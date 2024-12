El 18 de septiembre último el cuerpo de Dalma Salomé Bataches fue encontrado debajo del puente del barrio Santa Lucía con signos de violencia. A casi tres meses, su madre, Andrea Medinas, reclama justicia y con ese fin convoca a una manifestación en la Ciudad Judicial, hoy a las 11.

"El 18 de diciembre van a cumplirse tres meses del asesinato de Dalma y no hay ningún detenido, no hay ningún sospechoso, y la verdad que para la familia es desesperante no saber nada. A nosotros lo único que nos dijeron es que están investigando (...) No podemos seguir nuestras vidas así, más allá de que a Dalma nadie nos la va a devolver, es necesario para nuestra tranquilidad, para poder seguir", dijo Medinas a Salta/12.

Medinas consideró que las autoridades no actuaron hasta ahora con la celeridad que se requiere para llegar a la o las personas que mataron a su hija y pidió que "el crimen no quede impune". Contó que fue a la Unidad Especializada en Femicidios que dirige Mónica Poma, la recibió el personal de la oficina pero no le dieron información. Hasta ahora no la recibió la fiscala. También presentó una nota.

"En el papel que me entregan de la morgue dice que murió el 17. De la autopsia no sé nada porque está todo en secreto de sumario, yo me acerqué a la Ciudad Judicial dos veces y no me dieron ningún tipo de información", dijo.

"Hay un asesino suelto"

"Ya van a entrar en feria (judicial) y por eso es la desesperación, yo antes no podía hablar. Me sentí morir, una no se espera que te maten un hijo, menos de esta manera tan cruel. Hay un asesino suelto, esa es la bronca que tengo", expresó Andrea Medinas.

El Ministerio Público Fiscal solo informó que se i nvestiga "la muerte violenta de una joven mujer". Aún no se sabe si fue un femicidio. El protocolo de la UFEM exige que los casos de muertes violentas de mujeres, personas trans y travestis, inclusive las tentativas, deben investigarse con perspectiva de género y de acuerdo al estándar internacional de debida diligencia reforzada frente a la criminalidad de género.

Dalma era madre de una niña de tres años, a la que "no va a ver crecer", dijo su madre. La nena está bajo el cuidado de su familia paterna y comparte los fines de semana con la familia materna.

"Fue muy doloroso lo que le hicieron, la forma tan violenta, un asesinato brutal, la mataron a golpes", recordó Medinas. "Yo estuve dos meses sin trabajar, es horrible esta situación, de la forma que la llegaron a desfigurar. La verdad que, ninguna persona, ningún ser humano se merece una muerte así y el pedido nuestro es que se esclarezca y si hay alguien que sabe algo, y si hay alguien que vio, que lo diga", pidió. También consideró que algún dato puede surgir de las cámaras de seguridad en la vía pública.

Medinas sostuvo que su hija estaba muy golpeada, destacó que se encontró un pedazo de cemento al lado del cuerpo y opinó que pudieron haberla golpeado entre varias personas. Indicó que la joven sabía defenderse, ya que practicaba deportes y artes marciales mixtas.

La familia de Dalma creó una página de facebook, "justicia por Dalma Bataches", web.facebook.com/profile, para difundir sus reclamos.

"El Estado la dejó de lado"

"Nosotros decimos que el Estado la dejó de lado", dijo la madre. Contó que en los últimos años venía batallando con el consumo problemático de estupefacientes de Dalma, pidió ayuda pero no la obtuvo. Este año una abogada la ayudó a tramitar la internación involuntaria, pero la autorización llegó el día en que la joven fue asesinada.

Medinas aclaró que su hija no estaba en situación de calle desde los 15 años, como se informó, sino que en ese tiempo vivía con el padre, primero en Buenos Aires y después en Gualeguaychú, "estaba como rebelde porque el padre había hecho otra familia", un día se escapó pero después la encontraron y después fue a vivir con ella, relató. La madre señaló que Missing Children no retiró la foto de la búsqueda luego del hallazgo y esto llevó que al conocerse su muerte, se tomara ese dato.

Dalma fue madre hace tres años. Vivía en un departamento que le dejó el padre. Después la joven dijo que quería entrar al Ejército, y dejó a la bebé al cuidado del padre de la niña. Medinas recordó que practicaba tres o cuatro deportes a la vez mientras se preparaba para ingresar a la fuerza.

Al tiempo, Dalma evidenció la problemática de la adicción. "Yo golpeé muchas puertas", sostuvo Medinas. Contó que todo el año pasado fue al Hospital Pisquiátrico Miguel Ragone, donde le dijeron que no podían internarla porque esta medida es voluntaria. Entonces fue a la Ciudad Judicial, donde le dijeron que debía hacer una presentación con un abogado. Fue a ver a varios, recordó la madre, le explicaron que para internar a su hija debía conseguir que la declararan "una persona insana", y eso era "muy difícil", recordó.

Su hija "era tan linda" que "era inminente el peligro en que se encontraba, yo me imaginaba eso como mamá", señaló Medinas. Agregó que en la Ciudad Judicial la enviaron a un lugar de acompañamiento, pero su hija "fue un par de veces" nada más, y seguía saliendo de noche. Cuando iba a su casa, no la dejaba salir y "por ahí se tornaba un poco agresiva porque quería salir", relató.

Añadió que por entonces su hija "tenía altibajos emocionales, por ahí quería agredirse". Se fue a Buenos Aires con su padre, y luego regresó, pero se ibaa de la casa, y "para que no esté en la calle, su papá le pagaba un hotel que está en la calle Alvarado".

En esas circunstancias Medinas tuvo que denunciar dos veces a su hija, por las reacciones agresivas, y porque se lo habían aconsejado los abogados para acumular pruebas que le permitieran conseguir la internación involuntaria.

En junio de este año Dalma volvió a la casa materna. "Estaba mal, ella decide hacer un tratamiento psicológico con una profesional, de manera particular". La psicóloga la derivó en agosto al psiquiatra para que la medique por ansiedad, recordó la madre. Esta vez ella le alquiló una habitación cerca de su casa. "Nunca la dejamos y es algo que mucha gente no sabe", lamentó. En esa situación, Medinas pidió la internación obligada, la respuesta de la administración de Justicia debía llegar el 19 de septimebre, "y ya fue tarde para mi hija".

Dalma se fue de la habitación que le alquilaban 10 días antes de que la asesinaran, su madre cree que lo hizo porque se enteró de que iban a internarla. Contó que la encontró dos días después pero Dalma no quiso hablar y se fue. Volvió a buscarla pero ya no la encontró. "Creo que no debo ser la única madre que golpeó muchas puertas. Cada día se ven en la calle más chicas, chicos, hijos. (...) La veíamos en la calle, pero ella se alejaba de nosotros, por eso queríamos salvarla, queríamos salvarla de mil maneras", expresó la mamá. "El consumo de las drogas, es algo que te arrastra la familia por completo", añadió.

Dos niños encontraron el cuerpo

El desenlace terrible de esta historia se conoció el 18 de septiembre. La mamá relató que estaba en el hospital acompañando a su madre que debía someterse a una cirugía cuando vio a las 19 por facebook que daban cuenta del hallazgo del cuerpo de una mujer en el puente de Santa Lucía. El lugar queda cerca de su casa. Se estremeció: "sentí algo (...), me entró una desesperación", contó.

Al llegar al puente supo por comentarios de personas que habían visto el cuerpo el estado en que estaba su hija. A ella no le permitieron verlo ni ahí ni en la morgue. Recién cuando consiguió un abogado le dejaron ver fotos en la comisaría, la reconoció por los tatuajes del brazo derecho y por los pies. Pudo verla recién cuando se la entregaron para el sepelio, "estaba irreconocible", recordó.

Medinas supo que dos niños de 11 o 12 años encontraron el cuerpo. "Una señora llama a la policía. Me enteré que también pasaba un móvil policial y al ver la desesperación de los chicos y de la señora, y que ya habían llamado, cercaron todo", relató.

"Yo no salí antes con ningún medio porque también estaba como muy enojada en mi proceso de poder entender esta pérdida y con algunos medios tenía una bronca, porque ellos sacaron fotos. La verdad es que no saben el daño que me hacen, que nos hacen, por sacar una foto del cuerpo de una persona", dijo la madre, que agradeció aa las organizaciones de mujeres que vienen reclamando justicia por su hija.