La dirigencia de Newell’s echó al locutor que ejerce como la “voz del estadio” en el Coloso del Parque después de que este reclamara una infracción a favor de los leprosos e insulte el árbitro en el partido del pasado domingo ante Boca. El insólito hecho generó la queja de los jugadores de Boca y el Leandro Rey Hilfer dejó constancia de lo sucedido en su informe que elevó a la Asociación del Fútbol Argentino.

El locutor del estadio de Newell’s hizo saber, involuntariamente, que es fanático del club en el partido del domingo con Boca. Es que no advirtió que tenía el micrófono abierto y todo el estadio escuchó su enfático reclamo al árbitro por una supuesta infracción de Frank Fabra a Mateo Silvetti. “Foul, la (…) de tu madre”, bramó. Y al advertir que Rey Hilfer no sancionó nada, se lamentó: “¡Y no lo cobra!”. El locutor es acusado por incitación a la violencia, contravención por la cual no podrá ingresar al estadio por un tiempo a determinar aún por la Justicia. A su vez la dirigencia rojinegra resolvió ayer desplazarlo de su cargo en su cabina del Coloso como “la voz del estadio”.

Entre tanto, el plantel de Mariano Soso retoma los entrenamientos esta mañana en Bella Vista. Newell’s es uno de los tres peores equipos del campeonato pero formará parte de la definición del torneo dado que en la última fecha de Liga Profesional visitará el domingo a Talleres, uno de los clubes que pelean por el título junto a Vélez y Huracán, que casualmente se medirán en Liniers. En la definición del certamen ambos partidos se jugarán a las 19.30.

La Lepra irá a Córdoba con sus urgencias de sumar puntos y encontrar la primera victoria con Soso como entrenador. Habrá cambios en la formación porque Armando Méndez sufrió un desgarro ante Boca y no está disponible, al tiempo que por bajo rendimiento es muy probable que no sea titular Juan Ramírez en el ataque y en su lugar lo haga Juan Manuel García. También está en riesgo la continuidad de Matko Miljevic, también de muy flojo partido ante el xeneize. Soso probará cambios en el entrenamiento del jueves y el viernes definirá el once leproso que cerrará el año el domingo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.