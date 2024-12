Tras varios días de rumores, aclaraciones y desmentidas, finalmente, este lunes, Flor de la V confirmó su salida de Intrusos en el Espectáculo, programa líder de la farándula en América TV, y se despidió con un emotivo mensaje. Con lágrimas en los ojos, la conductora le agradeció a la audiencia, a la producción y a su equipo de trabajo. A su vez, casi como un mensaje encriptado -¿dirigido a los directivos del canal?-, durante su discurso reparó en la defensa de las disidencias, los pobres, los jubilados y los más vulnerables. “Viva la diferencia, vivan los putos, vivan las travas y viva Perón”, exclamó.

Hace unos días, circuló el rumor que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares serían los nuevos conductores del ciclo de América para 2025, por lo que De la V quedaría desplazada de su rol pese a manter contrato. La noticia generó un gran revuelo y un sinfín de rumores y especulaciones.

La propia Flor -columnista de este diario- fue la que puso blanco sobre negro y explicó, en vivo, el porque de su salida. "Mi contrato era hasta el 2025. Yo el jueves vine al canal a hablar de mi contrato. Cuando los vi entrar me di cuenta de que no había buenas noticias. En ese momento, me comunican que yo no iba a formar parte de Intrusos 2025 y que el canal tenía otras cosas pensadas para mí. Yo el viernes falté y no pude hablar con ningún notero", comenzó la conductora su descargo.

Y sumó: "Fue difícil para mí. Lloré mucho y desconsoladamente. No fue por quedarme sin trabajo. No se manejaron bien conmigo ni con mis compañeros. Para que la gente pueda entender América es mi familia e Intrusos mi casa. Yo entré por la ventana y no pensé que me iba a quedar acá trabajando".

Luego, hacia el final de su discurso, Flor de la V apuntó, aunque sin mencionarlos, contra las autoridades del canal. "Estamos siendo testigos de la crueldad humana. No podemos naturalizar la crueldad. Gracias a cada uno de mis compañeros, a los de seguridad, a mi producción, a los noteros, a todos mis compañeros".

La conductora confirmó que el viernes recibió una carta documento, en la que América TV manifestaba su intención de continuar trabajando con ella en otros proyectos. A pesar de ello, Flor dejó claro que necesita tiempo para procesar lo ocurrido y priorizar su salud, especialmente porque atraviesa un postoperatorio.

“Ahora necesito tiempo para mí y para pensar. Tengo que cuidar mi salud. Hoy me despido de Intrusos”, dijo decidida.

Y cerró con un contundente mensaje: "Nunca en mi vida tuve una producción como ésta. No creo que mi voz tenga tanto poder, soy una ciudadana. Creo en una sociedad más justa, más diversa, más inclusiva. Siempre voy a estar del lado de los pobres, del lado de los maestros, de los estudiantes, de los jubilados, porque creo en un país libre, de verdad. ¡Vivan las diferencias, vivan los putos, vivan las travas y viva Perón!".