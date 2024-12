“En este cierre de 2024, hacemos una pausa para mirar atrás y celebrar todos juntos lo que hemos construido, cada esfuerzo, cada paso dado y cada desafío superado son parte de nuestra historia. Hoy es momento de descansar, de abrazar a nuestras familias y recordar el verdadero valor de estas fechas: está en el calor de los afectos y la alegría de compartir, las relaciones son el motor que nos impulsa. Mientras nos despedimos de este año nos preparamos para recibir el 2025 con la misma energía y entusiasmo que nos caracteriza. Nuevos retos y oportunidades nos esperan. Estamos seguros que unidos continuaremos construyendo un futuro más brillante. Gracias por ser parte de este viaje. Felices fiestas”.

Junto con la tradicional caja navideña que la mayoría de las empresas envía a los trabajadores para fin de año, los empleados de Natura/Avon recibieron ese mensaje esperanzador de cara al futuro, el 2 de diciembre de 2024. Siete días más tarde, la realidad les pegó una cachetada violenta y dura en la cara, ya que la empresa multinacional que anunció casi 300 despidos en su planta ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando, en un contexto de ajuste y achique, donde sólo en el sector privado en lo que va de 2024 se han perdido 261 mil puestos de empleo registrados.

“Es doloroso porque somos una empresa de más de 60 años en el rubro de cosmética. Yo me considero de Avon, no de Natura, que vino al país a hacer un vaciamiento y lo empezó a hacer hace dos o tres años, a cuentagotas”, resume Federico del Pup, uno de los 293 trabajadores que el lunes al intentar ingresar a su puesto se atragantó con la noticia del despido y la promesa de que el jueves llegaría la liquidación final.

Sin embargo, ni él ni el resto de sus compañeros han recibido el telegrama de despido. “El delegado nos dijo que en los próximos días nos iban a depositar la liquidación final, pero aún no nos mandaron nada. Estamos despedidos de palabra”, dice con resignación en una entrevista con Víctor Hugo Morales en la 750, donde además asegura que el plan de la multinacional que concentra más de la mitad del mercado de cosméticos es derivar la producción a una planta en Garín donde trabajan empleados precarizados.

La portada de Página/12 que da cuenta de los despidos en Natura/Avon

“El sábado entró un gerente y empezó a echarnos como perros. Cerró la planta y el sindicato se enteró ahí qué es lo que estaba pasando”, se lamenta el exempleado de 53 años que habla de la “infamia” y el “cinismo” de la compañía, y recuerda que entre sus compañeros despedidos “hay chicos jóvenes y personas enfermas”. “Tenemos un compañero que tuvo un ACV en el trabajo y lo dejan sin nada. Su esposa tiene leucemia”, lamenta.

Despidos en Avon

La empresa de cosméticos Avon tuvo sus inicios en Estados Unidos a fines del siglo XIX y llegó a la Argentina a en los años 70, con una primera planta industrial ubicada en Moreno, a la que se sumó pocos años después el centro de San Fernando y una planta en Garín.

El centro de distribución de San Fernando operaba desde 1980, aunque se ha venido achicando desde el año 2021, luego de que el gigante brasileño Natura adquirió la marca Avon. Así, en pocos años de 800 trabajadores la planta pasó a 293, que son ahora los despedidos. Detrás del número hay planes de familia, necesidades y sueños, alquileres que pagar y, sobre todo, una crisis que hace difícil conseguir otro trabajo.

"El Comité Ejecutivo de la empresa decidió centralizar las operaciones logísticas de Argentina en un mismo espacio, replicando el modelo simplificado utilizado en otros mercados de Latinoamérica. Esto implica el cierre del establecimiento de San Fernando para concentrar sus actividades de distribución en Garín, lo que permitirá brindar un mejor servicio al cliente", confirmaron fuentes de la empresa a Página/12.

"La empresa se encuentra acompañando desde el primer momento a cada uno de los colaboradores afectados por esta decisión, cumpliendo con todo lo que indica la ley, y priorizando el máximo cuidado de cada una de las personas. Confiamos en el gran potencial que una marca como Avon tiene en Argentina, por su propósito y su agenda de crecimiento. Estas decisiones permitirán seguir operando por muchos años más un negocio cada vez más sostenible y cercano a nuestra red", agregaron.

Con Milei, los despidos no resisten cosmética

Según los últimos datos disponibles, desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024 se perdieron más de 261 mil puestos registrados: de 9.857.173 a 9.596.156 según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que recolectó el CEPA.

Desde que asumió Milei hasta agosto, los únicos sectores de la economía que generaron puestos de trabajo son el agro (+9.918), la minería (+754) y la pesca (+586). Pero estuvieron muy lejos de compensar lo sucedido en el resto de los sectores: construcción perdió 66.00 puestos y la industria manufacturera 29.600 puestos.