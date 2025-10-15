La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó un nuevo test molecular que permitirá diagnosticar la enfermedad de Chagas en neonatos desde las primeras horas de vida, dar un tratamiento y curarlos. Este test molecular rápido, simple, y de bajo costo, podrá sortear las barreras de infraestructura, especialistas y laboratorios que hasta hoy se erigen sobre todo en las zonas más inhóspitas de la provincia de Salta.

La novedad se dio ayer en una presentación que se realizó en el Hospital Público Materno Infantil.

El kit fue desarrollado por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Chagas del Instituto Dr. César Milstein – CONICET, en alianza con la empresa público-privada de base tecnológica Neokit SAS, y validado clínicamente durante los últimos tres años en el Hospital Materno Infantil.

Se estima que en el país hay un 4 por ciento de la población infectada con el Mal de Chagas.

Además, nacen entre 1.100 y 1.200 bebés con Chagas al año. Pero solo se identifican 300 casos, pese a que la notificación es obligatoria. El tratamiento temprano tiene una efectividad mayor al 98 por ciento, y por eso se indica que es esencial encontrar los casos tempranamente.

La dificultad es que las zonas endémicas están sobre todo en el interior más profundo, donde se carece de laboratorio, recurso humano e infraestructura para dar respuestas efectivas a la pesquisa neonatal obligatoria.

La directora de la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalario del Materno Infantil, Paola Zago, explicó que el diagnóstico es muy importante porque es una enfermedad que se puede transmitir en forma vertical de madres a niños. “Un niño detectado a tiempo es tratado y se cura, o sea, va a ser sano el resto de su vida”, afirmó.

Sin embargo, la mayoría se entera de la enfermedad (si es que logran detectarla), cuando esta desarrolló el estado crónico, cuando ya no hay cura posible.

Zago afirmó que si bien el Hospital tiene uno de los 11 laboratorios que hay en el país y es de referencia provincial, “muchas veces no logramos que lleguen las muestras de la provincia, por lo que es importante validar un kit para terreno”, dijo.

Por su parte, Carolina Carrillo, investigadora del CONICET, y una de las responsables del equipo que hizo este desarrollo, afirmó que es posible que con este neokit se realice el diagnóstico “en cualquier lugar donde nace un niño”.

Una respuesta concreta

“La sociedad se pregunta para qué sirven las investigaciones que se hacen en el CONICET y esta es una forma de dar respuestas, con beneficios concretos y desarrollos concretos en beneficio de la salud pública en una región que es endémica”, evaluó por su parte la vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET, Claudia Capurro.

Afirmó que el organismo de investigación tiene como uno de los ejes estratégicos “dirigir las investigaciones hacia lugares similares a los que presentamos hoy”.

“Es un eje que nos llevó en 2023 a generar políticas que nucleen a investigadores con lugares de trabajos en hospitales u otros centros hospitalarios”, para que a través de la “excelencia científica con medicina experimental y salud pública” se pueda dirigir “hacia un bienestar social”, sostuvo Capurro.