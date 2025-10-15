En las efemérides del 15 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1923. Nace Italo Calvino

En Santiago de Cuba nace uno de los principales escritores italianos del siglo XX: Italo Calvino. Fue autor de Las ciudades invisibles, Si una noche de invierno un viajero y las tres novelas (El vizconde demediado, El barón rampante y El caballero inexistente) que integran la trilogía Nuestros antepasados, entre otros libros de ficción. Murió en 1985 y dejó inconcluso su ensayo Seis propuestas para el próximo milenio, que se publicó de manera póstuma.

1926. El nacimiento de Michel Foucault

En Poitiers, Francia, nace Michel Foucault, uno de los filósofos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus obras destacan Historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar y los tres volúmenes de Historia de la sexualidad. Murió víctima de HIV en 1984.

1940. El estreno de El gran dictador

En Nueva York se estrena El gran dictador, de Charles Chaplin. La película es un hito en su filmografía, ya que se trata de la primera vez que hace un film sonoro. Es una parodia del nazismo, en la que el actor y director hace un doble papel: un barbero judío que sufre la persecución en la ficticia Tomania; y el dictador Hynkel, a través del cual Chaplin se burla de Hitler. Ambos son idénticos y eso lleva a que al barbero lo confundan con el tirano. Al momento del estreno, Estados Unidos aún era neutral en la guerra. La película fue un éxito y sirvió para que Chaplin expresara su rechazo al nazismo a través de la sátira, como en la escena de Hynkel/Hitler con el globo terráqueo, en la que suena el preludio de Lohengrin de Wagner: la ópera favorita de Hitler.

1942. Nace Carlos Núñez Cortés

Nace Carlos Núñez Cortés en Buenos Aires. Pianista, fue parte de Les Luthiers desde la creación del grupo hasta que el conjunto de instrumentos informales cumplió medio siglo de existencia.

1984. El Nobel para César Milstein

César Milstein obtiene el Premio Nobel de Medicina. Es el tercer Nobel de ciencias de la Argentina. A la fecha es, además, el quinto y último argentino en recibir el galardón. Nacido en Bahía Blanca en 1927, Milstein se graduó en Ciencias Químicas en la UBA, trabajó en el Instituto Malbrán y se instaló en Cambridge en los 60. Desarrolló la técnica de los anticuerpos monoclonales en los 70, que permitió avances en la lucha contra el cáncer. Compartió el Nobel con el danés Niels Jerne y el alemán Georges Köhler. Murió en 2002.

2019. La muerte de Cacho Castaña

Fallece Cacho Castaña, a los 77 años. Nacido como Humberto Vicente Castagna, el autor de "Café La Humedad" fue epítome del artista de barrio y de calle. También fue conocido por su turbulenta vida amorosa y sus declaraciones machistas.

Además, es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día Mundial del Lavado de Manos.