► MARTES 19

Esteban Rial y la Ley de Alquileres en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.30.

Belu Amarfil, Berger y Vj UnPlug en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 22.

Los Mentidores en Lucille, Gorriti 5520. A las 21.

► JUEVES 21

Florián en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Nonpalidece y Riddim en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.

Victor Goines y Mariano Loiácono Big Orchestra en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19 y a las 21.30.

Tito Nieves en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. A las 21.

Mukunda, Juan Fyah Burning & Mario Dread y DJ Rasflek en Bocata Bar, Ramón Carrillo 2146, San Martín. Desde las 21.

Modafinilo y La Teoría del Caos en Pura Vida Bar, Diagonal 78 entre 8 y 61, La Plata. A las 21.

Nico Bereciartúa en Chilli Street Bar, Córdoba. A las 21.

Buenos Vampiros en Cede, San Luis. A las 21.

Mi Amigo Invencible en Comuna, San Luis. A las 21.

► VIERNES 22

Massacre y Fantasmagoria en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.30.

Rose Gun en La Trastienda, Balcarce 460. A las 23.30.

Guido Sartoris y Solimano en Artlab, Roseti 93. A las 23.

Carlos Alfonsín, Solimano y Panda en Crobar, Marcelino Freyre 3832. Desde la medianoche.

Pablo Ledesma Trío en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 20.

Nech en Club Temple, Av. Corrientes 1660. A las 21.

Corsario, Gru, Psicópata y Lenny Burns en Gier Music Club, Av. Álvarez Thomas 1078. Desde las 19.

Ensamble Bagual en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. A las 21.

Mango Para Armar en Melonio Bar, Montevideo 175. A las 18.30.

Camilo Franco, Nacho Mayor, Diego Scagni y Fuocco en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.

Ainda en C Art Media, Av. Corrientes 6271. A las 21.

Mora García Médici en el Centro Cultural Thames, Thames 1426. A las 21.

Luche's Rock y Felipe Barrozo en Six Bar, Tribulato 235, San Miguel. A las 21.

La Mississippi en Club Re, Garibaldi 228, Quilmes. A las 20.

Nico Bereciartúa en Buddhi, La Cumbre, Córdoba. A las 21.

Mi Amigo Invencible en Quattro, San Juan. A las 21.

► SÁBADO 23

Viva Elástico en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.

Pato Mallet & Friends en Artlab, Roseti 93. A las 23.

Javier Calamaro en la Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. A las 21.

Eva Gou en Galpón B, Cochabamba 2540. A las 21.

Katja Alemann y Shambala en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. A las 21.

Orquesta Aeropuertos Argentina y Helter Skelter en el Teatro Ópera, Av. Corrientes 860. A las 21.

Los Últimos Honestos en Bar Carnal, Niceto Vega 5511. A las 21.

Fernando Montalbano en Je Suis Lacan, Balcarce 749. A las 22.

Chiara Oliver en La Trastienda, Balcarce 460. A las 21.

DJs Pareja, Camila Isabel y Fran Benítez en la Fiesta Fun Fun, The Shamrock Basement, Rodríguez Peña 1220. Desde la medianoche.

Chicas Doradas Rock en Ferona Bar, Humboldt 1600. A las 21.

Fonso y las Paritarias, Los Espíritus y Ale Cares y los Magos Farciar en el Auditorio Oeste, Av. Rivadavia 17.230, Haedo. Desde las 19.

Noblacky, Martyria, Sendero Alterno, Vulcanos, Lucas Punky y más en Loud Music Bar, Cueto 759, Morón. Desde las 21.

Hombre 2000, Paranoia y Satana Satana en Maradentro, Bolívar 32, Ramos Mejía. Desde las 22.

Martin White en Believe, Colectora Sur Acceso Oeste 1744, Moreno. A las 23.

Las Manos de Filippi en Cultura del Sur, Av. Meeks 1066, Temperley. A las 20.

Las Armas en el Tío Bizarro, Carlos Pellegrini 800, Burzaco. A las 21.

Estelares en Club Re, Garibaldi 228, Quilmes. A las 22.

La Delio Valdez en el Estadio Atenas, Avenida 13 1259, La Plata. A las 21.

Los Auténticos Decadentes en el Teatro Radio City, San Luis 1750, Mar del Plata. A las 21.

Miranda! en el Club Unión y Progreso, Quintana 450, Tandil. A las 21.

CTM Claudio Marciello y Grietas en Club Monasterio, Reconquista, Chaco. A las 21.

Mi Amigo Invencible en Espacio Arizú, Mendoza. A las 21.

Resistencia Reggae, Chaky Ranks y DJ Rasflek en As Burguer, Altos de Merlo, San Luis. Desde las 21.

► DOMINGO 24

Mujer Cebra, Nenagenix, WRNN, Daniela Milagros y Sunlid en el festival Alerta Rock!, Teatro Vorterix, Federico Lacroze y Álvarez Thomas. Desde las 17.

Pezones Cardozo en Café Berlín, Av. San Martín 6656. A las 21.

Jorge Soldera en el Teatro Argentino, Bartolomé Mitre 1448. A las 17.

Victor Goines y Mariano Loiácono Big Orchestra en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19 y a las 21.30.

Chiara Oliver en La Trastienda, Balcarce 460. A las 20.

Victoria Warzyca y Bárbara Warzyca en La Casa Polaca, Borges 2076. A las 18.

Nico Bereciartúa en Piantao CC, Jorge Newbery 1467, Pilar. A las 21.





