La organización del Lollapalooza Argentina 2025 anunció que comenzará la venta de sus sideshows, es decir, los recitales paralelos al gran festival, este martes luego de que confirmara los artistas que actuarán de manera individual. Foster the People, Nathy Peluso y The Marías son algunos de los intérpretes de estas jornadas.

Precisamente, los sideshows son espectáculos más íntimos y en locaciones más pequeñas que llevan a cabo algunos de los artistas que forman parte del line-up del festival. Para celebrar los 10 años del evento a nivel local, se eligieron siete nombres de peso: además de los tres nombrados se encuentran también Girl in Red, Fontaines D.C., JPEGMAFIA y Marina Reche.



En este sentido, la previa estará al ritmo del poprock de Foster The People (20 de marzo - C Art Media), y de las canciones indie de The Marías (20 de marzo - Teatro Vorterix).

Luego, el 24 de marzo se presentará Fontaines D.C. en Niceto Club con su propuesta post-punk y Girl in Red llevará sus canciones de bedroom pop al C Art Media, el 25 de marzo.

El festival tendrá a JPEGMAFIA el 25 de marzo en Niceto Club. Y regresará a Córdoba el 27 de marzo con la visita de Nathy Peluso en la Plaza de la Música. Para cerrar la semana, Marina Reche se presentará en el Teatro Vorterix el 28.

Uno por uno, todos los sideshows del Lollapalooza Argentina 2025

Foster The People | 20/03 | C Complejo Art Media

The Marias | 20/03 | Teatro Vorterix

Fontaines D.C | 24/03 | Niceto Club

Girl in Red | 24/03 | C Art Media

JPEGMAFIA | 25/03 | Niceto Club

Nathy Peluso | 27/03 | Plaza de la Música (Córdoba)

Marina Reche | 28/03 | Teatro Vorterix

Sideshows Lollapalooza Argentina 2025: cuando arranca la venta de entradas

Las entradas para todos los sideshows de Lollapalooza Argentina 2025 podrán adquirirse desde las 10 de la mañana de este martes 10 de diciembre a través de AllAccess, en preventa exclusiva para clientes Santander American Express.

La venta general, con cualquier medio de pago, comenzará el miércoles 11 de diciembre a las 10 también.

