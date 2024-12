Hasta los miembros del jurado popular lloraron al escuchar la declaración de Cecilia Sánchez –ex esposa del evidente parricida Martín Del Río— al testimoniar frente al Tribunal N°7 de San Isidro por el caso del asesinato a tiros de un matrimonio de ancianos por su propio hijo.

Al mirar el video donde se ve a una persona encapuchada entrar y salir de la escena del crimen, la ex esposa no dudó en que Del Río mató a los abuelos de los hijos de ella con él: “Es él, por como camina”. Del Río tiene una leve renguera.

Cecilia declaró durante una hora y media frente al jurado popular, llorando varias veces y generando empatía en la sala: casi todos los ojos gotearon. El único imperturbable esta vez fue el acusado, quien pareció quebrarse en jornadas anteriores, aunque no confesó. La mujer rememoró el 7 de septiembre de 2022, día en que Del Río fue detenido dos semanas después del asesinato de José Enrique Del Río (75) y María Mercedes Alonso (72): “Hasta ese momento, yo lo admiraba como comerciante. Pero con el diario del lunes es otra cosa. Es un monstruo, y ese día nos dimos cuenta de que corríamos riesgo. Esa admiración que yo tenía, olvidate, no la tengo más. Es un monstruo que vivía dentro de casa y lo descubrimos ese puto 7 de septiembre. Ese día nos cayeron todas las fichas, nos dimos cuenta que corríamos riesgo”.

Lo más impresionante fue que la defensa del acusado, cuando pretendió que se le concediese prisión domiciliaria, había solicitado que Del Río volviese con su familia. Cecilia contó que luego de la detención, fue con sus dos hijos a la cárcel a conversar con él: “Un día fuimos con mis hijos a escuchar su versión y cuando salimos, mis hijos me dijeron ´mamá no le creímos ni una sola palabra´. Y yo tampoco le creí. Pensé ‘fuimos a escuchar tu versión a la cárcel, por qué no me decís la verdad’”.

Cecilia se soltó y ya no pudo parar: “Yo ahora le tengo terror, terror a que salga en libertad. Porque todo lo que vos te imaginaste que era una persona y no es. No sabemos cuál era su plan ni cuál era su límite. Esa frase la repetimos a diario con mis hijos. Si sale por alguna razón, vamos a pedir perimetral. Mis hijos tienen miedo. Tienen pánico. Vos creías que estabas con una persona, pero no era ni lo que te imaginabas. Yo quería estar en Costa Esmeralda con él hasta mis últimos días, yo lo elegí para que sea el papá de mis hijos, era el amor de mi vida”.

Martín Del Rio está imputado por “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma y por ser criminis causae. Sobre él, Cecilia Sánchez dijo que todo es “una caja de pandora… Cada día escucho algo nuevo, es humillante. Me humilló como mujer, como mamá, como familia. El daño que hizo es irreparable”, declaró lagrimeando. Y concluyó: “Yo quiero saber qué pasó con mis suegros. Quiero ver toda la película completa, qué carajo pasó. Y Martín lo único que quiero es que esté afuera de nuestras vidas, que podamos hacer nuestras vidas fuera de él. Es un chicle que nos complica a diario, estamos resolviendo problemas que nos dejó. Quiero vivir lejos de él”.

El padre de Cecila --Miguel Sánchez— también testimonió: “Todos la estamos remando. Empezando por mi hija, mis nietos. Están muy mal por la situación, pero siempre con el apoyo de la madre y de nosotros. Nosotros quedamos como los ´buenos abuelos´, dijeron ellos varias veces y lo repiten. Es muy duro que un nieto te diga eso. Lo que más me duele es cómo están y cómo van a estar”, dijo Miguel Sánchez. Al final Cecilia Sánchez y su padre se fundieron en un abrazo. A finales de esta semana se conocerá el vearedicto.