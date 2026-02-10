Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

“Quieren golpear la política de seguridad", dijo el ministro Cococcioni

Protesta policial en Santa Fe: el gobierno provincial pasa a disponibilidad a 20 agentes

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó este martes desde Rosario sobre los incidentes y protestas policiales ocurridas durante la madrugada
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó este martes desde Rosario sobre los incidentes y protestas policiales ocurridas durante la madrugada (Capturas de Video)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La historia de la selección argentina de fútbol de amputados

“Los Rengos”: pasión, superación y pertenencia

Por Florencia Castro

"Nada les impedía ser benignos con los que sufren"

“Chorros autodenunciados”, Víctor Hugo explotó contra el Gobierno por la causa Andis

Femicidio en Chaco

Condenas a perpetua para el clan Sena por el crimen de Cecilia Strzyzowski

"Décadas de desinversión"

La Cámara de la Construcción advierte por el freno de la obra pública y el deterioro de la infraestructura

Exclusivo para

El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal

Nueva zanahoria para los dólares no declarados

Transporte público automotor de jurisdicción nacional.

Se viene una suba del boleto

En importación y comercialización

Milei privatiza el gas

Los precios subieron 3,1 por ciento en CABA y exponen el IPC nacional

Se disparó la inflación y el Indec quedó expuesto

El País

“Quieren golpear la política de seguridad", dijo el ministro Cococcioni

Protesta policial en Santa Fe: el gobierno provincial pasa a disponibilidad a 20 agentes

A dos días de la sesión en Diputados

El Gobierno retiró su proyecto penal juvenil y enviará otro

Página/12 hace memoria

“Una está en otra dimensión”

Por Juan Gelman

El gobierno quiere terminar el año con 30 mil trabajadores menos en el Estado

Nuevo capítulo de la motosierra

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 10 de febrero de 2026

El Gobierno reglamentó la llamada Ley de Inocencia Fiscal

Nueva zanahoria para los dólares no declarados

Transporte público automotor de jurisdicción nacional.

Se viene una suba del boleto

El Central suma reservas. Continúa la misión del FMI

El dólar encadenó tres retrocesos

Sociedad

Femicidio en Chaco

Condenas a perpetua para el clan Sena por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Reclamo salarial y de mejores condiciones laborales

Sigue la tensión en Rosario: tras el acuartelamiento, policías realizan un “sirenazo”

Más calor

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 10 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de febrero

Deportes

A semanas del comienzo de la Temporada

Comienzan los tests en Bahrein: cuándo corre Franco Colapinto

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán

Nuevas rutas a Miami gracias al Mundial

Críticas de los atletas

Unas medallas flojas de papeles en los JJ.OO. de Invierno

"Hay muchas cosas nuevas", anticipó Lando Norris

Fórmula 1: McLaren presentó el coche con el que defenderá el título