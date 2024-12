En lo que va del año, 420 panaderías cerraron en todo el país. Este es el duro diagnóstico que arrojó el titular del Centro Industriales Panaderos Agrupados del Norte (CIPAN), Martín Pinto, quien apuntó al Gobierno de Javier Milei por la caída del consumo y la suba generalizada de precios que sacudió al sector.

“420 panaderías cerraron en todo el país, 220 en la provincia de Buenos Aires. Nos complicó el 10 diciembre”, afirmó Pinto en diálogo con la 750.

El presidente del CIPAN aseguró que “el 10 de diciembre esta gente vino con el librito de destruir el mercado interno" y que "hoy no hay rubro que quede en pie: la carne, los lácteos, la verdura y mucho menos el pan. Antes el pan era con lo que uno engañaba el estómago. Hoy ni siquiera se puede eso”.

“Después de los primeros días de enero con la devaluación atroz no nos pudimos recuperar más. Y el golpe certero fue los primeros días de marzo, cuando aumentaron tanto las tarifas. Que la gente no tenga un mango en los bolsillos influye mucho. El argentino compra lo que puede y no lo que quiere. Tenemos sueldos fijados a nueve meses, entonces la gente no tiene un peso en el bolsillo”, lamentó.



Además, enfatizó que “en estos 12 meses tenemos un 53% menos de consumo de pan, un 78% u 80% menos de facturas, pastelería, sandwiches de miga. No hay manera de sostener esto". "Si seguimos así, después de diciembre tenemos otras 400 o más panaderías cerradas”, cerró.