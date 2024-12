Delincuentes asaltaron la sede de Camioneros en el partido bonaerense de General Rodríguez, donde robaron dos cajas fuertes, equipos electrónicos y cámaras del equipo que maneja las redes del sindicato. Según señaló el secretario general de esa seccional, Pablo Osuna, el hecho ocurrió el viernes después de las 22 cuando los tres hombres caminaron por el lugar y cortaron la luz. El domingo ingresaron por el acceso principal y asaltaron la sede del gremio. "Fue una suma importante, sí, pero no los montos que están dando, porque si no la gente va a pensar que manejamos mucho dinero. Teníamos dinero de la obra social, que teníamos que empezar a darles los reintegros a nuestros afiliados de los remedios que se van pagando. Fue un robo de entre 8 y 9 millones de pesos, no más de eso", comentó Osuna.