Javier Milei festejó su primer año de mandato como si en el país no hubiera cada vez más jubilados que no pueden comprar medicamentos, trabajadores despedidos, salarios por debajo de la línea de la pobreza y una economía paralizada. El Presidente se mostró a los besos con su novia, la vedette Yuyito González, con su hermana Karina Milei, y con sus ministros en el balcón de la Casa Rosada, sin la vicepresidenta Victoria Villarruel. Antes de salir al balcón --a las carcajadas y con el puño en alto-- el Presidente había grabado el mensaje que, pasadas las 21, se emitió por cadena nacional. Allí, Milei hizo un repaso de su gestión y prometió que el año que viene será el año de la "motosierra profunda", volvió a despotricar contra "la casta", se jactó de "hacer el ajuste más grande de la historia", de despedir "más de 34 mil empleados públicos", de cerrar ministerios y desfinanciar áreas del estado como el INCA. Además, agradeció a los argentinos "de a pie" por el "conmovedor sacrificio que hicieron", que, según admitió, permitió "ahorrar 15 puntos del PBI", para "devolverles el dinero al sector privado". En otras palabras, por soportar una brutal transferencia de recursos de los sectores medios y populares a los sectores más concentrados de la economía.

Una vez en el balcón, después de grabar el mensaje con todos los ministros de fondo y su hermana a su lado, los hermanos Milei invitaron a pasar uno a uno a los funcionarios que ejecutaron el ajuste y los mostraron orgullosos ante las menos de 150 personas que lo saludaban detrás de la reja en la Plaza de Mayo. Muchos eran jubilados, que declaraban que la estaban pasando "muy mal", pero que "tenían fe", en el gobierno. "El futuro de prosperidad está al alcance de nuestras manos. Pueden subirse al tren del progreso o ser arrollados por él", terminó el Presidente la cadena nacional, en una reversión de la "luz al final del túnel" que prometía el macrismo y nunca llegó.

Para arrancar la cadena, después de agradecerle a los "hombres de a pie por el sacrificio", el Presidente decidió citar al expresidente Carlos Saúl Menem: "Menem dijo que el coraje de un pueblo se mide por la cantidad de verdades que está dispuesto a soportar", indicó y aclaró que él había advertido que su gobierno "iba a requerir un impasse de dolor". En esa línea, opinó que se terminó el año "con alivio", y prometió que vendrán "tiempos felices" en La Argentina. Más adelante, también citó a Luis XV para criticar a "la casta". "Cuando el rey Luis XV de Francia despilfarraba la riqueza del reino en sus placeres personales, decía una frase: 'Después de nosotros el diluvio'", recordó y se jactó de cerrar el ministerio de las Mujeres y el INADI a los que calificó de "aguantaderos militantes".

"Es un desagradecido. Sin los que se vendieron y se pusieron peluca, no podría haber aprobado nada. La casta lo sostiene", le retrucó Myriam Bregman en redes sociales.

En su análisis de la realidad, el Presidente aseguró que "el salario básico en La Argentina pasó de 300 dólares a 1100 dólares", que "la oferta de alquileres no para de crecer", y "cayó un 30 por ciento el precio de los alquileres", y que, durante este año, hubo no solo una "recomposición de los salarios", sino también "una recomposición de las jubilaciones".

El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, desmintió los datos económicos que Milei dio y expresó que el salario cayó 6,8% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024 y que el desempleo aumentó de 5,7% a 7,7% entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024. Sobre la pobreza, agregó que se incrementó 12,8 puntos en el mismo período, pasando de 40,1% a 52,9% y la indigencia casi se duplicó en ese tiempo, trepando de 9,3% a 18,1%.

En cuanto a los números del PBI, Feletti detalló que el PBI cayó -5,2% en el primer trimestre de 2024 y -1,7% en el segundo. Y que la proyección para todo el año es de -3,8%. Además, agregó que el consumo privado se derrumbó -6,6% en el primer trimestre de este año y -9,8% en el segundo y que la inversión proyecta una caída de -22,2% para 2024.

En el plano internacional, Milei cree que la Argentina "dejó de ser un hazmerreír mundial", y dijo que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, copió el ministerio de desregulación "a imagen y semejanza" del que él inventó en Argentina. También recordó su discurso en el Mercosur la semana pasada, en el que despotricó contra el NO al ALCA, y volvió a decir que "hay que romper las cadenas", y "eliminar trabas arancelarias y reducir el arancel externo común". El objetivo, admitió, es "impulsar un tratado de libre comercio con EEUU que debió haber ocurrido hace 19 años".

Zona de promesas

Para finalizar la cadena nacional, que duró casi 40 minutos, Milei empezó con las promesas. Muchas de las cosas que anunció ya las intentó hacer como la reforma laboral. Esta vez, aclaró, será "una reforma laboral en serio". Dijo que vendrá "una reforma impositiva que devolverá a las provincias la autonomía que nunca deberían haber perdido", y que las pondrá a competir entre ellas "a ver cuál atrae más inversiones". Volvió a prometer que "la salida definitiva del cepo será el año que viene", y, un clásico, volvió a prometer "el cierre del Banco Central".

También adelantó que "se van a poder hacer las transacciones en la moneda que ustedes quieran", pero aclaró que "el pago de impuestos, por ahora, seguirá siendo en pesos". Dijo que, por el RIGI "tendremos el terreno lleno de nuevos jugadores que nunca existieron en nuestro país", y adelantó que se viene "la motosierra profunda". Y, para justificar que seguirá echando empleados públicos, disparó: "El estado se convirtió en la niñera que tiene que dar de comer y entretener a cada ciudadano. Vamos a hacer una auditoría inclemente que nos llevará a un estado más chico, efectivo y barato".

Mientras Bullrich sonreía cínica de fondo, Milei prometió que en seguridad no pararán hasta "tallar en piedra" en la mente de cada delincuente que "el que las hace las paga", y prometió bajar la edad de imputabilidad. Añadió que impulsará una "ley antimafia", una "reforma de la policía federal", y una ley "antiterrorismo". Por último, anunció que diseñarán "un plan nuclear argentino que contemple la construcción de nuevos reactores". La respuesta a este punto fue inmediata de Roberto Salvarezza, exministro de Ciencia y Tecnología: "Un absurdo. El presidente anuncia un nuevo plan nuclear argentino, pero recorta el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía en un 40% y mantiene paralizado el proyecto del primer reactor nuclear nacional", contó.

Sobre las elecciones del año que viene, el Jefe de Estado espetó que van a "comenzar el año electoral sin una política monetaria expansiva", y adelantó que seguirán con el programa de ajuste "para devolverle dinero al sector privado". Por más que en el plano cerrado de la cámara que eligió presidencia decidieron ubicar al jefe de gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Economía, Luis Caputo; y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; acompañando a Milei y Karina, la hermana del presidente fue la única mencionada. El mandatario le agradeció "por su labor en la campaña y todo este año", y opinó que "Argentina tendrá siempre una gratitud para con ella".

El Jefe de Estado había arrancado el día, como casi siempre, prendido a su celular. A lo largo de la jornada retwiteó y compartiendo decenas de publicaciones. Entre ellas, un video institucional al que le pusieron de fondo una versión del himno de la alegría --buscando que sea épico-- en el que repasó lo que para él fueron los logros del gobierno. También otro que replicaba la canción de "Menem lo hizo", pero reemplazado por "Milei lo hizo". La que estuvo excluida de todo fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Además de no aparecer en los videos, tampoco fue invitada al brindis en Casa Rosada y no se la vio en el balcón presidencial con el resto del equipo. Su festejo se redujo a un tuit en el que destacó sus tareas y no las del Ejecutivo. "1er año de gobierno. Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor", publicó.

Cerca del mediodía, después de su discurso en La Rural, Milei había compartido en redes una foto junto al asesor presidencial Santiago Caputo, y puso: "Tenemos discurso, Santiago. Viva la libertad carajo". El funcionario que no tiene cargo, pero es parte del "triángulo de hierro", fue quien escribió el discurso junto al Presidente. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no salió al balcón presidencial una vez que terminó la grabación de la cadena.