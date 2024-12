Tomás Pérez sufrió un esguince de tobillo el domingo ante Boca y no jugará el fin de semana frente a Talleres por la última fecha de Liga Profesional. Mariano Soso tampoco tendrá a disposición a Armando Méndez. Por el volante las opciones de reemplazo se reducen a Pablo Altamirano dado que Rodrigo Fernández Cedrés no quiere jugar, porque el club a fin de año no le compra el pase. En tanto, por el lateral uruguayo es probable el ingreso de Augusto Schott. Aunque el técnico leproso podría modificar el esquema de juego para tener así otras opciones disponibles en el armado del equipo que el domingo a las 19.30 visitará a Talleres.