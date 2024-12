El mediocampista Alejandro "Papu" Gómez, quien se consagró campeón del mundo en Qatar 2022, reflexionó sobre su presente deportivo --en el que cumple una sanción por doping positivo hasta noviembre 2025-- y aseguró: "Pasé de ser campeón del mundo, a que hoy no me llame nadie".

Lejos de los reflectores, el deportista de 36 años aseguró que trabaja su "ego" para "aceptar que el personaje del 'Papu' Gómez está llegando a su fin, está dejando de existir". En diálogo con el periodista Juan Pablo Varsky, el volante lanzó: "Ahora soy una persona común y corriente, un padre de familia".

"Pasé de ser campeón del mundo, a que hoy no me llame nadie, desaparecer del medio y no jugar más. Hay que saber convivir con eso… Ni cuando estás allá arriba sos el mejor, ni ahora sos el peor. Solo que hay que priorizar otras cosas", consideró Gómez durante la entrevista.



El doping positivo del "Papu" Gómez

El mediocampista que levantó la Copa del Mundo con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 profundizó en la sanción por doping que recibió mientras jugaba en el Sevilla, y que lo mantendrá alejado de las canchas hasta fines del 2025. En marzo de este año, la Justicia de España rechazó su pedido de apelación para que le reduzcan la sanción.

"En España no hay doping después de los partidos como en la Champions, en Italia y otras ligas. Entonces, yo llego a la madrugada de Sevilla y me voy a dormir. Generalmente, yo me tomo una pastilla después de todos los partidos porque me cuesta mucho dormir", comenzó su relato Gómez respecto de la noche del inicio del conflicto.

En el medio de la noche, relató, le dio un ataque de tos y le pidió a su esposa un jarabe para la tos. "Estaba el de Milo, mi hijo más chico. Al otro día me voy a entrenar. Había doping sorpresa y no informé sobre el jarabe", completó.

Alejandro "Papu" Gómez, futbolista argentino. Imagen: redes sociales.

"A dos días de la final del Mundial me llegó un mail con el positivo en el control antidoping. No se lo quise decir a nadie, me parecía muy egoísta hacerlo, no quería que piensen en otra cosa que no sea la final del mundo", comentó el futbolista y graficó el hecho como un "baldazo de agua fría".



El examen de Gómez dio positivo por presentar terbutalina, un compuesto que se puede usar para combatir el asma, porque actúa como broncodilatador y se suele vender como jarabe para la tos. Esta sustancia está expresamente prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Pese a esta situación, el futuro del "Papu" podría estar dentro de una cancha de fútbol, ya que en los últimos días informó que está entrenando con El Renate, de la Serie C de Italia: "La idea es entrenar con el primer equipo hasta mayo".



