillos, aros y collares de oro. Y Roma estaba lejos, era esa enorme ciudad a la que quién sabe cuando habían ido por última vez.

Había pocas chicas y chicos jóvenes en el pueblo. Se van a estudiar a otros lados.

No pude responder la pregunta de por qué mi papá no volvió. Pienso que lo había deseado mucho. Imagino que si viviera, él también sería uno de esos italianos del campo, con sus plantas de manzanas, avellanas, castañas, uvas; con su huerta. Tendría sus cabras para hacer queso y haría vino blanco, que tomaríamos en unos vasos chiquitos. Y le echaría mucho aceite de oliva de cosecha propia a la ensalada de capuchina.

“Pasó el otoño con los tomates puestos a secar delante de las casas para hacer conserva, y luego el maíz y las habas puestos también a secar, y la gente que bajaba del pinar con sacos de piñas”, escribe Natalia Ginzburg en Todos nuestros ayeres, novela total sobre la guerra sin hablar de la guerra. Una historia sobre cómo una familia sobrevive, se desmembra, se vuelve a unir con los que quedaron vivos en los años cincuenta. Leí esta novela mientras viajaba en tren por toda Italia y veía las casas siempre amontonadas, compartiendo paredes y techos de tejas, a lo largo del camino, con las sogas de las que colgaba la ropa recién lavada. De marco, el paisaje montañoso, con suaves ondulaciones. Algo de cómo vivían en esos años sobrevive en Acri. Las comidas, las reuniones, las familias grandes que se critican y se juntan. Las historias de amor poco románticas. Los relatos familiares que nos fijan en el mismo y único lugar.

--Tu papá era más bueno --decían.

Tal vez la novela y algunas charlas me permitieron entender un poco más por qué se habían ido de esa tierra tan propicia arrasada por la Segunda Guerra.

En Italia en cierta forma nacimos de nuevo. Aprendí a nombrar a mi primer hijo. La historia de su nombre es larga. Yo quería llamarlo Nanni por el director italiano Nanni Moretti. Cuando nació, durante varios meses lo llamamos así, hasta que en el Registro Civil después de algunas idas y vueltas nos dijeron que no era posible nombrarlo con un diminutivo. Entonces lo anotamos como Gianni, por sonoridad similar a Nanni. ¿Sería solo por Moretti por eso que lo nombré así? Ahora tengo mis dudas.

Veintidós años después, cruzando el charco, nos dimos cuenta de que siempre lo habíamos pronunciado mal. Cuando decíamos su nombre no lo entendían. Nos pedían que lo deletreáramos y ahí sí, lo reconocían y lo pronunciaban como corresponde para ser fieles al origen: Yyya (y sonora y vibrante) nnni (n alargada).

También me enteré que hay muchas Sonia en Italia. El relato de mi madre sobre la elección de mi nombre siempre fue que pensaba llamarme Valeria pero al verme por primera vez le salió Sonia. Ahora sospecho que mi papá tuvo algo que ver con la elección.

Mi madre se llamaba Clelia. Nunca conocí a otra que se llamara igual. Pero leí a Cesare Pavese (autores italianos para conocer Italia) y resulta que en dos novelas la protagonista es Clelia. Leer su nombre me produjo una especie de orgullo tonto. Como si fuera ella, su parte desconocida para la hija, la que andaba por las páginas.

Lo familiar también fue el machismo. En un momento averigüé por una excursión, regateé, pagué y finalmente la reserva la hicieron a nombre de mi hijo, el hombre.

Hoy uno de mis familiares me mandó la foto de un coliflor rodeado de sus hojas verdes crujientes. Era de su cosecha. Nos escribimos casi todos los días.

--¡Buongiorno! Buona doménica --me dicen.

Antes del viaje ya habían empezado a hacerlo y yo no sabía qué responder a esos parientes a los que en realidad no conocía. Me mandaron el enlace a un sitio de internet de donde sacar unas tarjetas de saludos para cada día.

Ahora contesto simplemente ¡Buongiorno! y no siento ninguna incomodidad. No se espera más de mí, solo que sea quien soy.

Hay una palabra que usaban, que creo que es una mezcla de italiano, dialecto y castellano. En vez de decir “nos hablamos”, me decían “nos sentimos”. Le hace honor a esa comunicación que mantenemos ahora.

No hablamos mucho pero nos sentimos.